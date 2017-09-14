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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:10
Хмельницкий облТЦК подтвердил факт масштабного конфликта своих сотрудников с жителями Каменец-Подольского.
«Группа граждан численностью около 100 человек заблокировала служебный автомобиль группы мобильного оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По имеющейся информации, транспортное средство было повреждено (порезаны шины), а действия граждан имели признаки организованного сопротивления исполнению служебных обязанностей представителями ВСУ», – говорится в сообщении ТЦК.
Сообщается, что «на место происшествия прибыли представители правоохранительных органов и военной службы правопорядка, … устанавливаются личности нарушителей, ведется фиксация всех фактов противоправного поведения».
Напомним, местные паблики пишут о том, что сотрудники ТЦК применили силу к гражданскому, затащив его в свой автомобиль, однако областной ТЦК о противоправных действиях своих сотрудников не сообщает.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:15
sergey_stasyuk555 написав:
щоб не тільки "пєсімістіть": значно зросла кількість добровольців на контракт 18-24.
порівняно з рекрутингом тут вже видно успішний успіх ідеї.
Бійці 25+ як оцінюють молодіжний контракт?
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:26
stm написав:
кожен день це якось не по чоловічому.
а по жіночому це зараз народжувати в перинатальному центрі як мінімум третього майбутнього призовника з лютого 2022, а не строчити езопівщину без кінця
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:26
stm написав:
Хочу звернути увагу, що невідповідність статуту законодавству України може призвести до блокування рахунків у всіх банках України до моменту виправлення невідповідності. Для цього стріляти не потрібно. Ключове слово фінмоніторинг банку. Відкриття рахунків у будь-якому банку також зіштовхнеться з цим словом фінмон )
поки все рішається кулаками приїзжих тітушок, користуються моментом, що парафіяни ухилянти під спідницями
а ті хто може дати відпір тітушкам в більшості на фронті)
ніякі документи нічого не змінять, це тиск зеленського на церкву.
Закриття рахунків? Більше стане налічки.
Це ж не американські телевізійні церкви де пожертви збираються як в волонтерських фондах на мавіки. Гроші передаються з рук в руки) це те протщо я писав ліберасти заганяють церкву в катакомби.
Думаю, воно піде церкві на користь, наприклад в грекокатоликів після сталінських гонінь в церкві більше взаємодії ніж в православних.
Щодо гонінь на церкву то вони мяко кажучи не на часі, в війну держава має показувати громадянам, що вона захищає їх інтереси.
якщо нема різниці між бурятами та мєстними опрічніками то опрічніки проти бурятів лишуться сам на сам. Це в кращому випадку, бо може дійти і до внутрішнього збройного конфлікту.
Якщо думаєте, що церква складається з одних овечок то помиляєтесь. Та і російський вплив в монастирях безсумнівно присутній... і провокації будуть.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:33
Сибарит написав: Banderlog написав: stm написав:
Мордобій може і гарно, але існує вірогідність що когось ще і заарештують. Почаївський споглядаю з цікавістю, великий мордобій буде... Найнеадекватніші, на мій погляд богохульніці, зібралися там всі.
ви ж розумієте, що в віруючих зара на руках купа зброї? це грачка з вогнем коло бензину.
А как же "не убий"?
Эта заповедь где-нибудь и когда-нибудь выполнялась?
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:41
whois2010 написав: Сибарит написав: Banderlog написав:
............
ви ж розумієте, що в віруючих зара на руках купа зброї? це грачка з вогнем коло бензину.
А как же "не убий"?
«перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на [теле] человека, так и ему должно сделать» (Левит 24:20)
Это Ветхий Завет.
Заповедь "Не убий" это уже от Христа, Евангелие.
Там, правда, тоже есть: "Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч" (Матфея 10:34).
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:49
andrijk777 написав:
...........
Потрібно з обережністю відноситись до цієї цифри. Хто сказав що там більшість військових? Можливо там військових 50К, а 350К - цивільні.
..........
Возможно.
Хотя вряд ли такое уж соотношение.
Но для государства и, тем более, для общества есть разница?
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:51
барабашов написав: ЛАД написав:
BIGor написав:
-----------------------------flyman
pesiptn за війну, але не в ЗСУ, як так?
-----------------------------
Він 60+, не чіпайте діда.
В профиле 51.
Он и я офицеры запаса и на штабной должности годны до 65ти.
Шаман тоже офицер и намного младше, и судя по энергии в постах, абсолютно годен пробивать шлях на Мариуполь и Судак
Вы не понимаете.
Это другое.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:08
stm написав: Letusrock написав:
У Чмута знову студійна незламність:
колективне МИ (тобто Чмут і жірналістка на дивані + Петро в окопі) будемо воювати в 2026 без ракет, не дивлячись що втрат та смертей стане більше.
На його думку "можливо, суть не в залізі, а в ..."(добових поставках)
У Чмута прямі, зведені аналітичні дані з Генштабу, а у Letusrock з Ужгорода трагедія життя. Бува ж таке... Стерненко фото 10 см нижче жопи за 100тиш продає, а на що здатен ти?! )))
Letusrock розмазувати соплі і звіриний страх кожен день це якось не по чоловічому. Я норм відношусь до сліз у чоловіків, іноді всім складно, але коли це кожен день протягом років це хвороба )
Пани непонятно какого возрасту(та стати)
Вы в Украине?
Готовы как Зоя Космоматросовская с двумя гранатами кинуться на расейський танк? Ведь они их производят быстрее, чем мы истребляем(марафон)
А лучше с тыла ФСБ какое в Керчи газелью с "рязанским сахаром" "подсластить"
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:13
барабашов
А в Стамбулі диверсії біля двоголового посольства очікуються?
Бо мені ніколи , треба перевірити якість «ілітного» алкоголя в Відні в лаунжіі.
возрасту(та стати)
В 50+ з вагою 120 кг вторинні статеві ознаки теж можуть створити місандестендін .. Особливо якщо дніпропетровський турок випадково буде в штанях, а не без
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