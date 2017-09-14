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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:15
Vadim_ написав: _hunter написав:
[
рф пішла у наступ на Запорізькому напрямку, – Сирський.
Вот и обещанные Таурусы пригодятся... Когда там срок поставки - в 26м?
пОХОДУ НАС Поимели и вібросили[/quote]
В процесі написання білка пробігла по клаві і нажала на капс .
А потім вже борсук поімєл.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:19
Shaman написав: Letusrock написав: stm написав:
кожен день це якось не по чоловічому.
а по жіночому це зараз народжувати в перинатальному центрі як мінімум третього майбутнього призовника з лютого 2022, а не строчити езопівщину без кінця
так щоб народжувати ще тато потрібен, а дивлячись на тебе розумієш, що з чоловіками проблема
На тебя все надежды
Ты в плане боевых качеств, патриотизма и осеменительных функций вне конкурса и на первом месте???
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:29
Shaman написав: Бетон написав:
По всей стране люди боятся с тцк
, бьют машины, колят шины
оце по Фрейду...
а коли якись дурники за гроші фсб заробляють собі роки на зоні - це їх безглуздий вибір...
По периметру колючая проволока и дроны с тепловизорами
Конституция лет на ….надцать на паузе
М25-60 и прицепом и младше 25ти вылавливает бандота в пикселе с бандотой в форме зондеркоманд и без всяких правовых оснований кидает «на подвал»
Докуя «пропавших без вести» при потерях 1 к 10(по марафону)(на подвале остались???)
У тебя в Праге наверно чуть по другому и зоной не пахнет???
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:36
барабашов
У тебя в Праге наверно чуть по другому и зоной не пахнет???
В Стамбулі чим пахне? Пахлавою і рахат-лукумом?
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:48
ЛАД написав:
А боевые 100 тыс.?
100 тис платять не тільки лиш всім а мало кому платять. ) за відстань до передка платили до провалу контрнаступу в жовтні 23. Лікарі теж були на сотці.
Зара платять піхоті на передку. Подобово.
Тому рідко який піхотинець має свої 20т + 100. Бо половину часу їх виводять одіспатись.
Арта поки на вогневих теж плюс 100. Но вже інженери що копають для арти капоніри будут на 30.
В капеланів на 100ку шансів нема. Хібаб десь начальство дуже обнагліло.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 15:06
jump написав:
тцкуни були бухі і переїхали жінку
народ хотів порвати, викликали мусарню-та створила живий ланцюг довкола авто і охороняли ту пяноту
підар ждун бреше як дише, тут можна бо модери такі самі гниди як він.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 15:20
Letusrock написав: pesikot написав: Schmit написав:
Це і є той самий потужний план перемоги.
Головне, щоб країні до того часу вистачило мобресурсу та території - хоча б пару сіл на Закарпатті.
Ну то як, де твій патужний план, як юридично провести вибори в Україні під час дії військового стану та активних бойових дій ?
ну раз так, є шанс побити рекорд правління Людовика ХIV. Хоч якийсь плюс
Те що ти абетку пустив на самокрутки і так зрозуміло
З підручником історії дещо складніше, його ти порізав на прямокутники для туалетного папіру.
Перш ніж підтертись, ти хоч щось прочитав.
Але нічого не зрозумів )
Людовик ХIV - монархія, а Зеленський - виборча демократія
Виборча демократія керується законами
До речі, монархія теж керувалась своїми законами. Людовик ХIV отримав владу від свого батька Людовика XIII (отой, що був в мушкетерах), згідно законів наслідування престолу
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Додано: Суб 31 тра, 2025 15:39
Vadim_ написав: pesikot написав: Бетон написав:
По всей стране люди боятся с тцк, бьют машины, колят шины
Прямо по всей стране ? )
Следуешь заветам российской пропаганды - берется пара-тройка событий и раздувается до "по всей стране"
Тоб-то вот это всё это постановка мосфильма?
п.с. чі всеж є проблема і тцк відпрацьовують зарплату з податків тих кого бусифікують?
В п"ятницю, коли ти вже починаешь швартувати свій писок горілякою, спілкування з тобою не має жодного сенсу
Сьогодні, в суботу, відповім
- ні, не постанова
- проблема є, вирішувати її потрібно
- негатив всякі срана.уа розганяють ? Розганяють
- а ти багато податків платишь ? я бачу, що про сплату податків пише той, хто або ці податки не платить, або платить по-мінімуму
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Додано: Суб 31 тра, 2025 15:43
барабашов написав: Shaman написав: Letusrock написав:
а по жіночому це зараз народжувати в перинатальному центрі як мінімум третього майбутнього призовника з лютого 2022, а не строчити езопівщину без кінця
так щоб народжувати ще тато потрібен, а дивлячись на тебе розумієш, що з чоловіками проблема
На тебя все надежды
Ты в плане боевых качеств, патриотизма и осеменительных функций вне конкурса и на первом месте???
а ти вже все?.. буває
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Додано: Суб 31 тра, 2025 15:43
pesikot написав: Letusrock написав:
ну раз так, є шанс побити рекорд правління Людовика ХIV. Хоч якийсь плюс
Людовик ХIV - монархія, а Зеленський - виборча демократія
Виборча демократія керується законами
До речі, монархія теж керувалась своїми законами. Людовик ХIV отримав владу від свого батька Людовика XIII (отой, що був в мушкетерах), згідно законів наслідування престолу
Треба нам такий закон про наслідування. Бо вибори розєднують суспільство.
Щоб після Зелі правила експертесса по скумбрії.
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