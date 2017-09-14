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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13999140001400114002
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 16:50

  pesikot написав:
  Бетон написав:По всей стране люди боятся с тцк, бьют машины, колят шины

Прямо по всей стране ? )

Следуешь заветам российской пропаганды - берется пара-тройка событий и раздувается до "по всей стране"

Тоб-то вот это всё это постановка мосфильма?
п.с. чі всеж є проблема і тцк відпрацьовують зарплату з податків тих кого бусифікують?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 16:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Закриття рахунків? Більше стане налічки.
Гетьманцев потирає руки...
Зеленський сяє від щастя...
СБУ і Поліція з Мінфіном - пішли ставити свічки....

Так на хвильку
1 Фінансова операція бев ВИБИТОГО фіскального чека- штраф у пятикратному розмірі
2 Як тільки суму збитків Держави сягне
Яка сума на кримінальну відповідальність у 2025 році?
У статтях 185, 186, 189 та 190 Кримінального кодексу 📌 значна шкода у 2025 році визнається, якщо спричинені збитки на суму 100 ста до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян = від 151400 грн до 378 500 грн.6 січ. 2025 р.
Батюшка який це допустив-сяде.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:21

  pesikot написав:
  Бетон написав:По всей стране люди боятся с тцк, бьют машины, колят шины

Прямо по всей стране ? )

Следуешь заветам российской пропаганды - берется пара-тройка событий и раздувается до "по всей стране"


Ну короче если это ИПСО, то они завербовали главкома:)

Главком Сырский поручил Военной службе правопорядка ВСУ расследовать причины и условия массового конфликта гражданских с ТЦК в Каменец-Подольском, сообщает ВСП.

Параллельно полиция ведет свое расследование.

По данным главкома, пострадали как военные, так и гражданские лица.



Короче махач был видимо уже такой что отморозиться не получилось, пришлось чтото говорить и тем кто наверху.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:23

  katso написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:По всей стране люди боятся с тцк, бьют машины, колят шины

Прямо по всей стране ? )

Следуешь заветам российской пропаганды - берется пара-тройка событий и раздувается до "по всей стране"


Ну короче если это ИПСО, то они завербовали главкома:)

Главком Сырский поручил Военной службе правопорядка ВСУ расследовать причины и условия массового конфликта гражданских с ТЦК в Каменец-Подольском, сообщает ВСП.

Параллельно полиция ведет свое расследование.

По данным главкома, пострадали как военные, так и гражданские лица.



Короче махач был видимо уже такой что отморозиться не получилось, пришлось чтото говорить и тем кто наверху.


тцкуни були бухі і переїхали жінку
народ хотів порвати, викликали мусарню-та створила живий ланцюг довкола авто і охороняли ту пяноту
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:35

❗️росія готова продовжувати і нарощувати бойові дії в Україні стільки, скільки буде потрібно, – представник рф в ООН небензя.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:41

  jump написав:
  katso написав:
  pesikot написав:
Главком Сырский поручил Военной службе правопорядка ВСУ расследовать причины и условия массового конфликта гражданских с ТЦК в Каменец-Подольском, сообщает ВСП.

Параллельно полиция ведет свое расследование.

По данным главкома, пострадали как военные, так и гражданские лица.



Короче махач был видимо уже такой что отморозиться не получилось, пришлось чтото говорить и тем кто наверху.


тцкуни були бухі і переїхали жінку
народ хотів порвати, викликали мусарню-та створила живий ланцюг довкола авто і охороняли ту пяноту

Номер з ЄРДР , він не надав?
Vadim_
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  #<1 ... 13999140001400114002
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