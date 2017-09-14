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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13995139961399713998>
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 21:08

  Letusrock написав:
  pesikot написав:А яке відношення ти маєшь до України ? Що ти робишь на цьому форумі ? )

ніщо так не видавало штірліца, як мякий знак після "ш"))

- Мішь, ти спішь?
- Спуууу!
- А др-др-дримаю.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 21:08

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:який зв'язок з освітою лише 9 класів

по перше мова йшла про бригади будівельників які зараз для відстрочки масово вчаться в коледжах на базі ПЗСО
спочатку тугодум песікот як завджи протупив і почав волати про 9 класів, а інтелектуал шаман прикинувся дурником і підхопив.
Якщо скину пару-тройку дипломів ВО то напишеш сюди публічно що ти обісрався?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 22:06

  flyman написав:
pesiptn за війну, але не в ЗСУ, як так?
тут ніц дивного нема. З дивану можно воювати і 30 р без ротацій і демобілізації.
Дивне інше- коли кажуть що якщо буде мир то військові не поймуть, обідяться на того хто підписав :lol: мисль що мобілізовані за мир і за те що б їх відпустили по домах абсурдна для шамана і песікота.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 22:06

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:давай запитаємо в тих, хто вже сидить за те, що не згодний з Тараканом - років через десять, якщо їх випустять...

так ти про крайнощі? Ок. А як щодо тих наших тисяч і тисяч кого викрали з січня 2023 і які вже повернулися в деревяних ящиках


ті, хто загинув внаслідок російської агресії, захищали своїх співгромадян, бо інакше кількість загиблих була б значно більшою.

Вполне возможно, что-то подобное им и рассказывали, затаскивая в бусик. Но несознательный контингент всеравно громко орал "Людоньки! Рятуйте!“ :oops:
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 22:18

  Schmit написав:

Цікава фраза Славка: "Чим розумніше комп'ютер, тим менш корисний він для роботи"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 22:22

  Banderlog написав:
  flyman написав:
pesiptn за війну, але не в ЗСУ, як так?
тут ніц дивного нема. З дивану можно воювати і 30 р без ротацій і демобілізації.
Дивне інше- коли кажуть що якщо буде мир то військові не поймуть, обідяться на того хто підписав :lol: мисль що мобілізовані за мир і за те що б їх відпустили по домах абсурдна для шамана і песікота.

ну так вот же - позиция вполне понятная...
  Shaman написав:захищали своїх співгромадян, бо інакше кількість загиблих була б значно більшою.
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 22:35

  Banderlog написав:
  flyman написав:pesiptn за війну, але не в ЗСУ, як так?
тут ніц дивного нема. З дивану можно воювати і 30 р без ротацій і демобілізації.
Дивне інше- коли кажуть що якщо буде мир то військові не поймуть, обідяться на того хто підписав :lol: мисль що мобілізовані за мир і за те що б їх відпустили по домах абсурдна для шамана і песікота.

ти мої думки не намагайся вгадати, рівень інший. ;) ти просто цитуй, де я що сказав, й не вигадуй щось брехливе від себе 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 22:47

  unicdima написав:
  jump написав:«Хотілося б більше, але нинішніх темпів мобілізації достатньо, аби стримувати ворога та поповнювати втрати», — наголосив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Веніславський. :x

99% чоловіків, яких раніше визнали обмежено придатними, після повторного проходження ВЛК визнаються придатними до служби, — член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський. :shock:

псина шолудива...

Веніславський заховав сина в міністерське крісло, а українців – на фронт!

Старший син нардепа Федора Веніславського – теж Федір, 33-річний чоловік, який мав би бути в окопах, але чомусь опинився… у Міністерстві закордонних справ! Там він працює другим секретарем, далеко від передової, куди його батько так активно відправляє інших українців.

Веніславський – один із головних лобістів мобілізації, який пропонував карати українців за кордоном і ще активніше заганяти всіх у військкомати. Але чомусь власний син від армії «захищений» теплою посадою. :lol:

Зі зброєю в руках міг би послужити країні Вадим Веніславський 1975 р.н (на фото нижче)., це молодший брат Федора-депутата. Однак, його поїздка на передову теж навряд чи станеться, бо Вадим усе життя перебував на керівних посадах у Генеральній прокуратурі. Туди його свого часу привів Віктор Пшонка, екс-Генпрокурор і державний зрадник.

Лише дебіли не знають, що законом від 4,05,2024 статус обмежено придатний скасовано і тому всі хто був раніше обмежено придатний зараз придатні з тими самими обмеженнями що були і раніше. :D

Ты не хочешь чтоб эта семья ухылянтов-Венцеславских стала инвалидами с травматическими ампутациями минимум 3х конечностей, разминируя своими пухлыми пронаркоманенными тельцами дорогу нашей святой Армии на Скадовск и Геническ?
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 22:50

  unicdima написав:Лише дебіли не знають, що законом від 4,05,2024 статус обмежено придатний скасовано і тому всі хто був раніше обмежено придатний зараз придатні з тими самими обмеженнями що були і раніше. :D

лише ті дібіли, які "вважають всіх дібілами" не знають, що половина з 99% "зцілених" інвалідів стали повністю придатні, навіть у підводники готові не те що штурмовики.

щодо решти прийнято рішення з формування каліч-полків.
відповідне рішення ухвалив Головнокомандувач ЗСУ. З 1 травня зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:
скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
зниження рівня фізичних навантажень;
формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

https://armyinform.com.ua/2025/04/15/u- ... osuyetsya/
sergey_stasyuk555
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