Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 31 тра, 2025 02:31
Banderlog написав: Vadim_ написав:
ССылку надо щипцами раскалёнными за яйка?
https://t.me/DeepStateUA/21914
Посилання на тг повідомлення а не на щось путьне, потужно...
Vadim_
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Додано: Суб 31 тра, 2025 05:38
Vadim_ написав: Banderlog написав: Vadim_ написав:
ССылку надо щипцами раскалёнными за яйка?
https://t.me/DeepStateUA/21914
Посилання на тг повідомлення а не на щось путьне, потужно...
я телеграм каналу діпстейт довіряю, якщо у вас є достовірніше джерело інформації про стан справ на фронті то поділіться. Буду щиро вдячним.
Banderlog
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Додано: Суб 31 тра, 2025 07:02
ЛАД написав: Сибарит написав:
А как же "не убий"?
Эта заповедь где-нибудь и когда-нибудь выполнялась?
Если лицемерие привычно, оно перестает быть лицемерием?
Сибарит
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Додано: Суб 31 тра, 2025 07:11
Сибарит написав: Banderlog написав: stm написав:
Мордобій може і гарно, але існує вірогідність що когось ще і заарештують. Почаївський споглядаю з цікавістю, великий мордобій буде... Найнеадекватніші, на мій погляд богохульніці, зібралися там всі.
ви ж розумієте, що в віруючих зара на руках купа зброї? це грачка з вогнем коло бензину.
А как же "не убий"?
ми йому не "ближні", він же написав, така вона любов РПЦ-ешна
d44
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Додано: Суб 31 тра, 2025 07:35
d44 написав: Сибарит написав: Banderlog написав:
ви ж розумієте, що в віруючих зара на руках купа зброї? це грачка з вогнем коло бензину.
А как же "не убий"?
ми йому не "ближні", він же написав, така вона любов РПЦ-ешна
Так ведь возлюбить, вроде, никто и не просит 😁
Сибарит
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Додано: Суб 31 тра, 2025 07:42
Уряд дозволив бронювати 100% працівників критичних підприємств
30.05.2025 22:43
Зміни розширюють можливості збереження кадрового потенціалу для підприємств, які забезпечують обороноздатність країни під час воєнного стану
https://varta1.com.ua/news/uriad-dozvol ... 95667.html
detroytred
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Додано: Суб 31 тра, 2025 08:19
Сибарит написав: ЛАД написав: Сибарит написав:
А как же "не убий"?
Эта заповедь где-нибудь и когда-нибудь выполнялась?
Если лицемерие привычно, оно перестает быть лицемерием?
Существуют пояснения на ваш вопрос о не убий. Но интересно как на него отвечают капелланы в войсках.
tumos
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