andrijk777 написав:pesikot Раніше ти писав що Україна не держава, в український народ частина російського. Сьогодні переобувся і косиш під турбопатріота.
) шось типу Ківи?
Banderlog, ти в ЗСУ, но не за Україну ? "Вот это поворот" )
А про те, як по суду "виселили" УПЦ МП в Чернігові - ти промовчав, але ляпнув, перед тим, "виганяють без судів" )
я за себе. ну мож ще трохи за тих що за мене. А Україна це надто абстрактне поняття. Так ще вийде шо україна це ти? і зєля з порохом і стерненком... а я за вас? А ти промовчав за те що на буковині без суду )
Востаннє редагувалось Banderlog в Чет 29 тра, 2025 21:07, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:"Шалений опір": законопроєкт про обмеження спецпенсій не пройшов комітет Ради
"Ми очікували позитивного розгляду питання на засіданні профільного Комітету та його подальшого голосування в другому читанні. На жаль, кланова система далі опирається. Попри те, що керівництво Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів виступало з підтримкою законопроєкту, рішення не було прийняте", – розповів Гетманцев.
andrijk777 написав:А турбопатріоти кажуть що це фігня. Якщо захоплювати по 25 км2 кожен день(а в реальності треба тиждень) то усію Україну захоплять за 50 років (а в реальності за 350 років). Час у нас є.
Пропонуєшь капітуляцію ? )
Ну-ну ...
Ні. Де ти таке прочитав, фантазер? Пропонуєш воювати далі воювати? І путін також хоче воювати далі. Шото у тебе і у путіна підозріло співпадають "пропозиції".