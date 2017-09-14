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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13996139971399813999
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 07:44

  stm написав: Мордобій може і гарно, але існує вірогідність що когось ще і заарештують. Почаївський споглядаю з цікавістю, великий мордобій буде... Найнеадекватніші, на мій погляд богохульніці, зібралися там всі.
ви ж розумієте, що в віруючих зара на руках купа зброї? це грачка з вогнем коло бензину.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 08:01

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:
pesiptn за війну, але не в ЗСУ, як так?

Він 60+, не чіпайте діда.

:?:
В профиле 51.

Ви такий наївний. Песикот сам писав - "показує тільки паспорт ТЦК-шникам - вони його пропускають". Ну він явно не 18-25.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 08:06

  Banderlog написав:
  stm написав: Мордобій може і гарно, але існує вірогідність що когось ще і заарештують. Почаївський споглядаю з цікавістю, великий мордобій буде... Найнеадекватніші, на мій погляд богохульніці, зібралися там всі.
ви ж розумієте, що в віруючих зара на руках купа зброї? це грачка з вогнем коло бензину.

А как же "не убий"?
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 08:14

  BIGor написав:Песикот сам писав - "показує тільки паспорт

Писав не паспорт, а папірець.
________________________________
Гюндуз Мамедов: «Право знати: понад 400 000 зниклих безвісти. Станом на квітень 2025 року українські родини подали щонайменше 400 000 звернень щодо зниклих безвісти осіб. Такі дані наводить Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Проте навіть ця цифра не відображає повної картини. У статистику потрапляють як цивільні особи, так і військовослужбовці, щодо яких немає підтвердження загибелі або полону. Часто за фактом "зникнення" стоїть загибель у зоні бойових дій або перебування в полоні, яке російська сторона відмовляється визнавати. Водночас значна частина зниклих, особливо на тимчасово окупованих територіях, залишається поза обліком – через відсутність доступу, бойову обстановку, блокування інформації з боку РФ і цілеспрямоване приховування фактів».
https://varta1.com.ua/news/strashna-rea ... 95552.html

Ахрєнєть...
detroytred
 
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