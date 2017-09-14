stm написав: Мордобій може і гарно, але існує вірогідність що когось ще і заарештують. Почаївський споглядаю з цікавістю, великий мордобій буде... Найнеадекватніші, на мій погляд богохульніці, зібралися там всі.
ви ж розумієте, що в віруючих зара на руках купа зброї? це грачка з вогнем коло бензину.
А как же "не убий"?
ми йому не "ближні", він же написав, така вона любов РПЦ-ешна
Уряд дозволив бронювати 100% працівників критичних підприємств 30.05.2025 22:43 Зміни розширюють можливості збереження кадрового потенціалу для підприємств, які забезпечують обороноздатність країни під час воєнного стану https://varta1.com.ua/news/uriad-dozvol ... 95667.html
detroytred написав:Уряд дозволив бронювати 100% працівників критичних підприємств 30.05.2025 22:43 Зміни розширюють можливості збереження кадрового потенціалу для підприємств, які забезпечують обороноздатність країни під час воєнного стану https://varta1.com.ua/news/uriad-dozvol ... 95667.html
Так це ж практично усі громадяни , юрособи, самозаняті . Цепочька від металу болванки 152 до... врача гінеколога і двірника з комбайнером ..., пошити піксель, виростити зерно, змолоти муку , запакувати в мішки які десь треба придбати..., все профессии важны все профессии нужны , но это очередная кормушка для чиновников во время войны
tumos написав:Существуют пояснения на ваш вопрос о не убий. Но интересно как на него отвечают капелланы в войсках.
Ніяк. В них функції як в шаманів, їздять роздають талісмани /оберіги і помазують миром) а ще доповідають начальству про моральний дух) Доречі, в бригаді посада майорська) ні зброю ні лопату в руки не беруть. Вос не підходящий.