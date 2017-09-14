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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13993139941399513996>
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 18:45

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:pesikot
Раніше ти писав що Україна не держава, в український народ частина російського.
Сьогодні переобувся і косиш під турбопатріота.
) шось типу Ківи? :lol:

Banderlog, ти в ЗСУ, но не за Україну ? "Вот это поворот" )

А про те, як по суду "виселили" УПЦ МП в Чернігові - ти промовчав, але ляпнув, перед тим, "виганяють без судів" )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 18:54

  холява написав:
  BIGor написав:
  jump написав:99% чоловіків, яких раніше визнали обмежено придатними, після повторного проходження ВЛК визнаються придатними до служби, — член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський.

Нашим медикам вже мають давати Нобелівські премії, ніяк не менше за такі швидкісні массові зцілення ресурсу.


...а вам навіщо переживати , ви за кордоном .
...по Батьківщині соскучились ....

До чого це? По темі є що сказати? Чи просто "ко-ко-ко, закордоном-ко-ко-ко"?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:00

  Xenon написав:ну і на кой кацапам призупиняти бойові дії або перемиря, якщо в них и так все виходить
Ворог просувається на Сумщині.

За 1 добу було захоплено 25.61 км².

Від окупованої території до центра Сум залишилось 31 км, вчора було 36 км.

Від сірої зони (зона боїв) залишилось 28 км.

Ворог намагається просунутись до Сум зі сходу, ціль — захопити Суми.

https://t.me/sumitruexa/53032

треба ж так подати інфо, щоб був хайп. а мета - тероризувати Суми артилерією, немає військ захоплювати Суми
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:01

  BIGor написав:
  холява написав:
  BIGor написав:Нашим медикам вже мають давати Нобелівські премії, ніяк не менше за такі швидкісні массові зцілення ресурсу.

...а вам навіщо переживати , ви за кордоном .
...по Батьківщині соскучились ....

До чого це? По темі є що сказати? Чи просто "ко-ко-ко, закордоном-ко-ко-ко"?

по темі є що сказати? краще вчи польську мову...

чи не знаєте як раніше ці білі квитки робилися?..
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 29 тра, 2025 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:01

  BIGor написав:
  холява написав:...а вам навіщо переживати , ви за кордоном .
...по Батьківщині соскучились ....

До чого це? По темі є що сказати? Чи просто "ко-ко-ко, закордоном-ко-ко-ко"?

"По темі є що сказати?" - це прийом російської пропаганди

Не використовуй його, сам напиши по темі війни
Але ти пишешь не по темі війни
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:08

  ЛАД написав:...
Вместо того, чтобы стараться объединить народ, 35 лет стараются его разъединить.
Восток-Запад, язык, теперь ещё религия. Нам ещё религиозных войн не хватало.

Но доказывать вам ничего не буду.
Бессмысленно.
Помню ваш 1-й принцип: "Будивельник всегда прав".

так а хто роз'єднує, ЛАД? Київський патріархат існує з 90х років. які "тепер ще"? так, в 2019 році його визнали канонічно - й чого тебе це так турбує? а УПЦ типу колишнього МП - зараз неканонічна. це ж не турбує, ні? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:10

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
Огляд від ШІ
Докладніше
За оцінками ВООЗ, приблизно 15% світового населення має певні форми інвалідності, що становить понад 1 мільярд людей.
Так , українці нація здоровша від середньостатистичної по світу, але щоб у 15 разів...
Я швидше припущу що інтелект веніславського в 15 разів нижчий від інтелекту Долярчика.
Ага
Станом на останні дослідження Міністерства оборони США, приблизно 77% американців віком від 17 до 24 років непридатні для військової служби.
А в Україні 99% придатних бо "треба".

Здоров'я в сучасному світі вимірюється тим, в якій країні ти живеш і які в тебе статки. І способами виміру цього здоров'я.
Завжди прошу
Якщо цитуєте- то не приписуйте мені того чого в цитаті немає.
1 В моїй цитаті написано
Є один круглий ІДІОТ який заявив що 99% тих хто мав відтермінування-шахраї...
2 В моїй цитаті написано
Штучний Інтелект Гугль -каже що в світі 15% населення інваліди
3 В моїй цитаті не написано але з неї випливає
Ті хто розповсюджують фантазії повних ІДІОТІВ - не далеко від них пішли.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:10

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
  andrijk777 написав:А турбопатріоти кажуть що це фігня.
Якщо захоплювати по 25 км2 кожен день(а в реальності треба тиждень) то усію Україну захоплять за 50 років (а в реальності за 350 років).
Час у нас є. :D :D

Пропонуєшь капітуляцію ? )

Ну-ну ...

Ні. Де ти таке прочитав, фантазер?
Пропонуєш воювати далі воювати? І путін також хоче воювати далі. Шото у тебе і у путіна підозріло співпадають "пропозиції".

так а що ти пропонуєш?.. критикувати всі вміють - давай свої пропозиції. немає? отож
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:14

  Letusrock написав:
  pesikot написав:як там тисячі років історії
а шо не так?
  pesikot написав:лукашенківська Білорусь - це ширма, красива вивіска, за якою лежить велика купа лайна
та байдуже якось. Цікаво який відсоток білорусів готовий їх купу лайна обміняти на виїзд у вільну країну з одночасним врученням нового паспорта і повістки))

давай запитаємо в тих, хто вже сидить за те, що не згодний з Тараканом - років через десять, якщо їх випустять...
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:19

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:
"Мир в Україні, мабуть, настане лише після Путіна".

Вже 2 раз чую від Зеленського цю тезу. Я так розумію "смерть Путіна" це головна(+ реальна) надія Зе на мир.
путіну 72 роки. При сучасні медицині він 15 років може легко прожити. То готуємось до ще 15 років війни.
Ну і як бонус ще 15 років правління Зе, куди ж без цього. :D

так може треба повні цитати читати? ;)
«Справедливий мир буде обов’язково, напевно, він буде вже після Путіна. Але мир, який може початися з припинення вогню, а потім крок за кроком до сталого миру, може початися завтра», — сказав глава держави.
Shaman
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  #<1 ... 13993139941399513996>
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