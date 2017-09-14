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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14001140021400314004
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 02:31

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:

ССылку надо щипцами раскалёнными за яйка?
https://t.me/DeepStateUA/21914

Посилання на тг повідомлення а не на щось путьне, потужно...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 05:38

  Vadim_ написав:
  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:
ССылку надо щипцами раскалёнными за яйка?
https://t.me/DeepStateUA/21914

Посилання на тг повідомлення а не на щось путьне, потужно...

я телеграм каналу діпстейт довіряю, якщо у вас є достовірніше джерело інформації про стан справ на фронті то поділіться. Буду щиро вдячним.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 07:02

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:А как же "не убий"?
Эта заповедь где-нибудь и когда-нибудь выполнялась?

Если лицемерие привычно, оно перестает быть лицемерием?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 07:11

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:
  stm написав: Мордобій може і гарно, але існує вірогідність що когось ще і заарештують. Почаївський споглядаю з цікавістю, великий мордобій буде... Найнеадекватніші, на мій погляд богохульніці, зібралися там всі.
ви ж розумієте, що в віруючих зара на руках купа зброї? це грачка з вогнем коло бензину.

А как же "не убий"?
ми йому не "ближні", він же написав, така вона любов РПЦ-ешна
d44
 
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  #<1 ... 14001140021400314004
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