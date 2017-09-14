tumos написав:Существуют пояснения на ваш вопрос о не убий. Но интересно как на него отвечают капелланы в войсках.
Ніяк. В них функції як в шаманів, їздять роздають талісмани /оберіги і помазують миром) а ще доповідають начальству про моральний дух) Доречі, в бригаді посада майорська) ні зброю ні лопату в руки не беруть. Вос не підходящий.
Опиум для народа(с) Тоесть, батюшка-майор/афицер ЗСУ и в 45 на впенсию ?так можно 300 років воювати, а какая зарплата не скажете или ваенная тайна? а рядовий Микола поранений і контужений ,не один раз, виведений зі складу частини і лікуясь дома отримує 650 грн. у місяць
Бетон написав:Знакомый машинист сказал, что в синельниково уже не ездят. Вроде как эвакуация. Требовали 4 области, уже будет 6. Потужно
А не замысел ли это???
Посылэння Пэрэговорной Позыции
Голова Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов'язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Це рішення прийнято через постійну загрозу життю цивільного населення від обстрілів прикордонних громад.
Бетон написав:Знакомый машинист сказал, что в синельниково уже не ездят. Вроде как эвакуация. Требовали 4 области, уже будет 6. Потужно
А не замысел ли это???
Посылэння Пэрэговорной Позыции
Голова Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов'язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Це рішення прийнято через постійну загрозу життю цивільного населення від обстрілів прикордонних громад.
О как. Курская операция сменилась на сумскую. Посылення
tumos написав:Существуют пояснения на ваш вопрос о не убий. Но интересно как на него отвечают капелланы в войсках.
Ніяк. В них функції як в шаманів, їздять роздають талісмани /оберіги і помазують миром) а ще доповідають начальству про моральний дух) Доречі, в бригаді посада майорська) ні зброю ні лопату в руки не беруть. Вос не підходящий.
Опиум для народа(с) Тоесть, батюшка-майор/афицер ЗСУ и в 45 на впенсию ?так можно 300 років воювати, а какая зарплата не скажете или ваенная тайна? а рядовий Микола поранений і контужений ,не один раз, виведений зі складу частини і лікуясь дома отримує 650 грн. у місяць
точно не певен там тарифний розряд, думаю тисяч 37 + якщо бригада в зоні виконання 30 т надбавка. На руки твердо бере 62. Плюс одяг і харчі) якщо бригада в зоні то і убд має один з перших. Тіки то не батюшка то українсько патріотична церква. щоб понятніше. приміром начрозвідки , і начмед бригади то теж майорська посада) і в них трохи задач побільше ніж роздати ангелочків і ляльок мотанок) чуть чуть побільше)
Годину звісно навряд хто буде слухати, але по 5 хвилин два моменти раджу: - з 28-ї - з 40.27.
Отам з 40-ї хвилини про лише один інструмент України для закінчення війни - підвищення ефективності ЗСУ. І практичне засіб цього - якщо 3ОШБ може, то і інші можуть. Тобто: якщо образно спецпідрозділ може, то і інші можуть. Отакий нехитрий шлях-метод. Зробити усіх козаками... (В принципі, такий же метод був в коммі - зробити всіх справжніми комміками).
Тільки нюанс: так не буває, що суспільство "ухилянтів", а військо козацьке. Необхідно, щоб президент (отаман)) козак, влада козаків... які формують козацтво у всіх сферах та на всіх рівнях.
Ще й, як вказав Білецький на 28 хв., привити)) українцям системність та ієрархічність. Друге сприймається, як сортовість))
Питання полягає лише в тому, що станеться скоріше: гепнеться оркостан чи в нас дозріє невідворотність свого чергового (після совдепу) чучхе..?
Vadim_ написав:Опиум для народа(с) Тоесть, батюшка-майор/афицер ЗСУ и в 45 на впенсию ?так можно 300 років воювати, а какая зарплата не скажете или ваенная тайна? а рядовий Микола поранений і контужений ,не один раз, виведений зі складу частини і лікуясь дома отримує 650 грн. у місяць
точно не певен там тарифний розряд, думаю тисяч 37 + якщо бригада в зоні виконання 30 т надбавка. На руки твердо бере 62. Плюс одяг і харчі) якщо бригада в зоні то і убд має один з перших. Тіки то не батюшка то українсько патріотична церква. щоб понятніше. приміром начрозвідки , і начмед бригади то теж майорська посада) і в них трохи задач побільше ніж роздати ангелочків і ляльок мотанок) чуть чуть побільше)
Так і 500 років можна воювати. Я би в патріотично зелену церкву пішов би, мабуть, але не той ВОС і це паскудство а не віра .