"Мир в Україні, мабуть, настане лише після Путіна".
Вже 2 раз чую від Зеленського цю тезу. Я так розумію "смерть Путіна" це головна(+ реальна) надія Зе на мир. путіну 72 роки. При сучасні медицині він 15 років може легко прожити. То готуємось до ще 15 років війни. Ну і як бонус ще 15 років правління Зе, куди ж без цього.
Це і є той самий потужний план перемоги. Головне, щоб країні до того часу вистачило мобресурсу та території - хоча б пару сіл на Закарпатті.
[quote="5860316:ЛАД] Это Ветхий Завет. Заповедь "Не убий" это уже от Христа, Евангелие. .[/quote] стройна у Вас картина, но "не вбий" тож через моісея. 10 заповідей. А око за око... і тд, то закони моісея.
Banderlog написав:поки все рішається кулаками приїзжих тітушок, користуються моментом, що парафіяни ухилянти під спідницями
Ви там розберіться що за перегіби на місцях, що за тітушки
Banderlog написав: Та і російський вплив в монастирях безсумнівно присутній... і провокації будуть.
та чиї провакації, а то все якось...по руські дуже з ваших слів. Ви ж "відокремлились"
та знаєм ми всіх тих борців за чистоту віри, шо хотять бюст бандери в церкви занести. Чогось на фронт їм не йдеться. Дома з бабками воюють. Тітушку зря обіжаєм, він на відміну від більшості оранжевих в зсу, може вже й покійник
Banderlog написав:[quote="5860316:ЛАД] Это Ветхий Завет. Заповедь "Не убий" это уже от Христа, Евангелие. .[/quote] стройна у Вас картина, но "не вбий" тож через моісея. 10 заповідей. А око за око... і тд, то закони моісея.[/quote][/quote]
Да. Прошу прощения. Это меня чего-то переклинило. Спал плохо. Случайно проснулся невовремя, а тут как раз обстрел начался. Но там была цитата из Левита, я написал, что это Ветхий Завет, а потом меня занесло.
100 человек против буса ТЦК. Что известно о столкновениях с военкомами в Каменце-Подольском?
Вчера вечером в Каменце-Подольском (Хмельницкая область) произошёл масштабный конфликт между представителями ТЦК, полицией и гражданскими.
По данным местных пабликов, военкомы насильно затолкали мужчину в служебный автомобиль. Одна из женщин пыталась вмешаться, но машина ТЦК, уезжая, сбила ее. На видео есть момент, как ее увозит "скорая".
Машину военкомов по итогу окружили около ста человек, заблокировали ее и порезали шины. Кто-то бил авто бутылкой по лобовому стеклу. Люди скандировали "Ганьба!".
Приехавшая полиция (ее вызвали военкомы) выстроила кордон между автомобилем ТЦК и возмущенной толпой. Конфликт длился, судя по всему, несколько часов - поскольку начался еще засветло, но длился до позднего вечера.
Что в итоге произошло с мобилизованным - неизвестно.
Хмельницкий областной ТЦК в официальном заявлении заявил о «грубом препятствовании законной деятельности ВСУ». По их словам, действия граждан носили организованный характер и могли квалифицироваться как сопротивление при исполнении служебных обязанностей. Проводится фиксация фактов и установление участников событий.
Оперативное командование «Запад» выразило обеспокоенность ростом таких случаев. По их информации, с начала 2025 года зафиксировано 12 подобных инцидентов, часть из которых сопровождалась применением насилия к военнослужащим и порчей имущества.
Отметим, что массовое сопротивление ТЦК происходит все чаще за последнее время. Нашумевшие случаи имели место в Черкассах и Кремечуге.
За словами Юсова, такі дані не відповідають дійсності.
«Це абсолютно некоректна або, навмисно, маніпулятивна подача інформації. Деталі згодом. Україна знає справжні цифри, і вони кратно менші. МКЧХ знову став інструментом пропаганди російських вбивць», — наголосив представник ГУР. https://tsn.ua/ukrayina/u-hur-zvynuvaty ... 38995.html ___________________________________ "Якщо ми втратимо якусь область — чи то більшу територію на Донеччині, чи то може на півночі — маючи південь, маючи море, залишаючись морською державою, ми економічно матимемо можливість ці області повернути. Якщо ми втратимо південь — Миколаївську, Херсонську та тим паче Одеську області — то в нас буде набагато менше шансів це зробити", — аргументував Костенко. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/708 ... n-kostenko _________________________________ Турок після візіту до Москви: "Мы приближаемся к переломному моменту в войне. Как отмечалось в начале переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая, перед нами два пути: либо мы закроем глаза на продолжение этой войны, либо достигнем прочного мира в течение этого года".