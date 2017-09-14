Banderlog написав:

Vadim_ написав: Опиум для народа(с)

Тоесть, батюшка-майор/афицер ЗСУ и в 45 на впенсию ?так можно 300 років воювати, а какая зарплата не скажете или ваенная тайна?

а рядовий Микола поранений і контужений ,не один раз, виведений зі складу частини і лікуясь дома отримує 650 грн. у місяць Опиум для народа(с)Тоесть, батюшка-майор/афицер ЗСУ и в 45 на впенсию ?так можно 300 років воювати, а какая зарплата не скажете или ваенная тайна?а рядовий Микола поранений і контужений ,не один раз, виведений зі складу частини і лікуясь дома отримує 650 грн. у місяць

На руки твердо бере 62.

Плюс одяг і харчі) якщо бригада в зоні то і убд має один з перших.

точно не певен там тарифний розряд, думаю тисяч 37 + якщо бригада в зоні виконання 30 т надбавка.Тіки то не батюшка то українсько патріотична церква.щоб понятніше.приміром начрозвідки , і начмед бригади то теж майорська посада) і в них трохи задач побільше ніж роздати ангелочків і ляльок мотанок) чуть чуть побільше)