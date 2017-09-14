Banderlog написав:

stm написав: Хочу звернути увагу, що невідповідність статуту законодавству України може призвести до блокування рахунків у всіх банках України до моменту виправлення невідповідності. Для цього стріляти не потрібно. Ключове слово фінмоніторинг банку. Відкриття рахунків у будь-якому банку також зіштовхнеться з цим словом фінмон ) Хочу звернути увагу, що невідповідність статуту законодавству України може призвести до блокування рахунків у всіх банках України до моменту виправлення невідповідності. Для цього стріляти не потрібно. Ключове слово фінмоніторинг банку. Відкриття рахунків у будь-якому банку також зіштовхнеться з цим словом фінмон )

поки все рішається кулаками приїзжих тітушок, користуються моментом, що парафіяни ухилянти під спідницямиа ті хто може дати відпір тітушкам в більшості на фронті)ніякі документи нічого не змінять, це тиск зеленського на церкву.Закриття рахунків? Більше стане налічки.Це ж не американські телевізійні церкви де пожертви збираються як в волонтерських фондах на мавіки. Гроші передаються з рук в руки) це те протщо я писав ліберасти заганяють церкву в катакомби.Думаю, воно піде церкві на користь, наприклад в грекокатоликів після сталінських гонінь в церкві більше взаємодії ніж в православних.Щодо гонінь на церкву то вони мяко кажучи не на часі, в війну держава має показувати громадянам, що вона захищає їх інтереси.якщо нема різниці між бурятами та мєстними опрічніками то опрічніки проти бурятів лишуться сам на сам. Це в кращому випадку, бо може дійти і до внутрішнього збройного конфлікту.Якщо думаєте, що церква складається з одних овечок то помиляєтесь. Та і російський вплив в монастирях безсумнівно присутній... і провокації будуть.