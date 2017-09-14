"Шалений опір": законопроєкт про обмеження спецпенсій не пройшов комітет Ради
"Ми очікували позитивного розгляду питання на засіданні профільного Комітету та його подальшого голосування в другому читанні. На жаль, кланова система далі опирається. Попри те, що керівництво Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів виступало з підтримкою законопроєкту, рішення не було прийняте", – розповів Гетманцев.
Уряд Білорусі зняв обмеження на ввезення низки сільськогосподарських товарів, включно з картоплею, з країн-членів Європейського Союзу. Про це повідомили у пресслужбі уряду країни.
Згідно з постановою, починаючи з 27 травня, Білорусь дозволяє імпорт картоплі, яблук, цибулі та капусти з території "недружніх країн". ... Водночас, як пише The Moscow Times, скасування заборони на імпорт деяких товарів відбулося на тлі продовольчої кризи та гострого дефіциту картоплі в Білорусі.
На початку травня зникнення продукту з полиць магазинів визнавав Лукашенко. У тому, що сталося, він звинуватив місцевих фермерів, які, як він стверджував, переорієнтувалися на експорт до Росії, де ціна на картоплю значно вища.
Ще в лютому Лукашенко доручав уряду розібратися зі зростанням цін на картоплю, а раніше – вимагав сформувати продовольчі резерви, але це завдання так і не було виконано.
У бульбашів дефіцит картоплі ... Це Оруєл чи Кафка ? )))
Хоча ...
— Что будет, если в Сахаре строить социализм? — Сначала массовое движение, энтузиазм. А потом острая нехватка песка.