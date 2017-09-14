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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 31 тра, 2025 15:44
барабашов написав: Shaman написав: Бетон написав:
По всей стране люди боятся с тцк
, бьют машины, колят шины
оце по Фрейду...
а коли якись дурники за гроші фсб заробляють собі роки на зоні - це їх безглуздий вибір...
По периметру колючая проволока и дроны с тепловизорами
Конституция лет на ….надцать на паузе
М25-60 и прицепом и младше 25ти вылавливает бандота в пикселе с бандотой в форме зондеркоманд и без всяких правовых оснований кидает «на подвал»
Докуя «пропавших без вести» при потерях 1 к 10(по марафону)(на подвале остались???)
У тебя в Праге наверно чуть по другому и зоной не пахнет???
в окупації зрозумієш, що таке справжня зона...
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Додано: Суб 31 тра, 2025 15:48
Banderlog написав:
Закриття рахунків? Більше стане налічки
.
Не "налічки", а готівки ...
Хіба вся торгівля в церкві не за готівку ?
Щось я не бачив там жодного товарного чеку
Як приклад, знаю, що десь в Одеській області монастир УПЦ МП продавав і продає контрабандне молдавське вино, без акцизів, без нічого
Розсилка іде по всій Україні, приймають оплату карткою з призначенням "пожертва на монастир"
Де тут релігія ? )
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Додано: Суб 31 тра, 2025 15:51
якийсь дебіл додумався заборонити тцк застосування зброї, тепер напади підарів почнуться як ніколи раніше, про мобілізацію можна забути. У підарів ждунів та ухилянтів свято.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 15:53
katso написав: pesikot написав: Бетон написав:
По всей стране люди боятся с тцк, бьют машины, колят шины
Прямо по всей стране ? )
Следуешь заветам российской пропаганды - берется пара-тройка событий и раздувается до "по всей стране"
Ну короче если это ИПСО, то они завербовали главкома:)
Главком Сырский поручил Военной службе правопорядка ВСУ расследовать причины и условия массового конфликта гражданских с ТЦК в Каменец-Подольском, сообщает ВСП.
Параллельно полиция ведет свое расследование.
По данным главкома, пострадали как военные, так и гражданские лица.
Короче махач был видимо уже такой что отморозиться не получилось, пришлось чтото говорить и тем кто наверху.
Я отрицал этот факт ? Нет
Но мне гораздо интереснее, что на 4-м году войны ты продолжаешь читать пророссийский ресурс срана.уа
Пусть даже они и написали правду, но этот проросийский ресурс всегда придерживался правила пропаганды - 90% вранья, 10% правды
Редактор и основатель этого ресурса Игорь Гужва (внешне крайне неприятная физиономия) - сейчас в России, что не удивительно
С кем воюет Украина тебе напомнить ? Или сам вспомнишь ?
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Додано: Суб 31 тра, 2025 15:54
jump написав:
тцкуни були бухі і переїхали жінку
народ хотів порвати, викликали мусарню-та створила живий ланцюг довкола авто і охороняли ту пяноту
О! вже з"явилась нова порція брехні ... до того було, що відбивали ухилянта від ТЦК
Бетонам і це зайде
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Додано: Суб 31 тра, 2025 16:28
pesikot написав: Banderlog написав:
Закриття рахунків? Більше стане налічки
.
Не "налічки", а готівки ...
Хіба вся торгівля в церкві не за готівку ?
Щось я не бачив там жодного товарного чеку
Як приклад, знаю, що десь в Одеській області монастир УПЦ МП продавав і продає контрабандне молдавське вино, без акцизів, без нічого
Розсилка іде по всій Україні, приймають оплату карткою з призначенням
і шо?
Я сам продавав вино з придністровя. Краще ніж бормотуха в середньому українському магазині , і ціна нормальна. Чи мож євангеліє від зелі забороняє пити молдавське вино?
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