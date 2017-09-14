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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14003140041400514006>
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 09:49

  Banderlog написав:
  tumos написав:Существуют пояснения на ваш вопрос о не убий. Но интересно как на него отвечают капелланы в войсках.

Ніяк.
В них функції як в шаманів, їздять роздають талісмани /оберіги і помазують миром) а ще доповідають начальству про моральний дух)
Доречі, в бригаді посада майорська) ні
зброю ні лопату в руки не беруть. Вос не підходящий.

Опиум для народа(с)
Тоесть, батюшка-майор/афицер ЗСУ и в 45 на впенсию ?так можно 300 років воювати, а какая зарплата не скажете или ваенная тайна?
а рядовий Микола поранений і контужений ,не один раз, виведений зі складу частини і лікуясь дома отримує 650 грн. у місяць
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 10:01

  Бетон написав:Знакомый машинист сказал, что в синельниково уже не ездят. Вроде как эвакуация.
Требовали 4 области, уже будет 6.
Потужно

А не замысел ли это???

Посылэння Пэрэговорной Позыции
Голова Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов'язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Це рішення прийнято через постійну загрозу життю цивільного населення від обстрілів прикордонних громад.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 10:03

  _hunter написав:
  Бетон написав:Знакомый машинист сказал, что в синельниково уже не ездят. Вроде как эвакуация.
Требовали 4 области, уже будет 6.
Потужно

А не замысел ли это???

Посылэння Пэрэговорной Позыции
Голова Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов'язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Це рішення прийнято через постійну загрозу життю цивільного населення від обстрілів прикордонних громад.

О как. Курская операция сменилась на сумскую. Посылення
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 10:08

  Vadim_ написав:
  Banderlog написав:
  tumos написав:Существуют пояснения на ваш вопрос о не убий. Но интересно как на него отвечают капелланы в войсках.

Ніяк.
В них функції як в шаманів, їздять роздають талісмани /оберіги і помазують миром) а ще доповідають начальству про моральний дух)
Доречі, в бригаді посада майорська) ні
зброю ні лопату в руки не беруть. Вос не підходящий.

Опиум для народа(с)
Тоесть, батюшка-майор/афицер ЗСУ и в 45 на впенсию ?так можно 300 років воювати, а какая зарплата не скажете или ваенная тайна?
а рядовий Микола поранений і контужений ,не один раз, виведений зі складу частини і лікуясь дома отримує 650 грн. у місяць
точно не певен там тарифний розряд, думаю тисяч 37 + якщо бригада в зоні виконання 30 т надбавка. На руки твердо бере 62.
Плюс одяг і харчі) якщо бригада в зоні то і убд має один з перших. Тіки то не батюшка то українсько патріотична церква. :wink: щоб понятніше.
приміром начрозвідки , і начмед бригади то теж майорська посада) і в них трохи задач побільше ніж роздати ангелочків і ляльок мотанок) чуть чуть побільше)
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 10:17

  Бетон написав:Знакомый машинист сказал, что в синельниково уже не ездят. Вроде как эвакуация.
Требовали 4 области, уже будет 6.
Потужно

А не замысел ли это???

https://focus.ua/uk/politics/708529-per ... z-rf-video

Годину звісно навряд хто буде слухати, але по 5 хвилин два моменти раджу:
- з 28-ї
- з 40.27.

Отам з 40-ї хвилини про лише один інструмент України для закінчення війни - підвищення ефективності ЗСУ.
І практичне засіб цього - якщо 3ОШБ може, то і інші можуть.
Тобто: якщо образно спецпідрозділ може, то і інші можуть.
Отакий нехитрий шлях-метод.
Зробити усіх козаками...
(В принципі, такий же метод був в коммі - зробити всіх справжніми комміками).

Тільки нюанс: так не буває, що суспільство "ухилянтів", а військо козацьке.
Необхідно, щоб президент (отаман)) козак, влада козаків... які формують козацтво у всіх сферах та на всіх рівнях.

Ще й, як вказав Білецький на 28 хв., привити)) українцям системність та ієрархічність.
Друге сприймається, як сортовість))

Питання полягає лише в тому, що станеться скоріше: гепнеться оркостан чи в нас дозріє невідворотність свого чергового (після совдепу) чучхе..?
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 10:32

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:Опиум для народа(с)
Тоесть, батюшка-майор/афицер ЗСУ и в 45 на впенсию ?так можно 300 років воювати, а какая зарплата не скажете или ваенная тайна?
а рядовий Микола поранений і контужений ,не один раз, виведений зі складу частини і лікуясь дома отримує 650 грн. у місяць
точно не певен там тарифний розряд, думаю тисяч 37 + якщо бригада в зоні виконання 30 т надбавка. На руки твердо бере 62.
Плюс одяг і харчі) якщо бригада в зоні то і убд має один з перших. Тіки то не батюшка то українсько патріотична церква. :wink: щоб понятніше.
приміром начрозвідки , і начмед бригади то теж майорська посада) і в них трохи задач побільше ніж роздати ангелочків і ляльок мотанок) чуть чуть побільше)

Так і 500 років можна воювати.
Я би в патріотично зелену церкву пішов би, мабуть, але не той ВОС і це паскудство а не віра .
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 10:34

в дурке без перемен...

❗️Украина останется без Сум, Харькова, Одессы, Запорожья и Днепра, если откажется от мирного урегулирования, — голова КО рф Андрій Картаполов.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 10:50

  Xenon написав:в дурке без перемен...

❗️Украина останется без Сум, Харькова, Одессы, Запорожья и Днепра, если откажется от мирного урегулирования, — голова КО рф Андрій Картаполов.

Нажаль, українсько/радянська влада з 1991 з дурки , Чорновіл мабуть міг би щось змінити але комуністи і нарід все похерили.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 11:10

  Бетон написав:Знакомый машинист сказал, что в синельниково уже не ездят. Вроде как эвакуация.
Требовали 4 области, уже будет 6.
Потужно

А не замысел ли это???

По карте ГШ и атласу автомобильных дорог Запор намного ближе к линии фронта.
Возможно сейчас Павлоград, Синельниково и Запор тупики, далее линии работают только в режими перевозок дрезиной/маневровым тепловозом.
На территорию области никто не зашёл.
ПыСы. ТАНКОВАЯ КОЛОННА по грунту идёт со скоростью 20км/ч, по хоть какой дороге - 30.
Расстояния опять же до Варшавского от Белоруссии, Брянщины и от Павлограда до Покровска можно посчитать на гугл-мапс.
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 11:16

  Xenon написав:в дурке без перемен...

❗️Украина останется без Сум, Харькова, Одессы, Запорожья и Днепра, если откажется от мирного урегулирования, — голова КО рф Андрій Картаполов.

Они хотят 25ти/40миллионную Чечню в своём составе?
При соразмерных инвестициях(на сколько месяцев у них денег хватмт?) и Львов с Ужгородом станут вновь городами УССР. Только потом Мацква в Воркуту и Певек по роскоши превратится.
барабашов
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