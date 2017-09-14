RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14000140011400214003
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 19:02

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Закриття рахунків? Більше стане налічки.
Гетьманцев потирає руки...
Зеленський сяє від щастя...
СБУ і Поліція з Мінфіном - пішли ставити свічки....
Так на хвильку
1 Фінансова операція бев ВИБИТОГО фіскального чека- штраф у пятикратному розмірі
2 Як тільки суму збитків Держави сягне
Яка сума на кримінальну відповідальність у 2025 році?
У статтях 185, 186, 189 та 190 Кримінального кодексу 📌 значна шкода у 2025 році визнається, якщо спричинені збитки на суму 100 ста до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян = від 151400 грн до 378 500 грн.6 січ. 2025 р.
Батюшка який це допустив-сяде.
тобі коли останній раз ксьондз чек вибивав?
Я розумію що в нормальної людини головне це розум
А муха асоціюється з лайном...
Але ж так примітивно себе підставляти..
Ти хоч в тему дискусії - вник?
Суть дискусії наступна
Повинна чи не повинна релігійна організація з центром в педерації-перереєстровуватись як РЕЛІГІЙНА організація з центром в Україні.
Для мух
Релігійна організація -чеки не видає..

Але Бандерлог сказав що можна
а - в релігійну організацю не перереєстровуватись
б - комерційну діяльність по отримуванні грошових знаків вести.

Тепер зрозумів про що було написано?Це РЕЛІГІЙНІ організації чеків не видають
А СЕКТИ- зобовязані і пофігу що робить секта, бо від діяльності секти треба платити податки, а від діяльності ЦЕРКВИ - ні.
Нема ЦЕРКВИ - плати податки.
Не платиш податки -тебе натягнуть .
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26339
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 19:49

  pesikot написав:
  Schmit написав:Це і є той самий потужний план перемоги.
Головне, щоб країні до того часу вистачило мобресурсу та території - хоча б пару сіл на Закарпатті.

Ну то як, де твій патужний план, як юридично провести вибори в Україні під час дії військового стану та активних бойових дій ?

Ну та як, монобільшість у режимі турбо змінює законодавство про вибори і проводять.
Усі проблеми рішаємі, було б бажання.
Schmit
 
Повідомлень: 5009
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 20:48

  Vadim_ написав:

ССылку надо щипцами раскалёнными за яйка?
https://t.me/DeepStateUA/21914
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2789
З нами з: 24.06.14
Подякував: 110 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 20:51

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Закриття рахунків? Більше стане налічки.
Гетьманцев потирає руки...
Зеленський сяє від щастя...
СБУ і Поліція з Мінфіном - пішли ставити свічки....

Так на хвильку
1 Фінансова операція бев ВИБИТОГО фіскального чека- штраф у пятикратному розмірі
2 Як тільки суму збитків Держави сягне
Яка сума на кримінальну відповідальність у 2025 році?
У статтях 185, 186, 189 та 190 Кримінального кодексу 📌 значна шкода у 2025 році визнається, якщо спричинені збитки на суму 100 ста до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян = від 151400 грн до 378 500 грн.6 січ. 2025 р.
Батюшка який це допустив-сяде.

Яка саме операція? )он збирають допустим під церквою на Великдень як ти зафіксуєш операцію?)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2789
З нами з: 24.06.14
Подякував: 110 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 21:02

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Закриття рахунків? Більше стане налічки.
Гетьманцев потирає руки...
Зеленський сяє від щастя...
СБУ і Поліція з Мінфіном - пішли ставити свічки....

Так на хвильку
1 Фінансова операція бев ВИБИТОГО фіскального чека- штраф у пятикратному розмірі
2 Як тільки суму збитків Держави сягне
Яка сума на кримінальну відповідальність у 2025 році?
У статтях 185, 186, 189 та 190 Кримінального кодексу 📌 значна шкода у 2025 році визнається, якщо спричинені збитки на суму 100 ста до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян = від 151400 грн до 378 500 грн.6 січ. 2025 р.
Батюшка який це допустив-сяде.

Яка саме операція? )он збирають допустим під церквою на Великдень як ти зафіксуєш операцію?)
Ще раз
Сьогодні твою ЦЕРКВУ не контролюють бо релігійні організації- звільнені від контролю
Згідно з Податковим кодексом України, офіційні релігійні організації, визнані неприбутковими, мають право на пільгове оподаткування. Наприклад, вони звільняються від податку на додану вартість операцій із постачання культових послуг та предметів культового призначення; звільняються від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на об’єкти нерухомості, які використовуються для проведення релігійної діяльності, крім тих, які використовуються для виробничих або господарських потреб. Крім цього, не оподатковуються й земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель.
Але як тільки ти йдеш в катакомбу, створюєш секту чи реєструєш як клюб...
Так відразу це правило діяти перестає. І тоді твоя діяльність НІЧИМ не відрізняється від моєї.. а раз не відрізняється то хочеш отримати пожертву-вибий на неї касовий чек... А вибив чек - заплати податки
Не вибив чи не заплатив - так на кожну дупу з закоулками є болт з лівою різьбою..
І розмір болта тобі й покажуть ВСІ від Податкової до СБУ...

Тому
Хочеш ходити в ЦЕРКВУ- реєструй ЦЕРКВУ згідно з Законом України
Не хочеш реєструвати - так хто тобі лікар , тоді це не офіційна релігійна організація з усіма випливаючими з цього наслідками.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26339
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 21:04

Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову...

"Я очікую, що наступного тижня Сенат почне просувати законопроєкт про санкції. Є члени палати, що готові діяти й ви побачите кроки Конгресу. Трамп сказав, що наступні два тижні будуть вирішальними. Я не бачу нічого в зустрічі в понеділок у Стамбулі, що б дало надію на мирні наміри росії. Коли ці два тижні минуть, я думаю, всім стане зрозуміло, що росія грає в гру за рахунок усього світу, а не лише США. Ми збираємося змінити цю гру для росії. США вдарять дуже сильно, коли справа дійде до санкцій. Китай, гра в яку ви граєте з росією, скоро зміниться. Якщо ви продовжуватимете купувати дешеву російську нафту, паливо путінської воєнної машини, то на всі ваші товари, що надходитимуть до США, буде накладено 500% мита", - сказав Ліндсі Грем.
https://unn.ua/news/lindsi-hrem-ochikui ... shchodo-rf
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5736
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1209 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14000140011400214003
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 100086
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 277716
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 933589
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3387)
30.05.2025 21:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.