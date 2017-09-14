ЛАД написав:... Вместо того, чтобы стараться объединить народ, 35 лет стараются его разъединить. Восток-Запад, язык, теперь ещё религия. Нам ещё религиозных войн не хватало.
Но доказывать вам ничего не буду. Бессмысленно. Помню ваш 1-й принцип: "Будивельник всегда прав".
так а хто роз'єднує, ЛАД? Київський патріархат існує з 90х років. які "тепер ще"? так, в 2019 році його визнали канонічно - й чого тебе це так турбує? а УПЦ типу колишнього МП - зараз неканонічна. це ж не турбує, ні?
Огляд від ШІ Докладніше За оцінками ВООЗ, приблизно 15% світового населення має певні форми інвалідності, що становить понад 1 мільярд людей.
Так , українці нація здоровша від середньостатистичної по світу, але щоб у 15 разів... Я швидше припущу що інтелект веніславського в 15 разів нижчий від інтелекту Долярчика.
Ага
Станом на останні дослідження Міністерства оборони США, приблизно 77% американців віком від 17 до 24 років непридатні для військової служби.
А в Україні 99% придатних бо "треба".
Здоров'я в сучасному світі вимірюється тим, в якій країні ти живеш і які в тебе статки. І способами виміру цього здоров'я.
Завжди прошу Якщо цитуєте- то не приписуйте мені того чого в цитаті немає. 1 В моїй цитаті написано Є один круглий ІДІОТ який заявив що 99% тих хто мав відтермінування-шахраї... 2 В моїй цитаті написано Штучний Інтелект Гугль -каже що в світі 15% населення інваліди 3 В моїй цитаті не написано але з неї випливає Ті хто розповсюджують фантазії повних ІДІОТІВ - не далеко від них пішли.
andrijk777 написав:А турбопатріоти кажуть що це фігня. Якщо захоплювати по 25 км2 кожен день(а в реальності треба тиждень) то усію Україну захоплять за 50 років (а в реальності за 350 років). Час у нас є.
Пропонуєшь капітуляцію ? )
Ну-ну ...
Ні. Де ти таке прочитав, фантазер? Пропонуєш воювати далі воювати? І путін також хоче воювати далі. Шото у тебе і у путіна підозріло співпадають "пропозиції".
так а що ти пропонуєш?.. критикувати всі вміють - давай свої пропозиції. немає? отож
"Мир в Україні, мабуть, настане лише після Путіна".
Вже 2 раз чую від Зеленського цю тезу. Я так розумію "смерть Путіна" це головна(+ реальна) надія Зе на мир. путіну 72 роки. При сучасні медицині він 15 років може легко прожити. То готуємось до ще 15 років війни. Ну і як бонус ще 15 років правління Зе, куди ж без цього.
так може треба повні цитати читати?
«Справедливий мир буде обов’язково, напевно, він буде вже після Путіна. Але мир, який може початися з припинення вогню, а потім крок за кроком до сталого миру, може початися завтра», — сказав глава держави.