Келлог: США готові обговорювати вимоги Росії про гарантії нерозширення НАТО
Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог заявив, що Штати визнають обґрунтованість вимог Росії щодо нерозширення НАТО на схід і готові до обговорення цього питання в рамках мирного врегулювання війни в Україні. Про це він сказав в інтерв’ю ABC News.
За його словами, президент Дональд Трамп готовий пообіцяти Путіну не розширювати НАТО на схід, якщо така вимога стане умовою завершення війни.
Келлог також підкреслив, що вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному, і що таку позицію поділяють щонайменше чотири країни-члени Альянсу.
“Ми неодноразово говорили, що для нас вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному. І ми не єдина країна, яка так говорить. Я можу назвати ще чотири країни НАТО, які це підтвердять. А потрібно, щоб усі 32 країни погодилися на вступ”, – сказав Келлог.
detroytred написав:Писав не паспорт, а папірець. ________________________________ Гюндуз Мамедов: «Право знати: понад 400 000 зниклих безвісти. Станом на квітень 2025 року українські родини подали щонайменше 400 000 звернень щодо зниклих безвісти осіб. Такі дані наводить Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Проте навіть ця цифра не відображає повної картини. У статистику потрапляють як цивільні особи, так і військовослужбовці, щодо яких немає підтвердження загибелі або полону. Часто за фактом "зникнення" стоїть загибель у зоні бойових дій або перебування в полоні, яке російська сторона відмовляється визнавати. Водночас значна частина зниклих, особливо на тимчасово окупованих територіях, залишається поза обліком – через відсутність доступу, бойову обстановку, блокування інформації з боку РФ і цілеспрямоване приховування фактів». https://varta1.com.ua/news/strashna-rea ... 95552.html
Ахрєнєть...
Потрібно з обережністю відноситись до цієї цифри. Хто сказав що там більшість військових? Можливо там військових 50К, а 350К - цивільні. В будь-якому разі вірити офіційній статистиці не можна. Але після цієї інфи я припускаю що втрати військових можуть бути 1:1. А не 1:2 "на нашу користь" як я думав до сих пір. А всі казки про 1:5 чи 1:10 це точно казки, я вже не сумніваюсь.
stm написав: Мордобій може і гарно, але існує вірогідність що когось ще і заарештують. Почаївський споглядаю з цікавістю, великий мордобій буде... Найнеадекватніші, на мій погляд богохульніці, зібралися там всі.
ви ж розумієте, що в віруючих зара на руках купа зброї? це грачка з вогнем коло бензину.
Розумію. Зброя є з двох боків. Але один бік може виконати паперову роботу з виключення російської церкви із кінцевих бенефіціарів. Що є розумним. Вперше я також за вільне володіння зброєю всіх людей в Україні. Наявність такої кількості незареєстрованої стало причиною зміни моїх поглядів. Хочу звернути увагу, що невідповідність статуту законодавству України може призвести до блокування рахунків у всіх банках України до моменту виправлення невідповідності. Для цього стріляти не потрібно. Ключове слово фінмоніторинг банку. Відкриття рахунків у будь-якому банку також зіштовхнеться з цим словом фінмон )
"Т.е. утром анализируя речи Келлога я верно указал на то, что США выходят и сбрасывают на Европу и финальный акт в Стамбуле.
"Если он (Трамп) почувствует, что им пользуются и никакого прогресса не предвидится, он, по сути, говорит: "Всё, мы с этим закончили. Европа, теперь это ваше. Разбирайтесь сами", - заявил Келлог...
Почему? Потому, что...
"Потому что сейчас ситуация совсем иная, чем во время первого срока президента Трампа. Тогда у нас были: Россия - отдельно, Китай - отдельно, Иран - отдельно, Северная Корея - отдельно. А сейчас все они объединились. И у них есть договоры - партнёрские или даже военные, как с Северной Кореей. И из-за этого уровень риска может резко возрасти, если за ситуацией не следить. Могут произойти очень плохие вещи, и тогда вы уже окажетесь в режиме реагирования", - сказал он.." (с) __________________________________
Тільки нюанс: вихід Штатів з процесу перемовин - це одне, а допомога Україні та тиск на оркостан через Україну - це зовсім інше. Поки мова про можливість першого.
katso написав:Конфликт ТЦК с гражданскими в Каменце-Подольском продолжается.
Местные паблики пишут, что уже около сотни человек собрались вокруг автомобиля ТЦК, в который военкомы насильно втащили мужчину.
Автомобиль окружен кордоном полиции для защиты от местных жителей.
Ссылки не будет, телеграм Страна уа. Есть видео огрлмной толпы
Утро становится адски бодрым. На другие каналы кроме этого ссылочку не кинете? ПыСы. Когда на Печерских холмах а лучше прямо в НовоЛипках кого то из Гелика или Кайена так вытащат и НЕ туда и НЕ теми силами затащат? Ну чтоб посмореть на старости хоть один онлайн-вестерн.
У Чмута знову студійна незламність: колективне МИ (тобто Чмут і жірналістка на дивані + Петро в окопі) будемо воювати в 2026 без ракет, не дивлячись що втрат та смертей стане більше. На його думку "можливо, суть не в залізі, а в ..."(добових поставках)
Letusrock написав:У Чмута знову студійна незламність: колективне МИ (тобто Чмут і жірналістка на дивані + Петро в окопі) будемо воювати в 2026 без ракет, не дивлячись що втрат та смертей стане більше. На його думку "можливо, суть не в залізі, а в ..."(добових поставках)
2-3 травматические чмутоампутации не по суставам без наркоза могут изменить его точку зрения. Пан Семинарист подтвердит.