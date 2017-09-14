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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14007140081400914010>
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 14:15

  Vadim_ написав:
  _hunter написав:[

рф пішла у наступ на Запорізькому напрямку, – Сирський.

Вот и обещанные Таурусы пригодятся... Когда там срок поставки - в 26м?

пОХОДУ НАС Поимели и вібросили[/quote]
В процесі написання білка пробігла по клаві і нажала на капс .
А потім вже борсук поімєл.
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 14:19

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  stm написав:кожен день це якось не по чоловічому.

а по жіночому це зараз народжувати в перинатальному центрі як мінімум третього майбутнього призовника з лютого 2022, а не строчити езопівщину без кінця

так щоб народжувати ще тато потрібен, а дивлячись на тебе розумієш, що з чоловіками проблема :lol:

На тебя все надежды
Ты в плане боевых качеств, патриотизма и осеменительных функций вне конкурса и на первом месте???
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 14:29

  Shaman написав:
  Бетон написав:По всей стране люди боятся с тцк, бьют машины, колят шины

оце по Фрейду...

а коли якись дурники за гроші фсб заробляють собі роки на зоні - це їх безглуздий вибір...

По периметру колючая проволока и дроны с тепловизорами
Конституция лет на ….надцать на паузе
М25-60 и прицепом и младше 25ти вылавливает бандота в пикселе с бандотой в форме зондеркоманд и без всяких правовых оснований кидает «на подвал»
Докуя «пропавших без вести» при потерях 1 к 10(по марафону)(на подвале остались???)
У тебя в Праге наверно чуть по другому и зоной не пахнет???
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 14:36

барабашов


У тебя в Праге наверно чуть по другому и зоной не пахнет???


В Стамбулі чим пахне? Пахлавою і рахат-лукумом?
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 14:48

  ЛАД написав:А боевые 100 тыс.?

100 тис платять не тільки лиш всім а мало кому платять. ) за відстань до передка платили до провалу контрнаступу в жовтні 23. Лікарі теж були на сотці.
Зара платять піхоті на передку. Подобово.
Тому рідко який піхотинець має свої 20т + 100. Бо половину часу їх виводять одіспатись.
Арта поки на вогневих теж плюс 100. Но вже інженери що копають для арти капоніри будут на 30.
В капеланів на 100ку шансів нема. Хібаб десь начальство дуже обнагліло.
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:06

  jump написав:тцкуни були бухі і переїхали жінку
народ хотів порвати, викликали мусарню-та створила живий ланцюг довкола авто і охороняли ту пяноту

підар ждун бреше як дише, тут можна бо модери такі самі гниди як він.
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:20

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:Це і є той самий потужний план перемоги.
Головне, щоб країні до того часу вистачило мобресурсу та території - хоча б пару сіл на Закарпатті.

Ну то як, де твій патужний план, як юридично провести вибори в Україні під час дії військового стану та активних бойових дій ?

ну раз так, є шанс побити рекорд правління Людовика ХIV. Хоч якийсь плюс

Те що ти абетку пустив на самокрутки і так зрозуміло

З підручником історії дещо складніше, його ти порізав на прямокутники для туалетного папіру.
Перш ніж підтертись, ти хоч щось прочитав.
Але нічого не зрозумів )

Людовик ХIV - монархія, а Зеленський - виборча демократія
Виборча демократія керується законами

До речі, монархія теж керувалась своїми законами. Людовик ХIV отримав владу від свого батька Людовика XIII (отой, що був в мушкетерах), згідно законів наслідування престолу
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:39

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:По всей стране люди боятся с тцк, бьют машины, колят шины

Прямо по всей стране ? )

Следуешь заветам российской пропаганды - берется пара-тройка событий и раздувается до "по всей стране"

Тоб-то вот это всё это постановка мосфильма?
п.с. чі всеж є проблема і тцк відпрацьовують зарплату з податків тих кого бусифікують?

В п"ятницю, коли ти вже починаешь швартувати свій писок горілякою, спілкування з тобою не має жодного сенсу

Сьогодні, в суботу, відповім
- ні, не постанова
- проблема є, вирішувати її потрібно
- негатив всякі срана.уа розганяють ? Розганяють
- а ти багато податків платишь ? я бачу, що про сплату податків пише той, хто або ці податки не платить, або платить по-мінімуму
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:43

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:а по жіночому це зараз народжувати в перинатальному центрі як мінімум третього майбутнього призовника з лютого 2022, а не строчити езопівщину без кінця

так щоб народжувати ще тато потрібен, а дивлячись на тебе розумієш, що з чоловіками проблема :lol:

На тебя все надежды
Ты в плане боевых качеств, патриотизма и осеменительных функций вне конкурса и на первом месте???

а ти вже все?.. буває 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:43

  pesikot написав:
  Letusrock написав:ну раз так, є шанс побити рекорд правління Людовика ХIV. Хоч якийсь плюс



Людовик ХIV - монархія, а Зеленський - виборча демократія
Виборча демократія керується законами

До речі, монархія теж керувалась своїми законами. Людовик ХIV отримав владу від свого батька Людовика XIII (отой, що був в мушкетерах), згідно законів наслідування престолу

Треба нам такий закон про наслідування. Бо вибори розєднують суспільство.
Щоб після Зелі правила експертесса по скумбрії. :lol:
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  #<1 ... 14007140081400914010>
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