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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14007140081400914010
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:44

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:По всей стране люди боятся с тцк, бьют машины, колят шины

оце по Фрейду...

а коли якись дурники за гроші фсб заробляють собі роки на зоні - це їх безглуздий вибір...

По периметру колючая проволока и дроны с тепловизорами
Конституция лет на ….надцать на паузе
М25-60 и прицепом и младше 25ти вылавливает бандота в пикселе с бандотой в форме зондеркоманд и без всяких правовых оснований кидает «на подвал»
Докуя «пропавших без вести» при потерях 1 к 10(по марафону)(на подвале остались???)
У тебя в Праге наверно чуть по другому и зоной не пахнет???

в окупації зрозумієш, що таке справжня зона...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:48

  Banderlog написав:Закриття рахунків? Більше стане налічки.

Не "налічки", а готівки ...

Хіба вся торгівля в церкві не за готівку ?
Щось я не бачив там жодного товарного чеку

Як приклад, знаю, що десь в Одеській області монастир УПЦ МП продавав і продає контрабандне молдавське вино, без акцизів, без нічого
Розсилка іде по всій Україні, приймають оплату карткою з призначенням "пожертва на монастир"

Де тут релігія ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

якийсь дебіл додумався заборонити тцк застосування зброї, тепер напади підарів почнуться як ніколи раніше, про мобілізацію можна забути. У підарів ждунів та ухилянтів свято.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:53

  katso написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:По всей стране люди боятся с тцк, бьют машины, колят шины

Прямо по всей стране ? )

Следуешь заветам российской пропаганды - берется пара-тройка событий и раздувается до "по всей стране"


Ну короче если это ИПСО, то они завербовали главкома:)

Главком Сырский поручил Военной службе правопорядка ВСУ расследовать причины и условия массового конфликта гражданских с ТЦК в Каменец-Подольском, сообщает ВСП.

Параллельно полиция ведет свое расследование.

По данным главкома, пострадали как военные, так и гражданские лица.

Короче махач был видимо уже такой что отморозиться не получилось, пришлось чтото говорить и тем кто наверху.

Я отрицал этот факт ? Нет

Но мне гораздо интереснее, что на 4-м году войны ты продолжаешь читать пророссийский ресурс срана.уа

Пусть даже они и написали правду, но этот проросийский ресурс всегда придерживался правила пропаганды - 90% вранья, 10% правды

Редактор и основатель этого ресурса Игорь Гужва (внешне крайне неприятная физиономия) - сейчас в России, что не удивительно
С кем воюет Украина тебе напомнить ? Или сам вспомнишь ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:54

  jump написав:тцкуни були бухі і переїхали жінку
народ хотів порвати, викликали мусарню-та створила живий ланцюг довкола авто і охороняли ту пяноту

О! вже з"явилась нова порція брехні ... до того було, що відбивали ухилянта від ТЦК

Бетонам і це зайде
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 16:28

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Закриття рахунків? Більше стане налічки.

Не "налічки", а готівки ...

Хіба вся торгівля в церкві не за готівку ?
Щось я не бачив там жодного товарного чеку

Як приклад, знаю, що десь в Одеській області монастир УПЦ МП продавав і продає контрабандне молдавське вино, без акцизів, без нічого
Розсилка іде по всій Україні, приймають оплату карткою з призначенням
і шо? :lol:
Я сам продавав вино з придністровя. Краще ніж бормотуха в середньому українському магазині , і ціна нормальна. Чи мож євангеліє від зелі забороняє пити молдавське вино?
Banderlog
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  #<1 ... 14007140081400914010
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