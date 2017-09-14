tester3373 написав:ЗІ наступний логічний крок ворога - це перенос заводів під землю.
Взагалі не логічний. Хто сказав що "ураження заводів" наносить серйозну шкоду цим заводам? Можливо там усе відновлюють за день-два. Не забувайте що дрон має дуже мало вибухівки на відміну від ракети чи авіабомби. Німці переносили виробництво під землю тому що їх бомбили авіабомбами а це в десятки-сотні разів більше вибухівки(ураження) ніж дрон.
tester3373 написав:Генштаб підтвердив ураження низки заводів РФ, які виготовляють ракети, дрони та мікроелектроніку
Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки підприємств воєнно-промислового комплексу російських окупантів у Московській та Іванівській областях. Про це Генштаб повідомив у Facebook.
Так, ... завдали вогневого ураження по АТ “Кронштадт”, що в місті Дубна, Московської області. Акціонерне товариство спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Тут, зокрема, виготовляються БпЛА “Оріон”, “Іноходєц”, “Молнія”, “Гром”, “Терміт”, “Геліос”, “Сіріус”, наземні комплекси управління.
В цьому ж населеному пункті, ...окремо уразили завод “Радуга”. Він виготовляє крилаті ракети різних класів: “повітря-повітря”, “повітря-земля”, “земля-земля”. Серед продукції заводу Х-101/555, Х-69, Х-59МК..
Також .. уразили АТ “Ангстрем” в Московській області. Компанія розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується підприємствами воєнно-промислового комплексу Росії.
Окрім цього, напередодні, .. успішно атакували комбінат Дмитрівський, в Іванівській області РФ. Підприємство виробляє органічні хімічні речовини – компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива. Постачає продукцію до низки інших підприємств ВПК Росії.
ЗІ наступний логічний крок ворога - це перенос заводів під землю.
tester3373 написав: ЗІ наступний логічний крок ворога - це перенос заводів під землю.
Логіка цікава, не менш ніж у Бандерлога. Не припинення вогню, а рити землю )))
ну так припинити вогонь вони хочуть на своїх умавах. а щоб домогтися своїх умов то їм потрібне нарощування вогню. чи у вас інша цікавіша логіка? так повідайте. не томіть спільноту. ми всі з захватом чекаємо.
tester3373 написав: ЗІ наступний логічний крок ворога - це перенос заводів під землю.
Логіка цікава, не менш ніж у Бандерлога. Не припинення вогню, а рити землю )))
ну так припинити вогонь вони хочуть на своїх умавах. а щоб домогтися своїх умов то їм потрібне нарощування вогню. чи у вас інша цікавіша логіка? так повідайте. не томіть спільноту. ми всі з захватом чекаємо.
У мене логіка коли Шмідт каже що лише штукатурка, тестер що підуть у землю, Андрій (мій кумир друку) що за один-два дні і все працює, stm посміхається - гарні високоточні уламки, - гарна робота інженерів яких Франт не бачить і користувачів, яких ніхто не бачить )
jump написав:«Хотілося б більше, але нинішніх темпів мобілізації достатньо, аби стримувати ворога та поповнювати втрати», — наголосив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Веніславський.
Бо працюють ТЦК геть погано , я б з такими повноваженнями - кого завгодно в бус і на БЗВП в той же день, натягнув би по 100-200 в день, достатньо стати біля пари ресторанів біля пари ТРЦ і можна буде возити бусиком що 5 хв нового рекрута, тут було б питання пропускної здатності бусика, прийшлось би автобус взяти , я б цілий ТРЦ завантажив і ще пару ресторанів по дорозі Тож якось вони дивно працюють , бо під ресторанами на парковці десятки авто під Епіцентрами \ та ТРЦ теж та навіть біля АТБ/Сільпо і його аналогів