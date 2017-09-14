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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 тра, 2025 18:22
andrijk777 написав:pesikot
Раніше ти писав що Україна не держава, в український народ частина російського.
Сьогодні переобувся і косиш під турбопатріота.
ого, оце поворот
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Додано: Чет 29 тра, 2025 18:23
Letusrock написав: pesikot написав:
як там тисячі років історії
а шо не так?
pesikot написав:
лукашенківська Білорусь - це ширма, красива вивіска, за якою лежить велика купа лайна
та байдуже якось. Цікаво який відсоток білорусів готовий їх купу лайна обміняти на виїзд у вільну країну з одночасним врученням нового паспорта і повістки))
Хочешь жити в лайні - живи, але не тягни туди інших
Тобі повістку вручили ? Ні
То чого рефлексуєшь ?
Чи сцикотно ... до усрачкі тобі ... )
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Додано: Чет 29 тра, 2025 18:25
andrijk777 написав:pesikot
Раніше ти писав що Україна не держава, в український народ частина російського.
Сьогодні переобувся і косиш під турбопатріота.
Оце яка смакота )))
Ти набрехунькав повне відро про мене ))
Я ніколи такого не казав )
такі 777 у тебе - це масковській регіон номерних знаків авто ))
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 29 тра, 2025 18:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 тра, 2025 18:27
ЛАД написав:
Вместо того, чтобы стараться объединить народ, 35 лет стараются его разъединить.
Я ж ЗА обєднання...
От тільки я ПРОТИ обєднання з тими хто століттями нищив Україну і Українців, бо результатом цього ОБЄДНАННЯ буде геноцид і ЗНИЩЕННЯ цілої нації..
Але ладам так зручно когось ярликами обклеювати, напевно тому , ша на них вже місця для ярликів не має.
ПС
Так з ким ти пропонуєш ОБЄДНУВАТИСЬ?
з пуйлом?
гундяєвим?
чи з тими 80% педераційників які підтримують цю війну?
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Додано: Чет 29 тра, 2025 18:27
Letusrock написав: andrijk777 написав:pesikot
Раніше ти писав що Україна не держава, в український народ частина російського.
Сьогодні переобувся і косиш під турбопатріота.
ого, оце поворот
Та тебе можно нагодувати всіляким лайном і ти будешь жерти за обидві щоки )))
Їж, їж, тебе годують лайном )
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Додано: Чет 29 тра, 2025 18:32
BIGor написав: jump написав:
99% чоловіків, яких раніше визнали обмежено придатними, після повторного проходження ВЛК визнаються придатними до служби, — член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський.
Нашим медикам вже мають давати Нобелівські премії, ніяк не менше за такі швидкісні массові зцілення ресурсу.
Не медикам....
Дурням які подібні цифри озвучують
Адже простий запит в гуглі про кількість інвалідів по відношенню до загальної кількості населення дає
Огляд від ШІ
Докладніше
За оцінками ВООЗ, приблизно 15% світового населення має певні форми інвалідності, що становить понад 1 мільярд людей.
Так , українці нація здоровша від середньостатистичної по світу, але щоб у 15 разів...
Я швидше припущу що інтелект веніславського в 15 разів нижчий від інтелекту Долярчика.
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Додано: Чет 29 тра, 2025 18:35
andrijk777
Я запитав тебе
Питання, якщо Україна перестане воювати - ти впевнений, що Росія зупинится ?
Я відповідь знаю, чекаю на твою відповідь
Чекаю також від тебе, на яких умовах Росія погодиться на якийсь мир
Давай відповідь )
Тоді і перевіримо, фантазую я чи ні
Давав тобі два шанси, ти не відповів обидва рази
Але почав брехунькати про мене )
Висновок - я не фантазував, ти хочешь капітуляції
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Додано: Чет 29 тра, 2025 18:38
andrijk777 написав:pesikot
Раніше ти писав що Україна не держава, в український народ частина російського.
Сьогодні переобувся і косиш під турбопатріота.
) шось типу Ківи?
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Додано: Чет 29 тра, 2025 18:39
jump написав:
«Хотілося б більше, але нинішніх темпів мобілізації достатньо, аби стримувати ворога та поповнювати втрати», — наголосив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Веніславський.
99% чоловіків, яких раніше визнали обмежено придатними, після повторного проходження ВЛК визнаються придатними до служби, — член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський.
псина шолудива...
Веніславський заховав сина в міністерське крісло, а українців – на фронт!
Старший син нардепа Федора Веніславського – теж Федір, 33-річний чоловік, який мав би бути в окопах, але чомусь опинився… у Міністерстві закордонних справ! Там він працює другим секретарем, далеко від передової, куди його батько так активно відправляє інших українців.
Веніславський – один із головних лобістів мобілізації, який пропонував карати українців за кордоном і ще активніше заганяти всіх у військкомати. Але чомусь власний син від армії «захищений» теплою посадою.
Зі зброєю в руках міг би послужити країні Вадим Веніславський 1975 р.н (на фото нижче)., це молодший брат Федора-депутата. Однак, його поїздка на передову теж навряд чи станеться, бо Вадим усе життя перебував на керівних посадах у Генеральній прокуратурі. Туди його свого часу привів Віктор Пшонка, екс-Генпрокурор і державний зрадник.
Лише дебіли не знають, що законом від 4,05,2024 статус обмежено придатний скасовано і тому всі хто був раніше обмежено придатний зараз придатні з тими самими обмеженнями що були і раніше.
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Додано: Чет 29 тра, 2025 18:39
budivelnik написав:
Огляд від ШІ
Докладніше
За оцінками ВООЗ, приблизно 15% світового населення має певні форми інвалідності, що становить понад 1 мільярд людей.
Так , українці нація здоровша від середньостатистичної по світу, але щоб у 15 разів...
Я швидше припущу що інтелект веніславського в 15 разів нижчий від інтелекту Долярчика.
Ага
Станом на останні дослідження Міністерства оборони США, приблизно 77% американців віком від 17 до 24 років непридатні для військової служби.
А в Україні 99% придатних бо "треба".
Здоров'я в сучасному світі вимірюється тим, в якій країні ти живеш і які в тебе статки. І способами виміру цього здоров'я.
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