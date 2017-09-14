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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13995139961399713998
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 23:16

єдине що дивно: інвалідів вже женуть на фронт,
а диванні псевдопатріоти досі на расслабоні продовжують свої бла бла бла... ухилянти винуваті... стрижка 2000 км... потужні перспективи... "ісчо патєрпєть лєт 20 і рашка развалітся"...
нуль зв'язку з реальністю.

Росіяни просуваються на Сумщині, активність ворога посилюється.

хоча б це обговорювали на військовій гілці?
чи це тут офтоп?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 23:33

  Banderlog написав:) стм, Ви знаєте як я вас уважаю. Но ви живете в ілюзорнім світі.
В реальнім, бють не по паспорту а по морді.
Статути і конституцію, не тільки я не читаю :wink:
захват церков іде не через суд.

Я не впевнена що через суд в даному випадку потрібно. Більше схоже, що було засідання сільради де прийнято рішення розірвати відносини з організацією, що не відповідає законодавству. Організація була сповіщення папірцем, не з'явилася на засідання, і окрім бити по морді, і, то не своїми руцями взагалі небажає щось робити ) мій ілюзорний світ каже що десь так і відбувається. Мордобій може і гарно, але існує вірогідність що когось ще і заарештують. Почаївський споглядаю з цікавістю, великий мордобій буде... Найнеадекватніші, на мій погляд богохульніці, зібралися там всі.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 23:33

  flyman написав:
pesiptn за війну, але не в ЗСУ, як так?

Він 60+, не чіпайте діда.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 23:36

щоб не тільки "пєсімістіть": значно зросла кількість добровольців на контракт 18-24.
порівняно з рекрутингом тут вже видно успішний успіх ідеї.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 23:55

  yama написав:Потрібно знати про війну

https://news.finance.ua/ua/yes-u-c-omu- ... raini-bild


чисто экономически нельзя сравнивать это.
то что дают нам - это деньги которые мы можем тратить на поддержку населения или отправлять на фронт если были военные поставки в полном объеме.
сумма же потраченная на покупку товаров не может быть в полной мере потрачена на войну так как у любого производства товаров есть себестоимость
tester3373
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:13

  BIGor написав:
  flyman написав:
pesiptn за війну, але не в ЗСУ, як так?

Він 60+, не чіпайте діда.


будь який дід міняється тільки його діти або внуки потрапляють на фронт.
бачив не одного такого в якого нуль проблем було поки нікого на фронті не було.
а потім як то кажуть тут дехто - відбувався різкий переворот думок.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:33

  tester3373 написав:будь який дід міняється тільки його діти або внуки потрапляють на фронт.
бачив не одного такого в якого нуль проблем було поки нікого на фронті не було.
а потім як то кажуть тут дехто - відбувався різкий переворот думок.

до дідів ще плюс: "одінокі волчіци", броньовані, виключені, відстрочені і тп "патріоти".
у любого бронєлобого після анулювання броні відповідь на те ж питання щодо війни буде іншою
а на броні "можна патріотіть" в вишиванках...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:36

  prodigy написав:..........


ЛАД за руский мир (але без путіна), за ідеальний руський світ, який залишився в спогадах дитинства (чи студенства), тобто за ссср

Прослушал.
3 вопроса.
1. Зачем вы выложили это видео (что хотели этим сказать)?
2. Ваше мнение об этой беседе?
3. Какая связь вашего комментария с этим видео?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:42

  BIGor написав:
  flyman написав:
pesiptn за війну, але не в ЗСУ, як так?

Він 60+, не чіпайте діда.

:?:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 01:24

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:
pesiptn за війну, але не в ЗСУ, як так?

Він 60+, не чіпайте діда.

:?:
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А мозгами 31 как дохлому Гавнулу
барабашов
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