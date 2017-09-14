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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13993139941399513996
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:30

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Вместо того, чтобы стараться объединить народ, 35 лет стараются его разъединить.
Восток-Запад, язык, теперь ещё религия. Нам ещё религиозных войн не хватало.

Но доказывать вам ничего не буду.
Бессмысленно.
Помню ваш 1-й принцип: "Будивельник всегда прав".

так а хто роз'єднує, ЛАД? Київський патріархат існує з 90х років. які "тепер ще"? так, в 2019 році його визнали канонічно - й чого тебе це так турбує? а УПЦ типу колишнього МП - зараз неканонічна. це ж не турбує, ні? 8)

ІЧСХ, наш парторг був проти церкви, по молодості

Але зараз за РПЦ
Звонок в церкви, батюшка поднимает трубку:
— Это вас из горкома беспокоят, нам бы стульев на заседание у вас взять...
— Не дам стульев, в прошлый раз скамейки давал — так все их неприличными словами исписали!
— Ах, стульев не дашь?! Да хрен тебе тогда пионеров в церковный хор!
— Хрен мне пионеров в церковный хор?! Да хрен вам монахов на коммунистический субботник!
— Ах, хрен нам монахов на коммунистический субботник?! Да хрен тебе комсомольцев на крестный ход!
— Ах, хрен мне комсомольцев?! Да вам... Да хрен вам монахинь в финские бани!
Долгое молчание... голос в трубке:
— Да за такие слова, батюшка, и партбилет на стол положить можно...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:34

  Shaman написав:
«Справедливий мир буде обов’язково, напевно, він буде вже після Путіна. Але мир, який може початися з припинення вогню, а потім крок за кроком до сталого миру, може початися завтра», — сказав глава держави.

Дивлюсь і бачу, що цитата належить голові держави.
Голові держави.

Може оті хом'ячки, які отут постійно верещать про припинення вогню і форумчан, прочитають текст від вас?
В якому: про припинення вогню від президента України йде.
Навіть досі!)))

Якщо б ви ще отим хом'ячкам зацитували Стармера і Ко про припинення вогню, був би повний нокаут.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:50

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:як там тисячі років історії
а шо не так?
  pesikot написав:лукашенківська Білорусь - це ширма, красива вивіска, за якою лежить велика купа лайна
та байдуже якось. Цікаво який відсоток білорусів готовий їх купу лайна обміняти на виїзд у вільну країну з одночасним врученням нового паспорта і повістки))

давай запитаємо в тих, хто вже сидить за те, що не згодний з Тараканом - років через десять, якщо їх випустять...

их-то пусть и теоретически, но могут выпустить. В отличии от...
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:давай запитаємо в тих, хто вже сидить за те, що не згодний з Тараканом - років через десять, якщо їх випустять...

так ти про крайнощі? Ок. А як щодо тих наших тисяч і тисяч кого викрали з січня 2023 і які вже повернулися в деревяних ящиках
Letusrock
 
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