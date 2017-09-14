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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 тра, 2025 17:53
pesikot написав: Letusrock написав: pesikot написав:
У бульбашів дефіцит картоплі ... Це Оруєл чи Кафка ? )))
вони на нас дивляться і заздрять 1000%, зуб даю. І грузини з казахами теж.
А яке відношення ти маєшь
до України ? Що ти робишь
на цьому форумі ? )
ніщо так не видавало штірліца, як мякий знак після "ш"))
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Додано: Чет 29 тра, 2025 17:55
andrijk777 написав: pesikot написав: andrijk777 написав:
А турбопатріоти кажуть що це фігня.
Якщо захоплювати по 25 км2 кожен день(а в реальності треба тиждень) то усію Україну захоплять за 50 років (а в реальності за 350 років).
Час у нас є.
Пропонуєшь капітуляцію ? )
Ну-ну ...
Ні. Де ти таке прочитав, фантазер?
Пропонуєш воювати далі воювати? І путін також хоче воювати далі. Шото у тебе і у путіна підозріло співпадають "пропозиції".
Колись ти писав, що Путін не нападе, не нападе ... потім ти написав "я не думав, що Путін нападе, а він напав"
Питання, якщо Україна перестане воювати - ти впевнений, що Росія зупинится ?
Я відповідь знаю, чекаю на твою відповідь
Чекаю також від тебе, на яких умовах Росія погодиться на якийсь мир
Давай відповідь )
Тоді і перевіримо, фантазую я чи ні
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Додано: Чет 29 тра, 2025 17:58
Китай припинив продаж безпілотників Mavic Україні та іншим європейським країнам, але продовжує постачання до РФ, - Зеленський
"Китайський Mavic відкритий для росіян, але закритий для українців. На території РФ є виробничі лінії, де є китайські представники. І коли хтось питає, чи допомагає Китай Росії, як ми маємо оцінювати ці кроки? Мир в Україні, мабуть, настане лише після Путіна".
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Додано: Чет 29 тра, 2025 18:00
pesikot написав:
Колись ти писав, що Путін не нападе, не нападе ... потім ти написав "я не думав, що Путін нападе, а він напав"
Це відверта брехня.
Я якраз вважав що нападе. І писав це на цьому форумі публічно перед війною. Хоча 90% форуму вважало інакше.
Я навіть цитував "сам себе" де я писав що буде напад. Нажаль пошук не працює.
Правда я вважав що агресія буде тільки на Донбасі. Але я не знав що війська РФ стоять і в Криму і в Білорусі. Знаючи це, я б так не вважав.
Ти, як і путін можеш тільки брехати.
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Додано: Чет 29 тра, 2025 18:04
Letusrock написав: pesikot написав:
А яке відношення ти маєшь
до України ? Що ти робишь
на цьому форумі ? )
ніщо так не видавало штірліца, як мякий
знак після "ш"))
"мякий" знак - проєцируешь, москаль, проєцируешь
А до того було "осінню"
Як ти в лужу перднув )
То що ти тут робиш ? як там тисячі років історії ? )
Про бульбашів з дефіцитом картоплі - мені дійсно смішно ))
Бо я давно писав, що лукашенківська Білорусь - це ширма, красива вивіска, за якою лежить велика купа лайна
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Додано: Чет 29 тра, 2025 18:10
andrijk777 написав: pesikot написав:
Колись ти писав, що Путін не нападе, не нападе ... потім ти написав "я не думав, що Путін нападе, а він напав"
Це відверта брехня.
Я якраз вважав що нападе. І писав це на цьому форумі публічно перед війною. Хоча 90% форуму вважало інакше.
Писав ти, писав ) не бреши зараз
andrijk777 написав:
Я навіть цитував "сам себе" де я писав що буде напад. Нажаль пошук не працює.
Правда я вважав що агресія буде тільки на Донбасі. Але я не знав що війська РФ стоять і в Криму і в Білорусі. Знаючи це, я б так не вважав.
Немає військ РФ в Криму ? Дійсно ? А хто захоплював Крим ?
В Білорусі не було ? Дійсно ? Та всі західні видання про це писали
Але, не крути дупою, ти не відповів на моє питання
Питання, якщо Україна перестане воювати - ти впевнений, що Росія зупинится ?
Я відповідь знаю, чекаю на твою відповідь
Чекаю також від тебе, на яких умовах Росія погодиться на якийсь мир
Давай відповідь )
Тоді і перевіримо, фантазую я чи ні
Даю тобі ще шанс
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Додано: Чет 29 тра, 2025 18:10
Letusrock написав:
"Мир в Україні, мабуть, настане лише після Путіна".
Вже 2 раз чую від Зеленського цю тезу. Я так розумію "смерть Путіна" це головна(+ реальна) надія Зе на мир.
путіну 72 роки. При сучасні медицині він 15 років може легко прожити. То готуємось до ще 15 років війни.
Ну і як бонус ще 15 років правління Зе, куди ж без цього.
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Додано: Чет 29 тра, 2025 18:14
pesikot написав:
як там тисячі років історії
а шо не так?
pesikot написав:
лукашенківська Білорусь - це ширма, красива вивіска, за якою лежить велика купа лайна
та байдуже якось. Цікаво який відсоток білорусів готовий їх купу лайна обміняти на виїзд у вільну країну з одночасним врученням нового паспорта і повістки))
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Додано: Чет 29 тра, 2025 18:16
Letusrock написав: pesikot написав:
на яких умовах Росія погодиться на якийсь мир
є такий ланцюжок "2022 розгром рф" - "2023 перемога" - "2024 справедливий мир" - "2025 хоч якийсь мир"... Є підозра що наступним на черзі може бути вибір між "потужна капітуляція" та "почесна поразка". Хотів би помилятись
Ще раз запитую, що ти тут робиш ?
Сиди собі за хребтом и закрий свій писок. )
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Додано: Чет 29 тра, 2025 18:19
pesikot
Раніше ти писав що Україна не держава, в український народ частина російського.
Сьогодні переобувся і косиш під турбопатріота.
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