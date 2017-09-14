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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 16:50
pesikot написав: Бетон написав:
По всей стране люди боятся с тцк, бьют машины, колят шины
Прямо по всей стране ? )
Следуешь заветам российской пропаганды - берется пара-тройка событий и раздувается до "по всей стране"
Тоб-то вот это всё это постановка мосфильма?
п.с. чі всеж є проблема і тцк відпрацьовують зарплату з податків тих кого бусифікують?
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 16:59
Banderlog написав:
Закриття рахунків? Більше стане налічки.
Гетьманцев потирає руки...
Зеленський сяє від щастя...
СБУ і Поліція з Мінфіном - пішли ставити свічки....
Так на хвильку
1 Фінансова операція бев ВИБИТОГО фіскального чека- штраф у пятикратному розмірі
2 Як тільки суму збитків Держави сягне
Яка сума на кримінальну відповідальність у 2025 році?
У статтях 185, 186, 189 та 190 Кримінального кодексу 📌 значна шкода у 2025 році визнається, якщо спричинені збитки на суму 100 ста до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян = від 151400 грн до 378 500 грн.6 січ. 2025 р.
Батюшка який це допустив-сяде.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:21
pesikot написав: Бетон написав:
По всей стране люди боятся с тцк, бьют машины, колят шины
Прямо по всей стране ? )
Следуешь заветам российской пропаганды - берется пара-тройка событий и раздувается до "по всей стране"
Ну короче если это ИПСО, то они завербовали главкома:)
Главком Сырский поручил Военной службе правопорядка ВСУ расследовать причины и условия массового конфликта гражданских с ТЦК в Каменец-Подольском, сообщает ВСП.
Параллельно полиция ведет свое расследование.
По данным главкома, пострадали как военные, так и гражданские лица.
Короче махач был видимо уже такой что отморозиться не получилось, пришлось чтото говорить и тем кто наверху.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:23
katso написав: pesikot написав: Бетон написав:
По всей стране люди боятся с тцк, бьют машины, колят шины
Прямо по всей стране ? )
Следуешь заветам российской пропаганды - берется пара-тройка событий и раздувается до "по всей стране"
Ну короче если это ИПСО, то они завербовали главкома:)
Главком Сырский поручил Военной службе правопорядка ВСУ расследовать причины и условия массового конфликта гражданских с ТЦК в Каменец-Подольском, сообщает ВСП.
Параллельно полиция ведет свое расследование.
По данным главкома, пострадали как военные, так и гражданские лица.
Короче махач был видимо уже такой что отморозиться не получилось, пришлось чтото говорить и тем кто наверху.
тцкуни були бухі і переїхали жінку
народ хотів порвати, викликали мусарню-та створила живий ланцюг довкола авто і охороняли ту пяноту
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:35
❗️росія готова продовжувати і нарощувати бойові дії в Україні стільки, скільки буде потрібно, – представник рф в ООН небензя.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:41
jump написав: katso написав: pesikot написав:Главком Сырский
поручил Военной службе правопорядка ВСУ расследовать причины и условия массового конфликта гражданских с ТЦК в Каменец-Подольском, сообщает ВСП.Параллельно полиция
ведет свое расследование.
По данным главкома, пострадали как военные, так и гражданские лица.
Короче махач был видимо уже такой что отморозиться не получилось, пришлось чтото говорить и тем кто наверху.
тцкуни були бухі і переїхали жінку
народ хотів порвати, викликали мусарню-та створила живий ланцюг довкола авто і охороняли ту пяноту
Номер з ЄРДР , він не надав?
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