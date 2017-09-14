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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13996139971399813999>
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:36

  prodigy написав:..........


ЛАД за руский мир (але без путіна), за ідеальний руський світ, який залишився в спогадах дитинства (чи студенства), тобто за ссср

Прослушал.
3 вопроса.
1. Зачем вы выложили это видео (что хотели этим сказать)?
2. Ваше мнение об этой беседе?
3. Какая связь вашего комментария с этим видео?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:42

  BIGor написав:
  flyman написав:
pesiptn за війну, але не в ЗСУ, як так?

Він 60+, не чіпайте діда.

:?:
В профиле 51.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 07:44

  stm написав: Мордобій може і гарно, але існує вірогідність що когось ще і заарештують. Почаївський споглядаю з цікавістю, великий мордобій буде... Найнеадекватніші, на мій погляд богохульніці, зібралися там всі.
ви ж розумієте, що в віруючих зара на руках купа зброї? це грачка з вогнем коло бензину.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 08:06

  Banderlog написав:
  stm написав: Мордобій може і гарно, але існує вірогідність що когось ще і заарештують. Почаївський споглядаю з цікавістю, великий мордобій буде... Найнеадекватніші, на мій погляд богохульніці, зібралися там всі.
ви ж розумієте, що в віруючих зара на руках купа зброї? це грачка з вогнем коло бензину.

А как же "не убий"?
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 08:14

  BIGor написав:Песикот сам писав - "показує тільки паспорт

Писав не паспорт, а папірець.
________________________________
Гюндуз Мамедов: «Право знати: понад 400 000 зниклих безвісти. Станом на квітень 2025 року українські родини подали щонайменше 400 000 звернень щодо зниклих безвісти осіб. Такі дані наводить Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Проте навіть ця цифра не відображає повної картини. У статистику потрапляють як цивільні особи, так і військовослужбовці, щодо яких немає підтвердження загибелі або полону. Часто за фактом "зникнення" стоїть загибель у зоні бойових дій або перебування в полоні, яке російська сторона відмовляється визнавати. Водночас значна частина зниклих, особливо на тимчасово окупованих територіях, залишається поза обліком – через відсутність доступу, бойову обстановку, блокування інформації з боку РФ і цілеспрямоване приховування фактів».
https://varta1.com.ua/news/strashna-rea ... 95552.html

Ахрєнєть...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 09:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По всей стране люди боятся с тцк, бьют машины, колят шины
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 09:46

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:
  stm написав: Мордобій може і гарно, але існує вірогідність що когось ще і заарештують. Почаївський споглядаю з цікавістю, великий мордобій буде... Найнеадекватніші, на мій погляд богохульніці, зібралися там всі.
ви ж розумієте, що в віруючих зара на руках купа зброї? це грачка з вогнем коло бензину.

А как же "не убий"?

Крестовые походы 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 10:03

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:
  stm написав: Мордобій може і гарно, але існує вірогідність що когось ще і заарештують. Почаївський споглядаю з цікавістю, великий мордобій буде... Найнеадекватніші, на мій погляд богохульніці, зібралися там всі.
ви ж розумієте, що в віруючих зара на руках купа зброї? це грачка з вогнем коло бензину.

А как же "не убий"?

«перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на [теле] человека, так и ему должно сделать» (Левит 24:20)
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 10:10

  detroytred написав:
  BIGor написав:Песикот сам писав - "показує тільки паспорт

Писав не паспорт, а папірець.
________________________________
Гюндуз Мамедов: «Право знати: понад 400 000 зниклих безвісти. Станом на квітень 2025 року українські родини подали щонайменше 400 000 звернень щодо зниклих безвісти осіб. Такі дані наводить Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Проте навіть ця цифра не відображає повної картини. У статистику потрапляють як цивільні особи, так і військовослужбовці, щодо яких немає підтвердження загибелі або полону. Часто за фактом "зникнення" стоїть загибель у зоні бойових дій або перебування в полоні, яке російська сторона відмовляється визнавати. Водночас значна частина зниклих, особливо на тимчасово окупованих територіях, залишається поза обліком – через відсутність доступу, бойову обстановку, блокування інформації з боку РФ і цілеспрямоване приховування фактів».
https://varta1.com.ua/news/strashna-rea ... 95552.html

Ахрєнєть...

Я викладав колись скріншоти спілкування з ьобілізованим колегою. На позиції було 70 воїнів, потрапили під атаку ФПВ - каже, по 5 дронів на кожну людину, ледве вийшли 20. 50 неевакуйованих тілзалишилося. Всі будуть в статусі "зниклий без вісті".
Два тижні тому спілкувався з людиною, яка з перших днів воює. Зараз на островах, де Фріз був приблизно. В нього у підрозділі 10 загиблих. Вищий командир дозволяє евакуювати лише 2 тіла. Каже, сам обирай кого.
Зрозуміло, що така ситуація не завжди тому, що командир - п...дарас, а через небезпеку для виживших при евакувації.
А ще почитайте розповіді учасників штурмів островів, коли зникали цілими десантними лодками і катерами, всі йшли на дно. Теж "пропалі бєзвєсті".
Я впевнений, у нас втрат не менше, ніж у московитів.
Адвокатам на роки наперед роботи доводити загибель людини.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 10:14

Конфликт ТЦК с гражданскими в Каменце-Подольском продолжается.

Местные паблики пишут, что уже около сотни человек собрались вокруг автомобиля ТЦК, в который военкомы насильно втащили мужчину.

Автомобиль окружен кордоном полиции для защиты от местных жителей.

Ссылки не будет, телеграм Страна уа. Есть видео огрлмной толпы
katso
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