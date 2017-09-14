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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13997139981399914000>
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 10:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Келлог: США готові обговорювати вимоги Росії про гарантії нерозширення НАТО

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог заявив, що Штати визнають обґрунтованість вимог Росії щодо нерозширення НАТО на схід і готові до обговорення цього питання в рамках мирного врегулювання війни в Україні. Про це він сказав в інтерв’ю ABC News.

За його словами, президент Дональд Трамп готовий пообіцяти Путіну не розширювати НАТО на схід, якщо така вимога стане умовою завершення війни.

Келлог також підкреслив, що вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному, і що таку позицію поділяють щонайменше чотири країни-члени Альянсу.

“Ми неодноразово говорили, що для нас вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному. І ми не єдина країна, яка так говорить. Я можу назвати ще чотири країни НАТО, які це підтвердять. А потрібно, щоб усі 32 країни погодилися на вступ”, – сказав Келлог.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 10:54

  detroytred написав:Писав не паспорт, а папірець.
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Гюндуз Мамедов: «Право знати: понад 400 000 зниклих безвісти. Станом на квітень 2025 року українські родини подали щонайменше 400 000 звернень щодо зниклих безвісти осіб. Такі дані наводить Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Проте навіть ця цифра не відображає повної картини. У статистику потрапляють як цивільні особи, так і військовослужбовці, щодо яких немає підтвердження загибелі або полону. Часто за фактом "зникнення" стоїть загибель у зоні бойових дій або перебування в полоні, яке російська сторона відмовляється визнавати. Водночас значна частина зниклих, особливо на тимчасово окупованих територіях, залишається поза обліком – через відсутність доступу, бойову обстановку, блокування інформації з боку РФ і цілеспрямоване приховування фактів».
https://varta1.com.ua/news/strashna-rea ... 95552.html

Ахрєнєть...

Потрібно з обережністю відноситись до цієї цифри. Хто сказав що там більшість військових? Можливо там військових 50К, а 350К - цивільні.
В будь-якому разі вірити офіційній статистиці не можна.
Але після цієї інфи я припускаю що втрати військових можуть бути 1:1. А не 1:2 "на нашу користь" як я думав до сих пір.
А всі казки про 1:5 чи 1:10 це точно казки, я вже не сумніваюсь.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 11:03

  Banderlog написав:
  stm написав: Мордобій може і гарно, але існує вірогідність що когось ще і заарештують. Почаївський споглядаю з цікавістю, великий мордобій буде... Найнеадекватніші, на мій погляд богохульніці, зібралися там всі.
ви ж розумієте, що в віруючих зара на руках купа зброї? це грачка з вогнем коло бензину.

Розумію. Зброя є з двох боків. Але один бік може виконати паперову роботу з виключення російської церкви із кінцевих бенефіціарів. Що є розумним. Вперше я також за вільне володіння зброєю всіх людей в Україні. Наявність такої кількості незареєстрованої стало причиною зміни моїх поглядів.
Хочу звернути увагу, що невідповідність статуту законодавству України може призвести до блокування рахунків у всіх банках України до моменту виправлення невідповідності. Для цього стріляти не потрібно. Ключове слово фінмоніторинг банку. Відкриття рахунків у будь-якому банку також зіштовхнеться з цим словом фінмон )
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 11:20

"Т.е. утром анализируя речи Келлога я верно указал на то, что США выходят и сбрасывают на Европу и финальный акт в Стамбуле.

"Если он (Трамп) почувствует, что им пользуются и никакого прогресса не предвидится, он, по сути, говорит: "Всё, мы с этим закончили. Европа, теперь это ваше. Разбирайтесь сами", - заявил Келлог...

Почему? Потому, что...

"Потому что сейчас ситуация совсем иная, чем во время первого срока президента Трампа. Тогда у нас были: Россия - отдельно, Китай - отдельно, Иран - отдельно, Северная Корея - отдельно. А сейчас все они объединились. И у них есть договоры - партнёрские или даже военные, как с Северной Кореей. И из-за этого уровень риска может резко возрасти, если за ситуацией не следить. Могут произойти очень плохие вещи, и тогда вы уже окажетесь в режиме реагирования", - сказал он.." (с)
__________________________________

Тільки нюанс: вихід Штатів з процесу перемовин - це одне, а допомога Україні та тиск на оркостан через Україну - це зовсім інше.
Поки мова про можливість першого.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 11:33

У Чмута знову студійна незламність:
колективне МИ (тобто Чмут і жірналістка на дивані + Петро в окопі) будемо воювати в 2026 без ракет, не дивлячись що втрат та смертей стане більше.
На його думку "можливо, суть не в залізі, а в ..."(добових поставках)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 11:41

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:
  stm написав: Мордобій може і гарно, але існує вірогідність що когось ще і заарештують. Почаївський споглядаю з цікавістю, великий мордобій буде... Найнеадекватніші, на мій погляд богохульніці, зібралися там всі.
ви ж розумієте, що в віруючих зара на руках купа зброї? це грачка з вогнем коло бензину.

А как же "не убий"?

А где строка "не искалечь..."???
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 11:47

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:
pesiptn за війну, але не в ЗСУ, як так?

Він 60+, не чіпайте діда.

:?:
В профиле 51.

Он и я офицеры запаса и на штабной должности годны до 65ти.
Шаман тоже офицер и намного младше, и судя по энергии в постах, абсолютно годен пробивать шлях на Мариуполь и Судак
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 11:53

  Letusrock написав:У Чмута знову студійна незламність:
колективне МИ (тобто Чмут і жірналістка на дивані + Петро в окопі) будемо воювати в 2026 без ракет, не дивлячись що втрат та смертей стане більше.
На його думку "можливо, суть не в залізі, а в ..."(добових поставках)

У Чмута прямі, зведені аналітичні дані з Генштабу, а у Letusrock з Ужгорода трагедія життя. Бува ж таке... Стерненко фото 10 см нижче жопи за 100тиш продає, а на що здатен ти?! )))
Letusrock розмазувати соплі і звіриний страх кожен день це якось не по чоловічому. Я норм відношусь до сліз у чоловіків, іноді всім складно, але коли це кожен день протягом років це хвороба )
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:01

  барабашов написав:Утро становится адски бодрым.
На другие каналы кроме этого ссылочку не кинете?
ПыСы. Когда на Печерских холмах а лучше прямо в НовоЛипках кого то из Гелика или Кайена так вытащат и НЕ туда и НЕ теми силами затащат? Ну чтоб посмореть на старости хоть один онлайн-вестерн.

Сорт понад усе
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:05

  Xenon написав:Кожен, хто криво подивився у бік ТЦК, має сісти на довічне, – Корчинський».

Син Корча де воює?
Востаннє редагувалось UA в П'ят 30 тра, 2025 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 13997139981399914000>
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