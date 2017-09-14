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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13989139901399113992
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:45

  BIGor написав:
  jump написав:99% чоловіків, яких раніше визнали обмежено придатними, після повторного проходження ВЛК визнаються придатними до служби, — член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський.

Нашим медикам вже мають давати Нобелівські премії, ніяк не менше за такі швидкісні массові зцілення ресурсу.


...а вам навіщо переживати , ви за кордоном .
...по Батьківщині соскучились ....
холява
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:47

"Шалений опір": законопроєкт про обмеження спецпенсій не пройшов комітет Ради

"Ми очікували позитивного розгляду питання на засіданні профільного Комітету та його подальшого голосування в другому читанні. На жаль, кланова система далі опирається. Попри те, що керівництво Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів виступало з підтримкою законопроєкту, рішення не було прийняте", – розповів Гетманцев.

За його словами, "опір з боку прокурорської спільноти та деяких депутатів, які їх підтримують, виявився шаленим".
https://epravda.com.ua/finances/zakonop ... di-807318/

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jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хто там казав, що у білорусів все добре і чудово ? ...

"Все продали в Росію". Білорусь дозволила імпорт картоплі з ЄС на тлі дефіциту
Уряд Білорусі зняв обмеження на ввезення низки сільськогосподарських товарів, включно з картоплею, з країн-членів Європейського Союзу. Про це повідомили у пресслужбі уряду країни.

Згідно з постановою, починаючи з 27 травня, Білорусь дозволяє імпорт картоплі, яблук, цибулі та капусти з території "недружніх країн".
...
Водночас, як пише The Moscow Times, скасування заборони на імпорт деяких товарів відбулося на тлі продовольчої кризи та гострого дефіциту картоплі в Білорусі.

На початку травня зникнення продукту з полиць магазинів визнавав Лукашенко. У тому, що сталося, він звинуватив місцевих фермерів, які, як він стверджував, переорієнтувалися на експорт до Росії, де ціна на картоплю значно вища.

Ще в лютому Лукашенко доручав уряду розібратися зі зростанням цін на картоплю, а раніше – вимагав сформувати продовольчі резерви, але це завдання так і не було виконано.


У бульбашів дефіцит картоплі ... Це Оруєл чи Кафка ? )))

Хоча ...
— Что будет, если в Сахаре строить социализм?
— Сначала массовое движение, энтузиазм. А потом острая нехватка песка.

))
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:У бульбашів дефіцит картоплі ... Це Оруєл чи Кафка ? )))
вони на нас дивляться і заздрять 1000%, зуб даю. І грузини з казахами теж.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 17:00

ну і на кой кацапам призупиняти бойові дії або перемиря, якщо в них и так все виходить

Ворог просувається на Сумщині.

За 1 добу було захоплено 25.61 км².

Від окупованої території до центра Сум залишилось 31 км, вчора було 36 км.

Від сірої зони (зона боїв) залишилось 28 км.

Ворог намагається просунутись до Сум зі сходу, ціль — захопити Суми.

https://t.me/sumitruexa/53032
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 17:07

  Letusrock написав:
  pesikot написав:У бульбашів дефіцит картоплі ... Це Оруєл чи Кафка ? )))
вони на нас дивляться і заздрять 1000%, зуб даю. І грузини з казахами теж.

А яке відношення ти маєшь до України ? Що ти робишь на цьому форумі ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 17:13

  Xenon написав:ну і на кой кацапам призупиняти бойові дії або перемиря, якщо в них и так все виходить

Ворог просувається на Сумщині.

За 1 добу було захоплено 25.61 км².

Від окупованої території до центра Сум залишилось 31 км, вчора було 36 км.

Від сірої зони (зона боїв) залишилось 28 км.

Ворог намагається просунутись до Сум зі сходу, ціль — захопити Суми.

https://t.me/sumitruexa/53032

А турбопатріоти кажуть що це фігня.
Якщо захоплювати по 25 км2 кожен день(а в реальності треба тиждень) то усію Україну захоплять за 50 років (а в реальності за 350 років).
Час у нас є. :D :D
andrijk777
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