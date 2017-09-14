tester3373 написав:ЗІ наступний логічний крок ворога - це перенос заводів під землю.
Взагалі не логічний. Хто сказав що "ураження заводів" наносить серйозну шкоду цим заводам? Можливо там усе відновлюють за день-два. Не забувайте що дрон має дуже мало вибухівки на відміну від ракети чи авіабомби. Німці переносили виробництво під землю тому що їх бомбили авіабомбами а це в десятки-сотні разів більше вибухівки(ураження) ніж дрон.
tester3373 написав:Генштаб підтвердив ураження низки заводів РФ, які виготовляють ракети, дрони та мікроелектроніку
Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки підприємств воєнно-промислового комплексу російських окупантів у Московській та Іванівській областях. Про це Генштаб повідомив у Facebook.
Так, ... завдали вогневого ураження по АТ “Кронштадт”, що в місті Дубна, Московської області. Акціонерне товариство спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Тут, зокрема, виготовляються БпЛА “Оріон”, “Іноходєц”, “Молнія”, “Гром”, “Терміт”, “Геліос”, “Сіріус”, наземні комплекси управління.
В цьому ж населеному пункті, ...окремо уразили завод “Радуга”. Він виготовляє крилаті ракети різних класів: “повітря-повітря”, “повітря-земля”, “земля-земля”. Серед продукції заводу Х-101/555, Х-69, Х-59МК..
Також .. уразили АТ “Ангстрем” в Московській області. Компанія розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується підприємствами воєнно-промислового комплексу Росії.
Окрім цього, напередодні, .. успішно атакували комбінат Дмитрівський, в Іванівській області РФ. Підприємство виробляє органічні хімічні речовини – компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива. Постачає продукцію до низки інших підприємств ВПК Росії.
ЗІ наступний логічний крок ворога - це перенос заводів під землю.
tester3373 написав: ЗІ наступний логічний крок ворога - це перенос заводів під землю.
Логіка цікава, не менш ніж у Бандерлога. Не припинення вогню, а рити землю )))
ну так припинити вогонь вони хочуть на своїх умавах. а щоб домогтися своїх умов то їм потрібне нарощування вогню. чи у вас інша цікавіша логіка? так повідайте. не томіть спільноту. ми всі з захватом чекаємо.
tester3373 написав: ЗІ наступний логічний крок ворога - це перенос заводів під землю.
Логіка цікава, не менш ніж у Бандерлога. Не припинення вогню, а рити землю )))
ну так припинити вогонь вони хочуть на своїх умавах. а щоб домогтися своїх умов то їм потрібне нарощування вогню. чи у вас інша цікавіша логіка? так повідайте. не томіть спільноту. ми всі з захватом чекаємо.
У мене логіка коли Шмідт каже що лише штукатурка, тестер що підуть у землю, Андрій (мій кумир друку) що за один-два дні і все працює, stm посміхається - гарні високоточні уламки, - гарна робота інженерів яких Франт не бачить і користувачів, яких ніхто не бачить )
jump написав:«Хотілося б більше, але нинішніх темпів мобілізації достатньо, аби стримувати ворога та поповнювати втрати», — наголосив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Веніславський.
Бо працюють ТЦК геть погано , я б з такими повноваженнями - кого завгодно в бус і на БЗВП в той же день, натягнув би по 100-200 в день, достатньо стати біля пари ресторанів біля пари ТРЦ і можна буде возити бусиком що 5 хв нового рекрута, тут було б питання пропускної здатності бусика, прийшлось би автобус взяти , я б цілий ТРЦ завантажив і ще пару ресторанів по дорозі Тож якось вони дивно працюють , бо під ресторанами на парковці десятки авто під Епіцентрами \ та ТРЦ теж та навіть біля АТБ/Сільпо і його аналогів
stm написав:Андрій що за один-два дні і все працює
Це не факт, це можливо. Просто "перенесення під землю" - легко сказати, а ресурси потрібні значні. Можливо(я так вважаю) що ресурси на відновлення значно менші за ресурси які потрібні для "перенесення під землю". Як мінімум я не чув щоб в Україні щось "переносили під землю".
tester3373 написав: ЗІ наступний логічний крок ворога - це перенос заводів під землю.
Логіка цікава, не менш ніж у Бандерлога. Не припинення вогню, а рити землю )))
ПС: Бандерлог, 1 великий папірець називається Протокол зборів релігійної громади (парафії) з питаннями: назначити голову зборів це ваш батюшка має бути(не обов'язково але бажано), назначити секретаря, питання виключення зі складу засновників руської православної церкви відповідно до законодавства України, нова редакція статуту подається на реєстрацію піп, паспорт. Краще бої, це зрозуміло. Або катакомби. Замість 3х питань денних))) земля, водопостачання, електрика дається у безоплатне користування виключно релігійним громадам, що відповідають законодавству України - у встановлений строк зробили паперову роботу з виключення руської церкви зі статуту )
) стм, Ви знаєте як я вас уважаю. Но ви живете в ілюзорнім світі. В реальнім, бють не по паспорту а по морді. Статути і конституцію, не тільки я не читаю захват церков іде не через суд. Електрика це нетакі страшні гроші які б не змогла витянути нормальна церковна громада. Щодо водопостачання то за то не знаю) може десь в києві тема цікава)
tester3373 написав: ЗІ наступний логічний крок ворога - це перенос заводів під землю.
Логіка цікава, не менш ніж у Бандерлога. Не припинення вогню, а рити землю )))
ПС: Бандерлог, 1 великий папірець називається Протокол зборів релігійної громади (парафії) з питаннями: назначити голову зборів це ваш батюшка має бути(не обов'язково але бажано), назначити секретаря, питання виключення зі складу засновників руської православної церкви відповідно до законодавства України, нова редакція статуту подається на реєстрацію піп, паспорт. Краще бої, це зрозуміло. Або катакомби. Замість 3х питань денних))) земля, водопостачання, електрика дається у безоплатне користування виключно релігійним громадам, що відповідають законодавству України - у встановлений строк зробили паперову роботу з виключення руської церкви зі статуту )
) стм, Ви знаєте як я вас уважаю. Но ви живете в ілюзорнім світі. В реальнім, бють не по паспорту а по морді. Статути і конституцію, не тільки я не читаю захват церков іде не через суд.
Всіх церков ?
Зі Спасо-Преображенського собору, з Троїцького монастиря "виселяли" саме через суди, через всі судові інстанції, попри на те, що ці споруди належать державі.
УПЦ МП орендувала ці споруди і відмовились підписувати новий оплатний договір оренди, згідно чинного законодавства
І суми там були не дуже великі, десь 10-15 тисяч гривень на місяць
Banderlog написав:Електрика це нетакі страшні гроші які б не змогла витянути нормальна церковна громада. Щодо водопостачання то за то не знаю) може десь в києві тема цікава)
Електрика не страшна, а оренду платити не хотіли )