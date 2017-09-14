RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13998139991400014001
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:27

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:
"Мир в Україні, мабуть, настане лише після Путіна".

Вже 2 раз чую від Зеленського цю тезу. Я так розумію "смерть Путіна" це головна(+ реальна) надія Зе на мир.
путіну 72 роки. При сучасні медицині він 15 років може легко прожити. То готуємось до ще 15 років війни.
Ну і як бонус ще 15 років правління Зе, куди ж без цього. :D

Це і є той самий потужний план перемоги.
Головне, щоб країні до того часу вистачило мобресурсу та території - хоча б пару сіл на Закарпатті.
Schmit
 
Повідомлень: 5008
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:поки все рішається кулаками приїзжих тітушок, користуються моментом, що парафіяни ухилянти під спідницями
Ви там розберіться що за перегіби на місцях, що за тітушки
  Banderlog написав: Та і російський вплив в монастирях безсумнівно присутній... і провокації будуть.
та чиї провакації, а то все якось...по руські дуже з ваших слів. Ви ж "відокремлились" :)
d44
 
Повідомлень: 718
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:47

[quote="5860316:ЛАД] Это Ветхий Завет.
Заповедь "Не убий" это уже от Христа, Евангелие.
.[/quote]
стройна у Вас картина, но "не вбий" тож через моісея.
10 заповідей.
А око за око... і тд, то закони моісея.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2786
З нами з: 24.06.14
Подякував: 110 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:50

  d44 написав:.........
  Banderlog написав: Та і російський вплив в монастирях безсумнівно присутній... і провокації будуть.
та чиї провакації, а то все якось...по руські дуже з ваших слів. Ви ж "відокремлились" :)

Відокремлення не мешает впливу.
Украина "відокремлились" уже 34 года тому, а вплив есть.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34578
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5332 раз.
Подякували: 4847 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:54

  d44 написав:
  Banderlog написав:поки все рішається кулаками приїзжих тітушок, користуються моментом, що парафіяни ухилянти під спідницями
Ви там розберіться що за перегіби на місцях, що за тітушки
  Banderlog написав: Та і російський вплив в монастирях безсумнівно присутній... і провокації будуть.
та чиї провакації, а то все якось...по руські дуже з ваших слів. Ви ж "відокремлились" :)
та знаєм ми всіх тих борців за чистоту віри, шо хотять бюст бандери в церкви занести. Чогось на фронт їм не йдеться. Дома з бабками воюють. Тітушку зря обіжаєм, він на відміну від більшості оранжевих в зсу, може вже й покійник
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2786
З нами з: 24.06.14
Подякував: 110 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:55

  Hotab написав:барабашов
А в Стамбулі диверсії біля двоголового посольства очікуються?
Бо мені ніколи , треба перевірити якість «ілітного» алкоголя в Відні в лаунжіі.

возрасту(та стати)


В 50+ з вагою 120 кг вторинні статеві ознаки теж можуть створити місандестендін .. Особливо якщо дніпропетровський турок випадково буде в штанях, а не без

Расскажи как в тебя киевский турок в лифте Кампуса засандалил пока овечку с Крыма ему татары вертольётом везли.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5108
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:06

Знов тромб …
Барабан, я лише орне з цієї маячні зрозумів… Що ти говориш про якісь сексуальні збочення,
Це наслідки довгого перебування з кольоровою чолкою? Чи у тебе в пакеті Мегого відкритий лише кАнал «секрети чорного ходу «?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 30 тра, 2025 14:08, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 15244
З нами з: 15.02.09
Подякував: 391 раз.
Подякували: 2401 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:07

  Banderlog написав:[quote="5860316:ЛАД] Это Ветхий Завет.
Заповедь "Не убий" это уже от Христа, Евангелие.
.[/quote]
стройна у Вас картина, но "не вбий" тож через моісея.
10 заповідей.
А око за око... і тд, то закони моісея.[/quote][/quote]

Да. Прошу прощения.
Это меня чего-то переклинило.
Спал плохо. Случайно проснулся невовремя, а тут как раз обстрел начался.
Но там была цитата из Левита, я написал, что это Ветхий Завет, а потом меня занесло. :oops:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34578
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5332 раз.
Подякували: 4847 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 13998139991400014001
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 100081
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 277517
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 933570
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (2058)
30.05.2025 14:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.