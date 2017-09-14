RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13994139951399613997>
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:30

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Вместо того, чтобы стараться объединить народ, 35 лет стараются его разъединить.
Восток-Запад, язык, теперь ещё религия. Нам ещё религиозных войн не хватало.

Но доказывать вам ничего не буду.
Бессмысленно.
Помню ваш 1-й принцип: "Будивельник всегда прав".

так а хто роз'єднує, ЛАД? Київський патріархат існує з 90х років. які "тепер ще"? так, в 2019 році його визнали канонічно - й чого тебе це так турбує? а УПЦ типу колишнього МП - зараз неканонічна. це ж не турбує, ні? 8)

ІЧСХ, наш парторг був проти церкви, по молодості

Але зараз за РПЦ
Звонок в церкви, батюшка поднимает трубку:
— Это вас из горкома беспокоят, нам бы стульев на заседание у вас взять...
— Не дам стульев, в прошлый раз скамейки давал — так все их неприличными словами исписали!
— Ах, стульев не дашь?! Да хрен тебе тогда пионеров в церковный хор!
— Хрен мне пионеров в церковный хор?! Да хрен вам монахов на коммунистический субботник!
— Ах, хрен нам монахов на коммунистический субботник?! Да хрен тебе комсомольцев на крестный ход!
— Ах, хрен мне комсомольцев?! Да вам... Да хрен вам монахинь в финские бани!
Долгое молчание... голос в трубке:
— Да за такие слова, батюшка, и партбилет на стол положить можно...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11266
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:34

  Shaman написав:
«Справедливий мир буде обов’язково, напевно, він буде вже після Путіна. Але мир, який може початися з припинення вогню, а потім крок за кроком до сталого миру, може початися завтра», — сказав глава держави.

Дивлюсь і бачу, що цитата належить голові держави.
Голові держави.

Може оті хом'ячки, які отут постійно верещать про припинення вогню і форумчан, прочитають текст від вас?
В якому: про припинення вогню від президента України йде.
Навіть досі!)))

Якщо б ви ще отим хом'ячкам зацитували Стармера і Ко про припинення вогню, був би повний нокаут.
detroytred
 
Повідомлень: 24484
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:50

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:як там тисячі років історії
а шо не так?
  pesikot написав:лукашенківська Білорусь - це ширма, красива вивіска, за якою лежить велика купа лайна
та байдуже якось. Цікаво який відсоток білорусів готовий їх купу лайна обміняти на виїзд у вільну країну з одночасним врученням нового паспорта і повістки))

давай запитаємо в тих, хто вже сидить за те, що не згодний з Тараканом - років через десять, якщо їх випустять...

их-то пусть и теоретически, но могут выпустить. В отличии от...
_hunter
 
Повідомлень: 9724
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:давай запитаємо в тих, хто вже сидить за те, що не згодний з Тараканом - років через десять, якщо їх випустять...

так ти про крайнощі? Ок. А як щодо тих наших тисяч і тисяч кого викрали з січня 2023 і які вже повернулися в деревяних ящиках
Letusrock
 
Повідомлень: 2363
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 20:29

  Letusrock написав:
  Shaman написав:давай запитаємо в тих, хто вже сидить за те, що не згодний з Тараканом - років через десять, якщо їх випустять...

так ти про крайнощі? Ок. А як щодо тих наших тисяч і тисяч кого викрали з січня 2023 і які вже повернулися в деревяних ящиках

що ти верзеш за лайно? має бути відповідальність за слова, ну не може будь-яке лайно писати казна-що.

ті, хто загинув внаслідок російської агресії, захищали своїх співгромадян, бо інакше кількість загиблих була б значно більшою.

ти такий довбень не розумієш, що люди гинуть лише через те, що на Україну напали руські? як можна бути таким тупим? а, він не розуміє, який зв'язок з освітою лише 9 класів...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8866
З нами з: 29.09.19
Подякував: 759 раз.
Подякували: 1616 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 20:32

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вместо того, чтобы стараться объединить народ, 35 лет стараются его разъединить.
Я ж ЗА обєднання...
От тільки я ПРОТИ обєднання з тими хто століттями нищив Україну і Українців, бо результатом цього ОБЄДНАННЯ буде геноцид і ЗНИЩЕННЯ цілої нації..
Але ладам так зручно когось ярликами обклеювати, напевно тому , ша на них вже місця для ярликів не має.

ПС
Так з ким ти пропонуєш ОБЄДНУВАТИСЬ?
з пуйлом?
гундяєвим?
чи з тими 80% педераційників які підтримують цю війну?




ЛАД за руский мир (але без путіна), за ідеальний руський світ, який залишився в спогадах дитинства (чи студенства), тобто за ссср
prodigy
 
Повідомлень: 12448
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3297 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 20:36

  prodigy написав:...
ЛАД за руский мир (але без путіна), за ідеальний руський світ, який залишився в спогадах дитинства (чи студенства), тобто за ссср

закінчився руській мир - те суспільство, яке вони побудували - нежиттевє, але й не може змінитися. Раша має гепнутися як імперія, а тоді уламки мають шанс побудувати пристойне суспільство (й не факт, що цим скористаються)... 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8866
З нами з: 29.09.19
Подякував: 759 раз.
Подякували: 1616 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 20:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:их-то пусть и теоретически, но могут выпустить. В отличии от...

...ху.нтера которого никак не отпустит халявное баварское на 500ойро/мес...
а то бы уже бульбу в беларуси копал)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14083
З нами з: 05.06.13
Подякував: 925 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 20:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Потрібно знати про війну

https://news.finance.ua/ua/yes-u-c-omu- ... raini-bild
yama
 
Повідомлень: 5198
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9162 раз.
Подякували: 1065 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 20:53

  yama написав:Потрібно знати про війну

https://news.finance.ua/ua/yes-u-c-omu- ... raini-bild

ще один приклад тенденційної подачі інфо. які величезні доходи? може порівняти з доходами до війни? яке "росія може дозволити собі процвітаючу і постійно зростаючу економіку війни." - що за маячня. основні невійськові галузі демонструють лише падіння. finance.ua nt; треба дивитися, щоб не цитувати жовту інфо

й цікава деталь - "Щороку путінський режим будує близько 80 нових танків." це на скільки днів війни вистачить?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8866
З нами з: 29.09.19
Подякував: 759 раз.
Подякували: 1616 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 13994139951399613997>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 100004
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 277397
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 933380
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.