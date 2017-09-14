Shaman написав:який зв'язок з освітою лише 9 класів
по перше мова йшла про бригади будівельників які зараз для відстрочки масово вчаться в коледжах на базі ПЗСО спочатку тугодум песікот як завджи протупив і почав волати про 9 класів, а інтелектуал шаман прикинувся дурником і підхопив. Якщо скину пару-тройку дипломів ВО то напишеш сюди публічно що ти обісрався?
flyman написав: pesiptn за війну, але не в ЗСУ, як так?
тут ніц дивного нема. З дивану можно воювати і 30 р без ротацій і демобілізації. Дивне інше- коли кажуть що якщо буде мир то військові не поймуть, обідяться на того хто підписав мисль що мобілізовані за мир і за те що б їх відпустили по домах абсурдна для шамана і песікота.
flyman написав: pesiptn за війну, але не в ЗСУ, як так?
тут ніц дивного нема. З дивану можно воювати і 30 р без ротацій і демобілізації. Дивне інше- коли кажуть що якщо буде мир то військові не поймуть, обідяться на того хто підписав мисль що мобілізовані за мир і за те що б їх відпустили по домах абсурдна для шамана і песікота.
ну так вот же - позиция вполне понятная...
Shaman написав:захищали своїх співгромадян, бо інакше кількість загиблих була б значно більшою.
flyman написав:pesiptn за війну, але не в ЗСУ, як так?
тут ніц дивного нема. З дивану можно воювати і 30 р без ротацій і демобілізації. Дивне інше- коли кажуть що якщо буде мир то військові не поймуть, обідяться на того хто підписав мисль що мобілізовані за мир і за те що б їх відпустили по домах абсурдна для шамана і песікота.
ти мої думки не намагайся вгадати, рівень інший. ти просто цитуй, де я що сказав, й не вигадуй щось брехливе від себе
jump написав:«Хотілося б більше, але нинішніх темпів мобілізації достатньо, аби стримувати ворога та поповнювати втрати», — наголосив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Веніславський.
99% чоловіків, яких раніше визнали обмежено придатними, після повторного проходження ВЛК визнаються придатними до служби, — член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський.
псина шолудива...
Веніславський заховав сина в міністерське крісло, а українців – на фронт!
Старший син нардепа Федора Веніславського – теж Федір, 33-річний чоловік, який мав би бути в окопах, але чомусь опинився… у Міністерстві закордонних справ! Там він працює другим секретарем, далеко від передової, куди його батько так активно відправляє інших українців.
Веніславський – один із головних лобістів мобілізації, який пропонував карати українців за кордоном і ще активніше заганяти всіх у військкомати. Але чомусь власний син від армії «захищений» теплою посадою.
Зі зброєю в руках міг би послужити країні Вадим Веніславський 1975 р.н (на фото нижче)., це молодший брат Федора-депутата. Однак, його поїздка на передову теж навряд чи станеться, бо Вадим усе життя перебував на керівних посадах у Генеральній прокуратурі. Туди його свого часу привів Віктор Пшонка, екс-Генпрокурор і державний зрадник.
Лише дебіли не знають, що законом від 4,05,2024 статус обмежено придатний скасовано і тому всі хто був раніше обмежено придатний зараз придатні з тими самими обмеженнями що були і раніше.
Ты не хочешь чтоб эта семья ухылянтов-Венцеславских стала инвалидами с травматическими ампутациями минимум 3х конечностей, разминируя своими пухлыми пронаркоманенными тельцами дорогу нашей святой Армии на Скадовск и Геническ?
unicdima написав:Лише дебіли не знають, що законом від 4,05,2024 статус обмежено придатний скасовано і тому всі хто був раніше обмежено придатний зараз придатні з тими самими обмеженнями що були і раніше.
лише ті дібіли, які "вважають всіх дібілами" не знають, що половина з 99% "зцілених" інвалідів стали повністю придатні, навіть у підводники готові не те що штурмовики.
щодо решти прийнято рішення з формування каліч-полків.
відповідне рішення ухвалив Головнокомандувач ЗСУ. З 1 травня зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає: скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб); зниження рівня фізичних навантажень; формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).