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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13988139891399013991
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 14:03

  tester3373 написав:ЗІ
наступний логічний крок ворога - це перенос заводів під землю.

Взагалі не логічний.
Хто сказав що "ураження заводів" наносить серйозну шкоду цим заводам? Можливо там усе відновлюють за день-два.
Не забувайте що дрон має дуже мало вибухівки на відміну від ракети чи авіабомби.
Німці переносили виробництво під землю тому що їх бомбили авіабомбами а це в десятки-сотні разів більше вибухівки(ураження) ніж дрон.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 14:13

  Schmit написав:
  tester3373 написав:Генштаб підтвердив ураження низки заводів РФ, які виготовляють ракети, дрони та мікроелектроніку

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки підприємств воєнно-промислового комплексу російських окупантів у Московській та Іванівській областях. Про це Генштаб повідомив у Facebook.

Так, ... завдали вогневого ураження по АТ “Кронштадт”, що в місті Дубна, Московської області. Акціонерне товариство спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Тут, зокрема, виготовляються БпЛА “Оріон”, “Іноходєц”, “Молнія”, “Гром”, “Терміт”, “Геліос”, “Сіріус”, наземні комплекси управління.

В цьому ж населеному пункті, ...окремо уразили завод “Радуга”. Він виготовляє крилаті ракети різних класів: “повітря-повітря”, “повітря-земля”, “земля-земля”. Серед продукції заводу Х-101/555, Х-69, Х-59МК..

Також .. уразили АТ “Ангстрем” в Московській області. Компанія розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується підприємствами воєнно-промислового комплексу Росії.

Окрім цього, напередодні, .. успішно атакували комбінат Дмитрівський, в Іванівській області РФ. Підприємство виробляє органічні хімічні речовини – компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива. Постачає продукцію до низки інших підприємств ВПК Росії.

ЗІ
наступний логічний крок ворога - це перенос заводів під землю.

Подивився сьогодні вранці:
Трішки суєти навели у Підмосковʼї: Приліт ударного дрона в житловий будинок в Одінцово показали росЗМІ
Схоже лише штукатурка обсипалась.
Ну яке серйозне ураження заводам можна нанести такими засобами?

Schmit, пишуть, що на завтра заплановано розмову Переможця з Миротворцем на тему саме цих атак. Невже такі "несерйозні ураження"?
fler
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