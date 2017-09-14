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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13994139951399613997
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 21:03

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:pesikot
Раніше ти писав що Україна не держава, в український народ частина російського.
Сьогодні переобувся і косиш під турбопатріота.
) шось типу Ківи? :lol:

Banderlog, ти в ЗСУ, но не за Україну ? "Вот это поворот" )

А про те, як по суду "виселили" УПЦ МП в Чернігові - ти промовчав, але ляпнув, перед тим, "виганяють без судів" )
я за себе. ну мож ще трохи за тих що за мене. А Україна це надто абстрактне поняття. Так ще вийде шо україна це ти? і зєля з порохом і стерненком... а я за вас? А ти промовчав за те що на буковині без суду )
Востаннє редагувалось Banderlog в Чет 29 тра, 2025 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 21:03

нічого нового

  jump написав:"Шалений опір": законопроєкт про обмеження спецпенсій не пройшов комітет Ради

"Ми очікували позитивного розгляду питання на засіданні профільного Комітету та його подальшого голосування в другому читанні. На жаль, кланова система далі опирається. Попри те, що керівництво Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів виступало з підтримкою законопроєкту, рішення не було прийняте", – розповів Гетманцев.

За його словами, "опір з боку прокурорської спільноти та деяких депутатів, які їх підтримують, виявився шаленим".
https://epravda.com.ua/finances/zakonop ... di-807318/

зелене стерво :shock:

щоб корова менше їла і більше давала молока, її потрібно частіше доїти і менше годувати
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 21:06

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
  andrijk777 написав:А турбопатріоти кажуть що це фігня.
Якщо захоплювати по 25 км2 кожен день(а в реальності треба тиждень) то усію Україну захоплять за 50 років (а в реальності за 350 років).
Час у нас є. :D :D

Пропонуєшь капітуляцію ? )

Ну-ну ...

Ні. Де ти таке прочитав, фантазер?
Пропонуєш воювати далі воювати? І путін також хоче воювати далі. Шото у тебе і у путіна підозріло співпадають "пропозиції".

pesiptn
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 21:08

  Letusrock написав:
  pesikot написав:А яке відношення ти маєшь до України ? Що ти робишь на цьому форумі ? )

ніщо так не видавало штірліца, як мякий знак після "ш"))

- Мішь, ти спішь?
- Спуууу!
- А др-др-дримаю.
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 21:08

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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 21:12

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:pesikot
Раніше ти писав що Україна не держава, в український народ частина російського.
Сьогодні переобувся і косиш під турбопатріота.
) шось типу Ківи? :lol:

Banderlog, ти в ЗСУ, но не за Україну ? "Вот это поворот" )

А про те, як по суду "виселили" УПЦ МП в Чернігові - ти промовчав, але ляпнув, перед тим, "виганяють без судів" )

pesiptn за війну, але не в ЗСУ, як так?
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  #<1 ... 13994139951399613997
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