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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 31 тра, 2025 12:19
Xenon написав:
в дурке без перемен...
❗️Украина останется без Сум, Харькова, Одессы, Запорожья и Днепра, если откажется от мирного урегулирования, — голова КО рф Андрій Картаполов.
Клонять к найшвидшому підписанню капітуляції.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 12:19
andrijk777 написав:
Потрібно з обережністю відноситись до цієї цифри. Хто сказав що там більшість військових? Можливо там військових 50К, а 350К - цивільні.
В будь-якому разі вірити офіційній статистиці не можна.
Але після цієї інфи я припускаю що втрати військових можуть бути 1:1. А не 1:2 "на нашу користь" як я думав до сих пір.
А всі казки про 1:5 чи 1:10 це точно казки, я вже не сумніваюсь.
а ти ніколи не сумніваєшся про погану інфо про Україну, неважливо правда це чи брехня. а от про Рашу - лише "хароше", ніяких поганих новин
а так да, при м'ясних штурмах без ніякого захисту звісно руські безсмертні...
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Додано: Суб 31 тра, 2025 12:22
Letusrock написав: stm написав:
кожен день це якось не по чоловічому.
а по жіночому це зараз народжувати в перинатальному центрі як мінімум третього майбутнього призовника з лютого 2022, а не строчити езопівщину без кінця
так щоб народжувати ще тато потрібен, а дивлячись на тебе розумієш, що з чоловіками проблема
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Додано: Суб 31 тра, 2025 12:24
Shaman написав:
а так да, при м'ясних штурмах без ніякого захисту звісно руські безсмертні...
Поцікався контингентом контрактників Хуйлостану.
Хуйло проводить масштабне оздоровлення їх популяції.
Повернення їх бойового контингенту на гражданку то проблема.
Тому....
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Додано: Суб 31 тра, 2025 12:28
Banderlog написав: stm написав:
Хочу звернути увагу, що невідповідність статуту законодавству України може призвести до блокування рахунків у всіх банках України до моменту виправлення невідповідності. Для цього стріляти не потрібно. Ключове слово фінмоніторинг банку. Відкриття рахунків у будь-якому банку також зіштовхнеться з цим словом фінмон )
поки все рішається кулаками приїзжих тітушок, користуються моментом, що парафіяни ухилянти під спідницями
а ті хто може дати відпір тітушкам в більшості на фронті)
ніякі документи нічого не змінять, це тиск зеленського на церкву.
Закриття рахунків? Більше стане налічки.
Це ж не американські телевізійні церкви де пожертви збираються як в волонтерських фондах на мавіки. Гроші передаються з рук в руки) це те протщо я писав ліберасти заганяють церкву в катакомби.
Думаю, воно піде церкві на користь, наприклад в грекокатоликів після сталінських гонінь в церкві більше взаємодії ніж в православних.
Щодо гонінь на церкву то вони мяко кажучи не на часі, в війну держава має показувати громадянам, що вона захищає їх інтереси.
якщо нема різниці між бурятами та мєстними опрічніками то опрічніки проти бурятів лишуться сам на сам. Це в кращому випадку, бо може дійти і до внутрішнього збройного конфлікту.
Якщо думаєте, що церква складається з одних овечок то помиляєтесь. Та і російський вплив в монастирях безсумнівно присутній... і провокації будуть.
вистачить вже про тітушок розповідати. нагадати, прихожане якої церкви взагалі створили тітушок?
й ще, що ж в армії немає капеланів УПЦ МП? що таке? отам й майбутнє...
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Додано: Суб 31 тра, 2025 12:29
Сибарит написав: ЛАД написав: Сибарит написав:
А как же "не убий"?
Эта заповедь где-нибудь и когда-нибудь выполнялась?
Если лицемерие привычно, оно перестает быть лицемерием?
Нет.
Но лицемерие пережить можно, а вот убийство гораздо сложнее.
И это не совсем лицемерие, не знаю, как определить (в смысле - каким словом).
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 31 тра, 2025 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 12:29
UA написав: Shaman написав:
а так да, при м'ясних штурмах без ніякого захисту звісно руські безсмертні...
Поцікався контингентом контрактників Хуйлостану.
Хуйло проводить масштабне оздоровлення їх популяції.
Повернення їх бойового контингенту на гражданку то проблема.
Тому....
що будуть робити учасники СВО після повернення, ми ще побачимо. звісно будемо жахатися, як так можна
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Додано: Суб 31 тра, 2025 12:31
Shaman написав: Letusrock написав: stm написав:
кожен день це якось не по чоловічому.
а по жіночому це зараз народжувати в перинатальному центрі як мінімум третього майбутнього призовника з лютого 2022, а не строчити езопівщину без кінця
так щоб народжувати ще тато потрібен, а дивлячись на тебе розумієш, що з чоловіками проблема
так а тцкшники что, Родине не помогут? 🤔
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Додано: Суб 31 тра, 2025 12:32
Xenon написав:
❗️росія готова продовжувати і нарощувати бойові дії в Україні стільки, скільки буде потрібно, – представник рф в ООН небензя.
мені цікаво, коли оцю мразоту викинуть з ООН. як там руські кажуть - можемо повторити?..
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Додано: Суб 31 тра, 2025 12:35
Banderlog написав: tumos написав:
Существуют пояснения на ваш вопрос о не убий. Но интересно как на него отвечают капелланы в войсках.
Ніяк.
В них функції як в шаманів, їздять роздають талісмани /оберіги і помазують миром) а ще доповідають начальству про моральний дух)
Доречі, в бригаді посада майорська) ні
зброю ні лопату в руки не беруть. Вос не підходящий.
а як московські батюшки на такі посади не хочуть потрапити?
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