stm написав: Мордобій може і гарно, але існує вірогідність що когось ще і заарештують. Почаївський споглядаю з цікавістю, великий мордобій буде... Найнеадекватніші, на мій погляд богохульніці, зібралися там всі.
ви ж розумієте, що в віруючих зара на руках купа зброї? це грачка з вогнем коло бензину.
stm написав: Мордобій може і гарно, але існує вірогідність що когось ще і заарештують. Почаївський споглядаю з цікавістю, великий мордобій буде... Найнеадекватніші, на мій погляд богохульніці, зібралися там всі.
ви ж розумієте, що в віруючих зара на руках купа зброї? це грачка з вогнем коло бензину.
BIGor написав:Песикот сам писав - "показує тільки паспорт
Писав не паспорт, а папірець. ________________________________ Гюндуз Мамедов: «Право знати: понад 400 000 зниклих безвісти. Станом на квітень 2025 року українські родини подали щонайменше 400 000 звернень щодо зниклих безвісти осіб. Такі дані наводить Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Проте навіть ця цифра не відображає повної картини. У статистику потрапляють як цивільні особи, так і військовослужбовці, щодо яких немає підтвердження загибелі або полону. Часто за фактом "зникнення" стоїть загибель у зоні бойових дій або перебування в полоні, яке російська сторона відмовляється визнавати. Водночас значна частина зниклих, особливо на тимчасово окупованих територіях, залишається поза обліком – через відсутність доступу, бойову обстановку, блокування інформації з боку РФ і цілеспрямоване приховування фактів». https://varta1.com.ua/news/strashna-rea ... 95552.html
stm написав: Мордобій може і гарно, але існує вірогідність що когось ще і заарештують. Почаївський споглядаю з цікавістю, великий мордобій буде... Найнеадекватніші, на мій погляд богохульніці, зібралися там всі.
ви ж розумієте, що в віруючих зара на руках купа зброї? це грачка з вогнем коло бензину.
stm написав: Мордобій може і гарно, але існує вірогідність що когось ще і заарештують. Почаївський споглядаю з цікавістю, великий мордобій буде... Найнеадекватніші, на мій погляд богохульніці, зібралися там всі.
ви ж розумієте, що в віруючих зара на руках купа зброї? це грачка з вогнем коло бензину.
А как же "не убий"?
«перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на [теле] человека, так и ему должно сделать» (Левит 24:20)
BIGor написав:Песикот сам писав - "показує тільки паспорт
Писав не паспорт, а папірець. ________________________________ Гюндуз Мамедов: «Право знати: понад 400 000 зниклих безвісти. Станом на квітень 2025 року українські родини подали щонайменше 400 000 звернень щодо зниклих безвісти осіб. Такі дані наводить Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Проте навіть ця цифра не відображає повної картини. У статистику потрапляють як цивільні особи, так і військовослужбовці, щодо яких немає підтвердження загибелі або полону. Часто за фактом "зникнення" стоїть загибель у зоні бойових дій або перебування в полоні, яке російська сторона відмовляється визнавати. Водночас значна частина зниклих, особливо на тимчасово окупованих територіях, залишається поза обліком – через відсутність доступу, бойову обстановку, блокування інформації з боку РФ і цілеспрямоване приховування фактів». https://varta1.com.ua/news/strashna-rea ... 95552.html
Ахрєнєть...
Я викладав колись скріншоти спілкування з ьобілізованим колегою. На позиції було 70 воїнів, потрапили під атаку ФПВ - каже, по 5 дронів на кожну людину, ледве вийшли 20. 50 неевакуйованих тілзалишилося. Всі будуть в статусі "зниклий без вісті". Два тижні тому спілкувався з людиною, яка з перших днів воює. Зараз на островах, де Фріз був приблизно. В нього у підрозділі 10 загиблих. Вищий командир дозволяє евакуювати лише 2 тіла. Каже, сам обирай кого. Зрозуміло, що така ситуація не завжди тому, що командир - п...дарас, а через небезпеку для виживших при евакувації. А ще почитайте розповіді учасників штурмів островів, коли зникали цілими десантними лодками і катерами, всі йшли на дно. Теж "пропалі бєзвєсті". Я впевнений, у нас втрат не менше, ніж у московитів. Адвокатам на роки наперед роботи доводити загибель людини.