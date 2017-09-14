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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14000140011400214003
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 19:02

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Закриття рахунків? Більше стане налічки.
Гетьманцев потирає руки...
Зеленський сяє від щастя...
СБУ і Поліція з Мінфіном - пішли ставити свічки....
Так на хвильку
1 Фінансова операція бев ВИБИТОГО фіскального чека- штраф у пятикратному розмірі
2 Як тільки суму збитків Держави сягне
Яка сума на кримінальну відповідальність у 2025 році?
У статтях 185, 186, 189 та 190 Кримінального кодексу 📌 значна шкода у 2025 році визнається, якщо спричинені збитки на суму 100 ста до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян = від 151400 грн до 378 500 грн.6 січ. 2025 р.
Батюшка який це допустив-сяде.
тобі коли останній раз ксьондз чек вибивав?
Я розумію що в нормальної людини головне це розум
А муха асоціюється з лайном...
Але ж так примітивно себе підставляти..
Ти хоч в тему дискусії - вник?
Суть дискусії наступна
Повинна чи не повинна релігійна організація з центром в педерації-перереєстровуватись як РЕЛІГІЙНА організація з центром в Україні.
Для мух
Релігійна організація -чеки не видає..

Але Бандерлог сказав що можна
а - в релігійну організацю не перереєстровуватись
б - комерційну діяльність по отримуванні грошових знаків вести.

Тепер зрозумів про що було написано?Це РЕЛІГІЙНІ організації чеків не видають
А СЕКТИ- зобовязані і пофігу що робить секта, бо від діяльності секти треба платити податки, а від діяльності ЦЕРКВИ - ні.
Нема ЦЕРКВИ - плати податки.
Не платиш податки -тебе натягнуть .
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 19:12

Хотаб не прадатний , тебя суку не ВСО все ждут
Vadim_
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  #<1 ... 14000140011400214003
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