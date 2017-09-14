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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1399113992139931399413995>
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 17:53

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:У бульбашів дефіцит картоплі ... Це Оруєл чи Кафка ? )))
вони на нас дивляться і заздрять 1000%, зуб даю. І грузини з казахами теж.

А яке відношення ти маєшь до України ? Що ти робишь на цьому форумі ? )

ніщо так не видавало штірліца, як мякий знак після "ш"))
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 17:55

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
  andrijk777 написав:А турбопатріоти кажуть що це фігня.
Якщо захоплювати по 25 км2 кожен день(а в реальності треба тиждень) то усію Україну захоплять за 50 років (а в реальності за 350 років).
Час у нас є. :D :D

Пропонуєшь капітуляцію ? )

Ну-ну ...

Ні. Де ти таке прочитав, фантазер?
Пропонуєш воювати далі воювати? І путін також хоче воювати далі. Шото у тебе і у путіна підозріло співпадають "пропозиції".

Колись ти писав, що Путін не нападе, не нападе ... потім ти написав "я не думав, що Путін нападе, а він напав"

Питання, якщо Україна перестане воювати - ти впевнений, що Росія зупинится ?

Я відповідь знаю, чекаю на твою відповідь
Чекаю також від тебе, на яких умовах Росія погодиться на якийсь мир

Давай відповідь )
Тоді і перевіримо, фантазую я чи ні
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 17:58

Китай припинив продаж безпілотників Mavic Україні та іншим європейським країнам, але продовжує постачання до РФ, - Зеленський
"Китайський Mavic відкритий для росіян, але закритий для українців. На території РФ є виробничі лінії, де є китайські представники. І коли хтось питає, чи допомагає Китай Росії, як ми маємо оцінювати ці кроки? Мир в Україні, мабуть, настане лише після Путіна".
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 18:00

  pesikot написав:Колись ти писав, що Путін не нападе, не нападе ... потім ти написав "я не думав, що Путін нападе, а він напав"

Це відверта брехня.
Я якраз вважав що нападе. І писав це на цьому форумі публічно перед війною. Хоча 90% форуму вважало інакше.
Я навіть цитував "сам себе" де я писав що буде напад. Нажаль пошук не працює.
Правда я вважав що агресія буде тільки на Донбасі. Але я не знав що війська РФ стоять і в Криму і в Білорусі. Знаючи це, я б так не вважав.

Ти, як і путін можеш тільки брехати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 18:04

  Letusrock написав:
  pesikot написав:А яке відношення ти маєшь до України ? Що ти робишь на цьому форумі ? )

ніщо так не видавало штірліца, як мякий знак після "ш"))

"мякий" знак - проєцируешь, москаль, проєцируешь
А до того було "осінню"

Як ти в лужу перднув )

То що ти тут робиш ? як там тисячі років історії ? )

Про бульбашів з дефіцитом картоплі - мені дійсно смішно ))
Бо я давно писав, що лукашенківська Білорусь - це ширма, красива вивіска, за якою лежить велика купа лайна
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 18:10

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Колись ти писав, що Путін не нападе, не нападе ... потім ти написав "я не думав, що Путін нападе, а він напав"

Це відверта брехня.
Я якраз вважав що нападе. І писав це на цьому форумі публічно перед війною. Хоча 90% форуму вважало інакше.

Писав ти, писав ) не бреши зараз
  andrijk777 написав:Я навіть цитував "сам себе" де я писав що буде напад. Нажаль пошук не працює.
Правда я вважав що агресія буде тільки на Донбасі. Але я не знав що війська РФ стоять і в Криму і в Білорусі. Знаючи це, я б так не вважав.

Немає військ РФ в Криму ? Дійсно ? А хто захоплював Крим ?

В Білорусі не було ? Дійсно ? Та всі західні видання про це писали

Але, не крути дупою, ти не відповів на моє питання

Питання, якщо Україна перестане воювати - ти впевнений, що Росія зупинится ?

Я відповідь знаю, чекаю на твою відповідь
Чекаю також від тебе, на яких умовах Росія погодиться на якийсь мир

Давай відповідь )
Тоді і перевіримо, фантазую я чи ні


Даю тобі ще шанс
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 18:10

  Letusrock написав:
"Мир в Україні, мабуть, настане лише після Путіна".

Вже 2 раз чую від Зеленського цю тезу. Я так розумію "смерть Путіна" це головна(+ реальна) надія Зе на мир.
путіну 72 роки. При сучасні медицині він 15 років може легко прожити. То готуємось до ще 15 років війни.
Ну і як бонус ще 15 років правління Зе, куди ж без цього. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:як там тисячі років історії
а шо не так?
  pesikot написав:лукашенківська Білорусь - це ширма, красива вивіска, за якою лежить велика купа лайна
та байдуже якось. Цікаво який відсоток білорусів готовий їх купу лайна обміняти на виїзд у вільну країну з одночасним врученням нового паспорта і повістки))
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 18:16

  Letusrock написав:
  pesikot написав:на яких умовах Росія погодиться на якийсь мир

є такий ланцюжок "2022 розгром рф" - "2023 перемога" - "2024 справедливий мир" - "2025 хоч якийсь мир"... Є підозра що наступним на черзі може бути вибір між "потужна капітуляція" та "почесна поразка". Хотів би помилятись

Ще раз запитую, що ти тут робиш ?

Сиди собі за хребтом и закрий свій писок. )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 18:19

pesikot
Раніше ти писав що Україна не держава, в український народ частина російського.
Сьогодні переобувся і косиш під турбопатріота.
andrijk777
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