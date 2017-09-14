Banderlog написав:Закриття рахунків? Більше стане налічки.
Гетьманцев потирає руки... Зеленський сяє від щастя... СБУ і Поліція з Мінфіном - пішли ставити свічки.... Так на хвильку 1 Фінансова операція бев ВИБИТОГО фіскального чека- штраф у пятикратному розмірі 2 Як тільки суму збитків Держави сягне
Яка сума на кримінальну відповідальність у 2025 році? У статтях 185, 186, 189 та 190 Кримінального кодексу 📌 значна шкода у 2025 році визнається, якщо спричинені збитки на суму 100 ста до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян = від 151400 грн до 378 500 грн.6 січ. 2025 р.
Батюшка який це допустив-сяде.
тобі коли останній раз ксьондз чек вибивав?
Я розумію що в нормальної людини головне це розум А муха асоціюється з лайном... Але ж так примітивно себе підставляти.. Ти хоч в тему дискусії - вник? Суть дискусії наступна Повинна чи не повинна релігійна організація з центром в педерації-перереєстровуватись як РЕЛІГІЙНА організація з центром в Україні. Для мух Релігійна організація -чеки не видає..
Але Бандерлог сказав що можна а - в релігійну організацю не перереєстровуватись б - комерційну діяльність по отримуванні грошових знаків вести.
Тепер зрозумів про що було написано?Це РЕЛІГІЙНІ організації чеків не видають А СЕКТИ- зобовязані і пофігу що робить секта, бо від діяльності секти треба платити податки, а від діяльності ЦЕРКВИ - ні. Нема ЦЕРКВИ - плати податки. Не платиш податки -тебе натягнуть .
Banderlog написав:Закриття рахунків? Більше стане налічки.
Гетьманцев потирає руки... Зеленський сяє від щастя... СБУ і Поліція з Мінфіном - пішли ставити свічки....
Так на хвильку 1 Фінансова операція бев ВИБИТОГО фіскального чека- штраф у пятикратному розмірі 2 Як тільки суму збитків Держави сягне
Яка сума на кримінальну відповідальність у 2025 році? У статтях 185, 186, 189 та 190 Кримінального кодексу 📌 значна шкода у 2025 році визнається, якщо спричинені збитки на суму 100 ста до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян = від 151400 грн до 378 500 грн.6 січ. 2025 р.
Батюшка який це допустив-сяде.
Яка саме операція? )он збирають допустим під церквою на Великдень як ти зафіксуєш операцію?)
Banderlog написав:Закриття рахунків? Більше стане налічки.
Гетьманцев потирає руки... Зеленський сяє від щастя... СБУ і Поліція з Мінфіном - пішли ставити свічки....
Так на хвильку 1 Фінансова операція бев ВИБИТОГО фіскального чека- штраф у пятикратному розмірі 2 Як тільки суму збитків Держави сягне
Яка сума на кримінальну відповідальність у 2025 році? У статтях 185, 186, 189 та 190 Кримінального кодексу 📌 значна шкода у 2025 році визнається, якщо спричинені збитки на суму 100 ста до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян = від 151400 грн до 378 500 грн.6 січ. 2025 р.
Батюшка який це допустив-сяде.
Яка саме операція? )он збирають допустим під церквою на Великдень як ти зафіксуєш операцію?)
Ще раз Сьогодні твою ЦЕРКВУ не контролюють бо релігійні організації- звільнені від контролю
Згідно з Податковим кодексом України, офіційні релігійні організації, визнані неприбутковими, мають право на пільгове оподаткування. Наприклад, вони звільняються від податку на додану вартість операцій із постачання культових послуг та предметів культового призначення; звільняються від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на об’єкти нерухомості, які використовуються для проведення релігійної діяльності, крім тих, які використовуються для виробничих або господарських потреб. Крім цього, не оподатковуються й земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель.
Але як тільки ти йдеш в катакомбу, створюєш секту чи реєструєш як клюб... Так відразу це правило діяти перестає. І тоді твоя діяльність НІЧИМ не відрізняється від моєї.. а раз не відрізняється то хочеш отримати пожертву-вибий на неї касовий чек... А вибив чек - заплати податки Не вибив чи не заплатив - так на кожну дупу з закоулками є болт з лівою різьбою.. І розмір болта тобі й покажуть ВСІ від Податкової до СБУ...
Тому Хочеш ходити в ЦЕРКВУ- реєструй ЦЕРКВУ згідно з Законом України Не хочеш реєструвати - так хто тобі лікар , тоді це не офіційна релігійна організація з усіма випливаючими з цього наслідками.
"Я очікую, що наступного тижня Сенат почне просувати законопроєкт про санкції. Є члени палати, що готові діяти й ви побачите кроки Конгресу. Трамп сказав, що наступні два тижні будуть вирішальними. Я не бачу нічого в зустрічі в понеділок у Стамбулі, що б дало надію на мирні наміри росії. Коли ці два тижні минуть, я думаю, всім стане зрозуміло, що росія грає в гру за рахунок усього світу, а не лише США. Ми збираємося змінити цю гру для росії. США вдарять дуже сильно, коли справа дійде до санкцій. Китай, гра в яку ви граєте з росією, скоро зміниться. Якщо ви продовжуватимете купувати дешеву російську нафту, паливо путінської воєнної машини, то на всі ваші товари, що надходитимуть до США, буде накладено 500% мита", - сказав Ліндсі Грем. https://unn.ua/news/lindsi-hrem-ochikui ... shchodo-rf