На якій відстані від Берліну на схід і на захід стояли німецькі війська в 1918 на момент капітуляції?Бетон написав:О как. Курская операция сменилась на сумскую. Посылення_hunter написав:Посылэння Пэрэговорной ПозыцииГолова Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов'язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Це рішення прийнято через постійну загрозу життю цивільного населення від обстрілів прикордонних громад.
Яка частка територій окупованих Німеччиною на момент капітуляції-залишилась в руках німеччини?
Виходить , що навіть захоплення і контроль тисяч квадратних квадратних кілометрів чужої території - не рятує агресора від капітуляції наслідком якої є
а - все що захопив-віддав
б - те що колись було твоїм (той самий Гданськ) чи Кенігсберг - а по результатам відійшло тим на кого ти напав
в - заплатив репарації....
Так що захоплення 100км2-це тішить путлофюрера.. але не наближає педерацію до перемоги.