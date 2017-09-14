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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 31 тра, 2025 02:31
Banderlog написав: Vadim_ написав:
ССылку надо щипцами раскалёнными за яйка?
https://t.me/DeepStateUA/21914
Посилання на тг повідомлення а не на щось путьне, потужно...
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Додано: Суб 31 тра, 2025 05:38
Vadim_ написав: Banderlog написав: Vadim_ написав:
ССылку надо щипцами раскалёнными за яйка?
https://t.me/DeepStateUA/21914
Посилання на тг повідомлення а не на щось путьне, потужно...
я телеграм каналу діпстейт довіряю, якщо у вас є достовірніше джерело інформації про стан справ на фронті то поділіться. Буду щиро вдячним.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 07:02
ЛАД написав: Сибарит написав:
А как же "не убий"?
Эта заповедь где-нибудь и когда-нибудь выполнялась?
Если лицемерие привычно, оно перестает быть лицемерием?
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Додано: Суб 31 тра, 2025 07:11
Сибарит написав: Banderlog написав: stm написав:
Мордобій може і гарно, але існує вірогідність що когось ще і заарештують. Почаївський споглядаю з цікавістю, великий мордобій буде... Найнеадекватніші, на мій погляд богохульніці, зібралися там всі.
ви ж розумієте, що в віруючих зара на руках купа зброї? це грачка з вогнем коло бензину.
А как же "не убий"?
ми йому не "ближні", він же написав, така вона любов РПЦ-ешна
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