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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 тра, 2025 23:16
єдине що дивно: інвалідів вже женуть на фронт,
а диванні псевдопатріоти досі на расслабоні продовжують свої бла бла бла... ухилянти винуваті... стрижка 2000 км... потужні перспективи... "ісчо патєрпєть лєт 20 і рашка развалітся"...
нуль зв'язку з реальністю.
Росіяни просуваються на Сумщині, активність ворога посилюється.
хоча б це обговорювали на військовій гілці?
чи це тут офтоп?
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sergey_stasyuk555
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Додано: Чет 29 тра, 2025 23:33
Banderlog написав:
) стм, Ви знаєте як я вас уважаю. Но ви живете в ілюзорнім світі.
В реальнім, бють не по паспорту а по морді.
Статути і конституцію, не тільки я не читаю захват церков іде не через суд.
Я не впевнена що через суд
в даному випадку потрібно. Більше схоже, що було засідання сільради де прийнято рішення розірвати відносини з організацією, що не відповідає законодавству. Організація була сповіщення папірцем, не з'явилася на засідання, і окрім бити по морді, і, то не своїми руцями взагалі небажає щось робити ) мій ілюзорний світ каже що десь так і відбувається. Мордобій може і гарно, але існує вірогідність що когось ще і заарештують. Почаївський споглядаю з цікавістю, великий мордобій буде... Найнеадекватніші, на мій погляд богохульніці, зібралися там всі.
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stm
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Додано: Чет 29 тра, 2025 23:33
flyman написав:
pesiptn за війну, але не в ЗСУ, як так?
Він 60+, не чіпайте діда.
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BIGor
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Додано: Чет 29 тра, 2025 23:36
щоб не тільки "пєсімістіть": значно зросла кількість добровольців на контракт 18-24.
порівняно з рекрутингом тут вже видно успішний успіх ідеї.
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Додано: Чет 29 тра, 2025 23:55
чисто экономически нельзя сравнивать это.
то что дают нам - это деньги которые мы можем тратить на поддержку населения или отправлять на фронт если были военные поставки в полном объеме.
сумма же потраченная на покупку товаров не может быть в полной мере потрачена на войну так как у любого производства товаров есть себестоимость
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tester3373
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:13
BIGor написав: flyman написав:
pesiptn за війну, але не в ЗСУ, як так?
Він 60+, не чіпайте діда.
будь який дід міняється тільки його діти або внуки потрапляють на фронт.
бачив не одного такого в якого нуль проблем було поки нікого на фронті не було.
а потім як то кажуть тут дехто - відбувався різкий переворот думок.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:33
tester3373 написав:
будь який дід міняється тільки його діти або внуки потрапляють на фронт.
бачив не одного такого в якого нуль проблем було поки нікого на фронті не було.
а потім як то кажуть тут дехто - відбувався різкий переворот думок.
до дідів ще плюс: "одінокі волчіци", броньовані, виключені, відстрочені і тп "патріоти".
у любого бронєлобого після анулювання броні відповідь на те ж питання щодо війни буде іншою
а на броні "можна патріотіть" в вишиванках...
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:36
prodigy написав:
..........ЛАД за руский мир (але без путіна)
, за ідеальний руський світ, який залишився в спогадах дитинства (чи студенства), тобто за ссср
Прослушал.
3 вопроса.
1. Зачем вы выложили это видео (что хотели этим сказать)?
2. Ваше мнение об этой беседе?
3. Какая связь вашего комментария с этим видео?
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:42
BIGor написав: flyman написав:
pesiptn за війну, але не в ЗСУ, як так?
Він 60+, не чіпайте діда.
В профиле 51.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 01:24
ЛАД написав:
BIGor написав: flyman написав:
pesiptn за війну, але не в ЗСУ, як так?
Він 60+, не чіпайте діда.
В профиле 51.
А мозгами 31 как дохлому Гавнулу
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