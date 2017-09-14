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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:27
andrijk777 написав: Letusrock написав:
"Мир в Україні, мабуть, настане лише після Путіна".
Вже 2 раз чую від Зеленського цю тезу. Я так розумію "смерть Путіна" це головна(+ реальна) надія Зе на мир.
путіну 72 роки. При сучасні медицині він 15 років може легко прожити. То готуємось до ще 15 років війни.
Ну і як бонус ще 15 років правління Зе, куди ж без цього.
Це і є той самий потужний план перемоги.
Головне, щоб країні до того часу вистачило мобресурсу та території - хоча б пару сіл на Закарпатті.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:45
Banderlog написав:
поки все рішається кулаками приїзжих тітушок, користуються моментом, що парафіяни ухилянти під спідницями
Ви там розберіться що за перегіби на місцях, що за тітушки
Banderlog написав:
Та і російський вплив в монастирях безсумнівно присутній... і провокації будуть.
та чиї провакації, а то все якось...по руські дуже з ваших слів. Ви ж "відокремлились"
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:47
[quote="5860316:ЛАД] Это Ветхий Завет.
Заповедь "Не убий" это уже от Христа, Евангелие.
.[/quote]
стройна у Вас картина, но "не вбий" тож через моісея.
10 заповідей.
А око за око... і тд, то закони моісея.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:50
d44 написав:
.........
Banderlog написав:
Та і російський вплив в монастирях безсумнівно присутній... і провокації будуть.
та чиї провакації, а то все якось...по руські дуже з ваших слів. Ви ж "відокремлились"
Відокремлення не мешает впливу.
Украина "відокремлились" уже 34 года тому, а вплив есть.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:54
d44 написав: Banderlog написав:
поки все рішається кулаками приїзжих тітушок, користуються моментом, що парафіяни ухилянти під спідницями
Ви там розберіться що за перегіби на місцях, що за тітушки
Banderlog написав:
Та і російський вплив в монастирях безсумнівно присутній... і провокації будуть.
та чиї провакації, а то все якось...по руські дуже з ваших слів. Ви ж "відокремлились"
та знаєм ми всіх тих борців за чистоту віри, шо хотять бюст бандери в церкви занести. Чогось на фронт їм не йдеться. Дома з бабками воюють. Тітушку зря обіжаєм, він на відміну від більшості оранжевих в зсу, може вже й покійник
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:55
Hotab написав:барабашов
А в Стамбулі диверсії біля двоголового посольства очікуються?
Бо мені ніколи , треба перевірити якість «ілітного» алкоголя в Відні в лаунжіі.
возрасту(та стати)
В 50+ з вагою 120 кг вторинні статеві ознаки теж можуть створити місандестендін .. Особливо якщо дніпропетровський турок випадково буде в штанях, а не без
Расскажи как в тебя киевский турок в лифте Кампуса засандалил пока овечку с Крыма ему татары вертольётом везли.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:06
Знов тромб …
Барабан, я лише орне з цієї маячні зрозумів… Що ти говориш про якісь сексуальні збочення,
Це наслідки довгого перебування з кольоровою чолкою? Чи у тебе в пакеті Мегого відкритий лише кАнал «секрети чорного ходу «?
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 30 тра, 2025 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:07
Banderlog написав:
[quote="5860316:ЛАД] Это Ветхий Завет.
Заповедь "Не убий" это уже от Христа, Евангелие.
.[/quote]
стройна у Вас картина, но "не вбий" тож через моісея.
10 заповідей.
А око за око... і тд, то закони моісея.[/quote][/quote]
Да. Прошу прощения.
Это меня чего-то переклинило.
Спал плохо. Случайно проснулся невовремя, а тут как раз обстрел начался.
Но там была цитата из Левита, я написал, что это Ветхий Завет, а потом меня занесло.
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