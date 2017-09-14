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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14006140071400814009
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 17:03

  Бетон написав:
  _hunter написав:
  Бетон написав:Знакомый машинист сказал, что в синельниково уже не ездят. Вроде как эвакуация.
Требовали 4 области, уже будет 6.
Потужно

А не замысел ли это???
Посылэння Пэрэговорной Позыции
Голова Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов'язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Це рішення прийнято через постійну загрозу життю цивільного населення від обстрілів прикордонних громад.
О как. Курская операция сменилась на сумскую. Посылення
На якій відстані від Берліну на схід і на захід стояли німецькі війська в 1918 на момент капітуляції?
Яка частка територій окупованих Німеччиною на момент капітуляції-залишилась в руках німеччини?
Виходить , що навіть захоплення і контроль тисяч квадратних квадратних кілометрів чужої території - не рятує агресора від капітуляції наслідком якої є
а - все що захопив-віддав
б - те що колись було твоїм (той самий Гданськ) чи Кенігсберг - а по результатам відійшло тим на кого ти напав
в - заплатив репарації....

Так що захоплення 100км2-це тішить путлофюрера.. але не наближає педерацію до перемоги.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 17:11

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Закриття рахунків? Більше стане налічки.
Не "налічки", а готівки ...

Хіба вся торгівля в церкві не за готівку ?
Щось я не бачив там жодного товарного чеку

Як приклад, знаю, що десь в Одеській області монастир УПЦ МП продавав і продає контрабандне молдавське вино, без акцизів, без нічого
Розсилка іде по всій Україні, приймають оплату карткою з призначенням
і шо? :lol:
Я сам продавав вино з придністровя. Краще ніж бормотуха в середньому українському магазині , і ціна нормальна. Чи мож євангеліє від зелі забороняє пити молдавське вино?
В ціні пляшки вина яку продаю я-сидить 50 % податків... тобто з того що я продаю за 100 грн - Держава на оплату тобі бойових і пенсій твоїм батькам - отримує 50грн...
А скільки податків Держава отримувала з придністровської бормотухи яку ти продавав?
І хто з нас ху% ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 17:52

  budivelnik написав:
  Бетон написав:
  _hunter написав:Посылэння Пэрэговорной Позыции
Голова Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов'язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Це рішення прийнято через постійну загрозу життю цивільного населення від обстрілів прикордонних громад.
О как. Курская операция сменилась на сумскую. Посылення
На якій відстані від Берліну на схід і на захід стояли німецькі війська в 1918 на момент капітуляції?

А турки от Никосии? :roll: Ах, пардоньте - они до сих пор "стоят". :D
_hunter
 
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  #<1 ... 14006140071400814009
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