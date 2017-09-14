|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 31 тра, 2025 11:23
барабашов написав:
По карте ГШ и атласу автомобильных дорог
Бетон написав:
Знакомый машинист сказал, что в синельниково уже не ездят. Вроде как эвакуация.
Требовали 4 области, уже будет 6.
Потужно
А не замысел ли это???
Запор намного ближе к линии фронта.
Возможно сейчас Павлоград, Синельниково и Запор тупики, далее линии работают только в режими перевозок дрезиной/маневровым тепловозом.
На территорию области никто не зашёл.
ПыСы. ТАНКОВАЯ КОЛОННА по грунту идёт со скоростью 20км/ч, по хоть какой дороге - 30.
Расстояния опять же до Варшавского от Белоруссии, Брянщины и от Павлограда до Покровска можно посчитать на гугл-мапс.
Походу машинист тот потужный собутыльник хотаба и перепутал Синельниково с Чаплино или Ульяновкой
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3837
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 616 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 31 тра, 2025 11:26
Бетон написав:
О как. Курская операция сменилась на сумскую. Посылення
В мене питання до всіх.
Скільки людей на цій гілці не потрапило під ейфорію від Курськобесія та прорахувало наслідки?
Ейфорія на місяць в суспільстві це звичайно добре, але якій загальний результат?
Рахунок на табло.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9408
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1875 раз.
- Подякували: 2324 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Суб 31 тра, 2025 11:36
Бетон написав:
Знакомый машинист сказал, что в синельниково уже не ездят. Вроде как эвакуация.
Требовали 4 области, уже будет 6.
Потужно
А не замысел ли это???
Мобілізація в бойові частини людей старших за 45 після псевдо ВЛК це українське ноухау.
Думаю світова військова наука опише цю катастрофу окремим розділом.
Низьке КПД мобілізації можна пояснити що гроші на війну надходять ззовні.
Тому про якусь ефективність не замислюються.
Хапають тих кого легше схопити щоб виконати план поставки.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9408
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1875 раз.
- Подякували: 2324 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Суб 31 тра, 2025 11:47
UA написав: Бетон написав:
О как. Курская операция сменилась на сумскую. Посылення
В мене питання до всіх.
Скільки людей на цій гілці не потрапило під ейфорію від Курськобесія
та прорахувало наслідки?
Ейфорія на місяць в суспільстві це звичайно добре, але якій загальний результат?
Рахунок на табло.
Пам'ятаєте - "кручу верчу запутать вас хочу" чі тоді ще не народились?
Хто верховний головнокомандувачь знаєте?
Помните как он приехал с кодлой охраны к воинам на фронт и стал угрожать и учить как разоружаться и янелох.
п.с. а Курахово сдали, м ля ,потужно, як і неприступний Вугледар
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 31 тра, 2025 11:56, всього редагувалось 2 разів.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3837
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 616 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 31 тра, 2025 11:55
барабашов написав: Xenon написав:
в дурке без перемен...
❗️Украина останется без Сум, Харькова, Одессы, Запорожья и Днепра, если откажется от мирного урегулирования, — голова КО рф Андрій Картаполов.
Они хотят 25ти/40миллионную Чечню в своём составе?
При соразмерных инвестициях(на сколько месяцев у них денег хватмт?) и Львов с Ужгородом станут вновь городами УССР. Только потом Мацква в Воркуту и Певек по роскоши превратится.
Новый Грозный на месте Мариуполя, Бахмута и остальных городов никто из кацапов строить не будет. Как раз уровень Воркуты на этих захваченных землях они и устроят и это в лучшем случае. А в худшем будут репрессии и голодомор как уже когда то бывало
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5347
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 31 тра, 2025 12:06
Letusrock написав: Shaman написав:
який зв'язок з освітою лише 9 класів
по перше мова йшла про бригади будівельників які зараз для відстрочки масово вчаться в коледжах на базі ПЗСО
спочатку тугодум песікот як завджи протупив і почав волати про 9 класів, а інтелектуал шаман прикинувся дурником і підхопив.
Якщо скину пару-тройку дипломів ВО то напишеш сюди публічно що ти обісрався?
хоч десять... те, що ти купив кілька дипломів, не підвищує твій загальний рівень. а коли очко в тебе жме, мозок в тебе взагалі вимикається...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8878
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 759 раз.
- Подякували: 1616 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Суб 31 тра, 2025 12:06
Xenon написав:
Они хотят 25ти/40миллионную Чечню в своём составе?
При соразмерных инвестициях(на сколько месяцев у них денег хватмт?) и Львов с Ужгородом станут вновь городами УССР. Только потом Мацква в Воркуту и Певек по роскоши превратится.
Новый Грозный на месте Мариуполя, Бахмута и остальных городов никто из кацапов строить не будет. Как раз уровень Воркуты на этих захваченных землях они и устроят и это в лучшем случае. А в худшем будут репрессии и голодомор как уже когда то бывало.
Какой нах Грозный 2 , там бандиты другого уровня , ху йло их боиться с 90-х потому и платит такое бабло Чечне, окупированная Україна перетворицця на дно мира
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3837
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 616 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 31 тра, 2025 12:12
sergey_stasyuk555 написав: tester3373 написав:
будь який дід міняється тільки його діти або внуки потрапляють на фронт.
бачив не одного такого в якого нуль проблем було поки нікого на фронті не було.
а потім як то кажуть тут дехто - відбувався різкий переворот думок.
до дідів ще плюс: "одінокі волчіци", броньовані, виключені, відстрочені і тп "патріоти".
у любого бронєлобого після анулювання броні відповідь на те ж питання щодо війни буде іншою
а на броні "можна патріотіть" в вишиванках...
ти бач як стасюка прорвало... й на що змінюються думки, коли хтось потрапляє на фронт? починають розуміти, що треба допомагати фронту?
а щось всі загалом почали критикувати - робити що, окрім як критикувати систему мобілізації?
а критикувати легко, поховавшись по норках. вітамін D вживаємо в пігулках?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8878
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 759 раз.
- Подякували: 1616 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Суб 31 тра, 2025 12:14
Бетон написав:
По всей стране люди боятся с тцк
, бьют машины, колят шины
оце по Фрейду...
а коли якись дурники за гроші фсб заробляють собі роки на зоні - це їх безглуздий вибір...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8878
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 759 раз.
- Подякували: 1616 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Суб 31 тра, 2025 12:16
Banderlog написав: stm написав:
Мордобій може і гарно, але існує вірогідність що когось ще і заарештують. Почаївський споглядаю з цікавістю, великий мордобій буде... Найнеадекватніші, на мій погляд богохульніці, зібралися там всі.
ви ж розумієте, що в віруючих зара на руках купа зброї? це грачка з вогнем коло бензину.
як на фронт,то віруючі мп щось не дуже. тому ніхто там зі зброєю щось робити не буде? ти з якої країни захищаєш філію РПЦ? отож...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8878
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 759 раз.
- Подякували: 1616 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|100099
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|277751
|
|
|6076
|933658
|
|