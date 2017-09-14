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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 тра, 2025 19:30
Shaman написав: ЛАД написав:
...
Вместо того, чтобы стараться объединить народ, 35 лет стараются его разъединить.
Восток-Запад, язык, теперь ещё религия. Нам ещё религиозных войн не хватало.
Но доказывать вам ничего не буду.
Бессмысленно.
Помню ваш 1-й принцип: "Будивельник всегда прав".
так а хто роз'єднує, ЛАД
? Київський патріархат існує з 90х років. які "тепер ще"? так, в 2019 році його визнали канонічно - й чого тебе це так турбує? а УПЦ типу колишнього МП - зараз неканонічна. це ж не турбує, ні?
ІЧСХ, наш парторг був проти церкви, по молодості
Але зараз за РПЦ
Звонок в церкви, батюшка поднимает трубку:
— Это вас из горкома беспокоят, нам бы стульев на заседание у вас взять...
— Не дам стульев, в прошлый раз скамейки давал — так все их неприличными словами исписали!
— Ах, стульев не дашь?! Да хрен тебе тогда пионеров в церковный хор!
— Хрен мне пионеров в церковный хор?! Да хрен вам монахов на коммунистический субботник!
— Ах, хрен нам монахов на коммунистический субботник?! Да хрен тебе комсомольцев на крестный ход!
— Ах, хрен мне комсомольцев?! Да вам... Да хрен вам монахинь в финские бани!
Долгое молчание... голос в трубке:
— Да за такие слова, батюшка, и партбилет на стол положить можно...
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Додано: Чет 29 тра, 2025 19:34
Shaman написав:
«Справедливий мир буде обов’язково, напевно, він буде вже після Путіна. Але мир, який може початися з припинення вогню, а потім крок за кроком до сталого миру, може початися завтра», — сказав глава держави.
Дивлюсь і бачу, що цитата належить голові держави.
Голові держави.
Може оті хом'ячки, які отут постійно верещать про припинення вогню і форумчан, прочитають текст від вас?
В якому: про припинення вогню від президента України йде.
Навіть досі!)))
Якщо б ви ще отим хом'ячкам зацитували Стармера і Ко про припинення вогню, був би повний нокаут.
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Додано: Чет 29 тра, 2025 19:50
Shaman написав: Letusrock написав: pesikot написав:
як там тисячі років історії
а шо не так?
pesikot написав:
лукашенківська Білорусь - це ширма, красива вивіска, за якою лежить велика купа лайна
та байдуже якось. Цікаво який відсоток білорусів готовий їх купу лайна обміняти на виїзд у вільну країну з одночасним врученням нового паспорта і повістки))
давай запитаємо в тих, хто вже сидить за те, що не згодний з Тараканом - років через десять, якщо їх випустять...
их-то пусть и теоретически, но могут выпустить. В отличии от...
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Додано: Чет 29 тра, 2025 20:13
Shaman написав:
давай запитаємо в тих, хто вже сидить за те, що не згодний з Тараканом - років через десять, якщо їх випустять...
так ти про крайнощі? Ок. А як щодо тих наших тисяч і тисяч кого викрали з січня 2023 і які вже повернулися в деревяних ящиках
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Letusrock
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Додано: Чет 29 тра, 2025 20:29
Letusrock написав: Shaman написав:
давай запитаємо в тих, хто вже сидить за те, що не згодний з Тараканом - років через десять, якщо їх випустять...
так ти про крайнощі? Ок. А як щодо тих наших тисяч і тисяч кого викрали з січня 2023 і які вже повернулися в деревяних ящиках
що ти верзеш за лайно? має бути відповідальність за слова, ну не може будь-яке лайно писати казна-що.
ті, хто загинув внаслідок російської агресії, захищали своїх співгромадян, бо інакше кількість загиблих була б значно більшою.
ти такий довбень не розумієш, що люди гинуть лише через те, що на Україну напали руські? як можна бути таким тупим? а, він не розуміє, який зв'язок з освітою лише 9 класів...
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Додано: Чет 29 тра, 2025 20:32
ЛАД за руский мир (але без путіна)
budivelnik написав: ЛАД написав:
Вместо того, чтобы стараться объединить народ, 35 лет стараются его разъединить.
Я ж ЗА обєднання...
От тільки я ПРОТИ обєднання з тими хто століттями нищив Україну і Українців, бо результатом цього ОБЄДНАННЯ буде геноцид і ЗНИЩЕННЯ цілої нації..
Але ладам так зручно когось ярликами обклеювати, напевно тому , ша на них вже місця для ярликів не має.
ПС
Так з ким ти пропонуєш ОБЄДНУВАТИСЬ?
з пуйлом?
гундяєвим?
чи з тими 80% педераційників які підтримують цю війну?
, за ідеальний руський світ, який залишився в спогадах дитинства (чи студенства), тобто за ссср
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Додано: Чет 29 тра, 2025 20:36
prodigy написав:
...ЛАД за руский мир (але без путіна)
, за ідеальний руський світ, який залишився в спогадах дитинства (чи студенства), тобто за ссср
закінчився руській мир - те суспільство, яке вони побудували - нежиттевє, але й не може змінитися. Раша має гепнутися як імперія, а тоді уламки мають шанс побудувати пристойне суспільство (й не факт, що цим скористаються)...
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Додано: Чет 29 тра, 2025 20:36
_hunter написав:
их-то пусть и теоретически, но могут выпустить. В отличии от...
...ху.нтера которого никак не отпустит халявное баварское на 500ойро/мес...
а то бы уже бульбу в беларуси копал)))
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Додано: Чет 29 тра, 2025 20:43
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Додано: Чет 29 тра, 2025 20:53
ще один приклад тенденційної подачі інфо. які величезні доходи? може порівняти з доходами до війни? яке "росія може дозволити собі процвітаючу і постійно зростаючу економіку війни." - що за маячня. основні невійськові галузі демонструють лише падіння. finance.ua nt; треба дивитися, щоб не цитувати жовту інфо
й цікава деталь - "Щороку путінський режим будує близько 80 нових танків." це на скільки днів війни вистачить?
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