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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:15
Vadim_ написав: _hunter написав:
[
рф пішла у наступ на Запорізькому напрямку, – Сирський.
Вот и обещанные Таурусы пригодятся... Когда там срок поставки - в 26м?
пОХОДУ НАС Поимели и вібросили[/quote]
В процесі написання білка пробігла по клаві і нажала на капс .
А потім вже борсук поімєл.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:19
Shaman написав: Letusrock написав: stm написав:
кожен день це якось не по чоловічому.
а по жіночому це зараз народжувати в перинатальному центрі як мінімум третього майбутнього призовника з лютого 2022, а не строчити езопівщину без кінця
так щоб народжувати ще тато потрібен, а дивлячись на тебе розумієш, що з чоловіками проблема
На тебя все надежды
Ты в плане боевых качеств, патриотизма и осеменительных функций вне конкурса и на первом месте???
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:29
Shaman написав: Бетон написав:
По всей стране люди боятся с тцк
, бьют машины, колят шины
оце по Фрейду...
а коли якись дурники за гроші фсб заробляють собі роки на зоні - це їх безглуздий вибір...
По периметру колючая проволока и дроны с тепловизорами
Конституция лет на ….надцать на паузе
М25-60 и прицепом и младше 25ти вылавливает бандота в пикселе с бандотой в форме зондеркоманд и без всяких правовых оснований кидает «на подвал»
Докуя «пропавших без вести» при потерях 1 к 10(по марафону)(на подвале остались???)
У тебя в Праге наверно чуть по другому и зоной не пахнет???
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:36
барабашов
У тебя в Праге наверно чуть по другому и зоной не пахнет???
В Стамбулі чим пахне? Пахлавою і рахат-лукумом?
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:48
ЛАД написав:
А боевые 100 тыс.?
100 тис платять не тільки лиш всім а мало кому платять. ) за відстань до передка платили до провалу контрнаступу в жовтні 23. Лікарі теж були на сотці.
Зара платять піхоті на передку. Подобово.
Тому рідко який піхотинець має свої 20т + 100. Бо половину часу їх виводять одіспатись.
Арта поки на вогневих теж плюс 100. Но вже інженери що копають для арти капоніри будут на 30.
В капеланів на 100ку шансів нема. Хібаб десь начальство дуже обнагліло.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 15:06
jump написав:
тцкуни були бухі і переїхали жінку
народ хотів порвати, викликали мусарню-та створила живий ланцюг довкола авто і охороняли ту пяноту
підар ждун бреше як дише, тут можна бо модери такі самі гниди як він.
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