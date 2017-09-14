Я розумію що в нормальної людини головне це розумflyman написав:тобі коли останній раз ксьондз чек вибивав?budivelnik написав:Гетьманцев потирає руки...
Зеленський сяє від щастя...
СБУ і Поліція з Мінфіном - пішли ставити свічки....
Так на хвильку
1 Фінансова операція бев ВИБИТОГО фіскального чека- штраф у пятикратному розмірі
2 Як тільки суму збитків Держави сягнеБатюшка який це допустив-сяде.Яка сума на кримінальну відповідальність у 2025 році?
У статтях 185, 186, 189 та 190 Кримінального кодексу 📌 значна шкода у 2025 році визнається, якщо спричинені збитки на суму 100 ста до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян = від 151400 грн до 378 500 грн.6 січ. 2025 р.
А муха асоціюється з лайном...
Але ж так примітивно себе підставляти..
Ти хоч в тему дискусії - вник?
Суть дискусії наступна
Повинна чи не повинна релігійна організація з центром в педерації-перереєстровуватись як РЕЛІГІЙНА організація з центром в Україні.
Для мух
Релігійна організація -чеки не видає..
Але Бандерлог сказав що можна
а - в релігійну організацю не перереєстровуватись
б - комерційну діяльність по отримуванні грошових знаків вести.
Тепер зрозумів про що було написано?Це РЕЛІГІЙНІ організації чеків не видають
А СЕКТИ- зобовязані і пофігу що робить секта, бо від діяльності секти треба платити податки, а від діяльності ЦЕРКВИ - ні.
Нема ЦЕРКВИ - плати податки.
Не платиш податки -тебе натягнуть .