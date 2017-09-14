Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:45

100 человек против буса ТЦК. Что известно о столкновениях с военкомами в Каменце-Подольском?



Вчера вечером в Каменце-Подольском (Хмельницкая область) произошёл масштабный конфликт между представителями ТЦК, полицией и гражданскими.



По данным местных пабликов, военкомы насильно затолкали мужчину в служебный автомобиль. Одна из женщин пыталась вмешаться, но машина ТЦК, уезжая, сбила ее. На видео есть момент, как ее увозит "скорая".



Машину военкомов по итогу окружили около ста человек, заблокировали ее и порезали шины. Кто-то бил авто бутылкой по лобовому стеклу. Люди скандировали "Ганьба!".



Приехавшая полиция (ее вызвали военкомы) выстроила кордон между автомобилем ТЦК и возмущенной толпой. Конфликт длился, судя по всему, несколько часов - поскольку начался еще засветло, но длился до позднего вечера.



Что в итоге произошло с мобилизованным - неизвестно.



Хмельницкий областной ТЦК в официальном заявлении заявил о «грубом препятствовании законной деятельности ВСУ». По их словам, действия граждан носили организованный характер и могли квалифицироваться как сопротивление при исполнении служебных обязанностей. Проводится фиксация фактов и установление участников событий.



Оперативное командование «Запад» выразило обеспокоенность ростом таких случаев. По их информации, с начала 2025 года зафиксировано 12 подобных инцидентов, часть из которых сопровождалась применением насилия к военнослужащим и порчей имущества.



Отметим, что массовое сопротивление ТЦК происходит все чаще за последнее время. Нашумевшие случаи имели место в Черкассах и Кремечуге.