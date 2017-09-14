Banderlog написав:........... Ніяк. В них функції як в шаманів, їздять роздають талісмани /оберіги і помазують миром) а ще доповідають начальству про моральний дух) Доречі, в бригаді посада майорська) ні зброю ні лопату в руки не беруть. Вос не підходящий.
Опиум для народа(с) Тоесть, батюшка-майор/афицер ЗСУ и в 45 на впенсию ?так можно 300 років воювати, а какая зарплата не скажете или ваенная тайна? а рядовий Микола поранений і контужений ,не один раз, виведений зі складу частини і лікуясь дома отримує 650 грн. у місяць
точно не певен там тарифний розряд, думаю тисяч 37 + якщо бригада в зоні виконання 30 т надбавка. На руки твердо бере 62. Плюс одяг і харчі) якщо бригада в зоні то і убд має один з перших. Тіки то не батюшка то українсько патріотична церква. щоб понятніше. ........
[quote="5860538:Xenon"] Новый Грозный на месте Мариуполя, Бахмута и остальных городов никто из кацапов строить не будет. Как раз уровень Воркуты на этих захваченных землях они и устроят и это в лучшем случае. А в худшем будут репрессии и голодомор как уже когда то бывало. Выходцы из Чечни держали и держат рф ,и не только, в узде
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 31 тра, 2025 12:38, всього редагувалось 2 разів.
Бетон написав:Знакомый машинист сказал, что в синельниково уже не ездят. Вроде как эвакуация. Требовали 4 области, уже будет 6. Потужно
А не замысел ли это???
Посылэння Пэрэговорной Позыции
Голова Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов'язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Це рішення прийнято через постійну загрозу життю цивільного населення від обстрілів прикордонних громад.
яка має бути позиція на перемовинах? як вже всім зрозуміло, що саме руські ухиляються від перемовин, починають писати взагалі маячню... щось в ху.нтера від халявних грошей та нічогонероблення взагалі мозок атрофується...
Бетон написав:Знакомый машинист сказал, что в синельниково уже не ездят. Вроде как эвакуация. Требовали 4 области, уже будет 6. Потужно
А не замысел ли это???
Посылэння Пэрэговорной Позыции
Голова Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов'язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Це рішення прийнято через постійну загрозу життю цивільного населення від обстрілів прикордонних громад.
яка має бути позиція на перемовинах? як вже всім зрозуміло, що саме руські ухиляються від перемовин, починають писати взагалі маячню... щось в ху.нтера від халявних грошей та нічогонероблення взагалі мозок атрофується...
М ля, ну кто сильнее тот и танцует девушку , или тут собрание де билов и аферистов ? п.с. в верховной раде или ТАМ собрание колаборантов?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 31 тра, 2025 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Годину звісно навряд хто буде слухати, але по 5 хвилин два моменти раджу: - з 28-ї - з 40.27.
Отам з 40-ї хвилини про лише один інструмент України для закінчення війни - підвищення ефективності ЗСУ. І практичне засіб цього - якщо 3ОШБ може, то і інші можуть. Тобто: якщо образно спецпідрозділ може, то і інші можуть. Отакий нехитрий шлях-метод. Зробити усіх козаками... (В принципі, такий же метод був в коммі - зробити всіх справжніми комміками).
Тільки нюанс: так не буває, що суспільство "ухилянтів", а військо козацьке. Необхідно, щоб президент (отаман)) козак, влада козаків... які формують козацтво у всіх сферах та на всіх рівнях.
Ще й, як вказав Білецький на 28 хв., привити)) українцям системність та ієрархічність. Друге сприймається, як сортовість))
Питання полягає лише в тому, що станеться скоріше: гепнеться оркостан чи в нас дозріє невідворотність свого чергового (після совдепу) чучхе..?
Не ново. В "Звёздном десанте" Хайнлайна:
Права полноправного гражданина голосовать и занимать государственные должности не гарантируются повсеместно, но должны быть получены через прохождение Федеральной службы[15], которая обычно принимает форму военной службы. Непрошедшие её сохраняют право на свободу слова и собраний, но не могут голосовать или занимать государственные должности. К зачислению допускаются люди любого пола старше 18 лет, не окончившие её не получают права голоса[10][16]. Важные государственные должности зарезервированы за ветеранами федеральной службы
Бетон написав:Знакомый машинист сказал, что в синельниково уже не ездят. Вроде как эвакуация. Требовали 4 области, уже будет 6. Потужно
А не замысел ли это???
Посылэння Пэрэговорной Позыции
Голова Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов'язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Це рішення прийнято через постійну загрозу життю цивільного населення від обстрілів прикордонних громад.