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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 16:50
pesikot написав: Бетон написав:
По всей стране люди боятся с тцк, бьют машины, колят шины
Прямо по всей стране ? )
Следуешь заветам российской пропаганды - берется пара-тройка событий и раздувается до "по всей стране"
Тоб-то вот это всё это постановка мосфильма?
п.с. чі всеж є проблема і тцк відпрацьовують зарплату з податків тих кого бусифікують?
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 16:59
Banderlog написав:
Закриття рахунків? Більше стане налічки.
Гетьманцев потирає руки...
Зеленський сяє від щастя...
СБУ і Поліція з Мінфіном - пішли ставити свічки....
Так на хвильку
1 Фінансова операція бев ВИБИТОГО фіскального чека- штраф у пятикратному розмірі
2 Як тільки суму збитків Держави сягне
Яка сума на кримінальну відповідальність у 2025 році?
У статтях 185, 186, 189 та 190 Кримінального кодексу 📌 значна шкода у 2025 році визнається, якщо спричинені збитки на суму 100 ста до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян = від 151400 грн до 378 500 грн.6 січ. 2025 р.
Батюшка який це допустив-сяде.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:21
pesikot написав: Бетон написав:
По всей стране люди боятся с тцк, бьют машины, колят шины
Прямо по всей стране ? )
Следуешь заветам российской пропаганды - берется пара-тройка событий и раздувается до "по всей стране"
Ну короче если это ИПСО, то они завербовали главкома:)
Главком Сырский поручил Военной службе правопорядка ВСУ расследовать причины и условия массового конфликта гражданских с ТЦК в Каменец-Подольском, сообщает ВСП.
Параллельно полиция ведет свое расследование.
По данным главкома, пострадали как военные, так и гражданские лица.
Короче махач был видимо уже такой что отморозиться не получилось, пришлось чтото говорить и тем кто наверху.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:23
katso написав: pesikot написав: Бетон написав:
По всей стране люди боятся с тцк, бьют машины, колят шины
Прямо по всей стране ? )
Следуешь заветам российской пропаганды - берется пара-тройка событий и раздувается до "по всей стране"
Ну короче если это ИПСО, то они завербовали главкома:)
Главком Сырский поручил Военной службе правопорядка ВСУ расследовать причины и условия массового конфликта гражданских с ТЦК в Каменец-Подольском, сообщает ВСП.
Параллельно полиция ведет свое расследование.
По данным главкома, пострадали как военные, так и гражданские лица.
Короче махач был видимо уже такой что отморозиться не получилось, пришлось чтото говорить и тем кто наверху.
тцкуни були бухі і переїхали жінку
народ хотів порвати, викликали мусарню-та створила живий ланцюг довкола авто і охороняли ту пяноту
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:35
❗️росія готова продовжувати і нарощувати бойові дії в Україні стільки, скільки буде потрібно, – представник рф в ООН небензя.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:41
jump написав: katso написав: pesikot написав:Главком Сырский
поручил Военной службе правопорядка ВСУ расследовать причины и условия массового конфликта гражданских с ТЦК в Каменец-Подольском, сообщает ВСП.Параллельно полиция
ведет свое расследование.
По данным главкома, пострадали как военные, так и гражданские лица.
Короче махач был видимо уже такой что отморозиться не получилось, пришлось чтото говорить и тем кто наверху.
тцкуни були бухі і переїхали жінку
народ хотів порвати, викликали мусарню-та створила живий ланцюг довкола авто і охороняли ту пяноту
Номер з ЄРДР , він не надав?
Или вы, тупо копипастя не перепроверенный мусор.
Явно в консерватории шо то не так
, это же ведь видно с 2019 , вернее с 1990
НОМЕР
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 30 тра, 2025 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:31
Schmit написав: andrijk777 написав:
Вже 2 раз чую від Зеленського цю тезу. Я так розумію "смерть Путіна" це головна(+ реальна) надія Зе на мир.
путіну 72 роки. При сучасні медицині він 15 років може легко прожити. То готуємось до ще 15 років війни.
Ну і як бонус ще 15 років правління Зе, куди ж без цього.
Це і є той самий потужний план перемоги.
Головне, щоб країні до того часу вистачило мобресурсу та території - хоча б пару сіл на Закарпатті.
Концепція міняється.
Китайські дрони закриті для України, але доступні для московії
Китай фактично заблокував постачання дронів DJI «Mavic» для України та країн Європи, тоді як московія продовжує мати до них доступ.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:43
Banderlog написав:
Schmit написав: andrijk777 написав:
Вже 2 раз чую від Зеленського цю тезу. Я так розумію "смерть Путіна" це головна(+ реальна) надія Зе на мир.
путіну 72 роки. При сучасні медицині він 15 років може легко прожити. То готуємось до ще 15 років війни.
Ну і як бонус ще 15 років правління Зе, куди ж без цього.
Це і є той самий потужний план перемоги.
Головне, щоб країні до того часу вистачило мобресурсу та території - хоча б пару сіл на Закарпатті.
Концепція міняється.
Китайські дрони закриті для України, але доступні для московії
Китай фактично заблокував постачання дронів DJI «Mavic» для України та країн Європи, тоді як московія продовжує мати до них доступ.
ССылку надо щипцами раскалёнными за яйка?
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:46
budivelnik написав: Banderlog написав:
Закриття рахунків? Більше стане налічки.
Гетьманцев потирає руки...
Зеленський сяє від щастя...
СБУ і Поліція з Мінфіном - пішли ставити свічки....
Так на хвильку
1 Фінансова операція бев ВИБИТОГО фіскального чека- штраф у пятикратному розмірі
2 Як тільки суму збитків Держави сягне
Яка сума на кримінальну відповідальність у 2025 році?
У статтях 185, 186, 189 та 190 Кримінального кодексу 📌 значна шкода у 2025 році визнається, якщо спричинені збитки на суму 100 ста до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян = від 151400 грн до 378 500 грн.6 січ. 2025 р.
Батюшка який це допустив-сяде.
тобі коли останній раз ксьондз чек вибивав?
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:54
Ссілку на ЕРДР?
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 30 тра, 2025 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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